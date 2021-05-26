30 мая в центральном парке им. Белоусова пройдет V Тульский полумарафон. V Тульский полумарафон — первое по-настоящему летнее событие сезона в серии Тульского марафона.

В один день, в одну минуту стартует вся страна. Это настоящий спортивный праздник для города, источник бегового вдохновения и возможность увидеть невероятное количество единомышленников. Поборемся всей Тулой за звание беговой столицы 2021!

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