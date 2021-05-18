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Жизнь прекрасна

Жизнь прекрасна

29 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут премьеру спектакля «Жизнь
прекрасна» - трагикомедию с громадным социально-философским содержанием (по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца») в 2-х действиях.
 
Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за неё с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать: ведь на самом деле он очень хочет жить! Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые ещё и хотят сорвать на этом немалый куш…
 
Пьеса «Самоубийца» дошла до нас как великолепный образец не только сатиры, но и трагедии, и философских размышлений, что и отразилось в постановке режиссёра Тульского театра «Эрмитаж» Надежды Мазановой.
Также зрителей ожидает бонус – живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.
 
Продолжительность: 3 часа.
 
Режиссёр-постановщик: Надежда Мазанова.
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость билетов: от 300 руб.
 
Билеты можно приобрести в кассе театра. Дополнительная информация и бронь билетов по телефону 71-67-68.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
29 мая 2021, суббота
19:00
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