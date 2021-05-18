Жизнь прекрасна
29 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут премьеру спектакля «Жизнь
прекрасна» - трагикомедию с громадным социально-философским содержанием (по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца») в 2-х действиях.
Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за неё с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать: ведь на самом деле он очень хочет жить! Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые ещё и хотят сорвать на этом немалый куш…
Пьеса «Самоубийца» дошла до нас как великолепный образец не только сатиры, но и трагедии, и философских размышлений, что и отразилось в постановке режиссёра Тульского театра «Эрмитаж» Надежды Мазановой.
Также зрителей ожидает бонус – живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.
Продолжительность: 3 часа.
Режиссёр-постановщик: Надежда Мазанова.
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость билетов: от 300 руб.
Билеты можно приобрести в кассе театра. Дополнительная информация и бронь билетов по телефону 71-67-68.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
29 мая 2021, суббота
19:00
29 мая, суббота 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 - 29 июня
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
12 июня - 21 августа
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽