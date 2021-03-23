Бывшие
28 мая на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Бывшие». К красотке Ольге и ее мужу, успешному адвокату Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но вот незадача: Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и оказаться все вместе под одной крышей. Папа недавно перенёс инфаркт - ему категорически нельзя волноваться. Возникает вопрос: существует ли ложь во благо?
Яркая авантюрная комедия о «жизни в займы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница — кухаркой, и все это, конечно, с неожиданной развязкой в финале!
В ролях:
- Народный артист России Андрей Соколов
- Станислав Бондаренко
- Кирилл Дыцевич
- Евгения Лоза
- Анастасия Крылова
- Глафира Тарханова/Екатерина Семенова
Продолжительность: 1 час 50 минут с антрактом.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
28 мая 2021, пятница
19:00
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
28 мая, пятница 18:00
₽ Билеты: 300 ₽
1 - 29 июня
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
30 мая, воскресенье 10:45