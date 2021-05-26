V Тульский полумарафон
30 мая в центральном парке им. Белоусова пройдет V Тульский полумарафон. V Тульский полумарафон — первое по-настоящему летнее событие сезона в серии Тульского марафона.
В один день, в одну минуту стартует вся страна. Это настоящий спортивный праздник для города, источник бегового вдохновения и возможность увидеть невероятное количество единомышленников. Поборемся всей Тулой за звание беговой столицы 2021!
Что Вас ждет?
- красивые футболки в стартовом пакете;
- медали каждому финишёру;
- трасса на 10 км и 21,1 км, сертифицированная AIMS;
- чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;
- быстрая регистрация;
- раздевалки и хранение вещей;
- пункты питания каждые 2,5 км.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
30 мая 2021, воскресенье
09:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽
2 июня, среда 19:00
₽ Билеты: 1400 ₽
4 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
1 - 29 июня
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽