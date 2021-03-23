28 мая на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Бывшие». К красотке Ольге и ее мужу, успешному адвокату Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но вот незадача: Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и оказаться все вместе под одной крышей. Папа недавно перенёс инфаркт - ему категорически нельзя волноваться. Возникает вопрос: существует ли ложь во благо?

Яркая авантюрная комедия о «жизни в займы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница — кухаркой, и все это, конечно, с неожиданной развязкой в финале!

В ролях:

Народный артист России Андрей Соколов

Станислав Бондаренко

Кирилл Дыцевич

Евгения Лоза

Анастасия Крылова

Глафира Тарханова/Екатерина Семенова

Продолжительность: 1 час 50 минут с антрактом.