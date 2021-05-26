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V Тульский полумарафон

V Тульский полумарафон

30 мая в центральном парке им. Белоусова пройдет V Тульский полумарафон. V Тульский полумарафон — первое по-настоящему летнее событие сезона в серии Тульского марафона.

В один день, в одну минуту стартует вся страна. Это настоящий спортивный праздник для города, источник бегового вдохновения и возможность увидеть невероятное количество единомышленников. Поборемся всей Тулой за звание беговой столицы 2021!
 
Что Вас ждет?
 
  • красивые футболки в стартовом пакете;
  • медали каждому финишёру;
  • трасса на 10 км и 21,1 км, сертифицированная AIMS;
  • чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;
  • быстрая регистрация;
  • раздевалки и хранение вещей;
  • пункты питания каждые 2,5 км.
Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
30 мая 2021, воскресенье
09:00
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