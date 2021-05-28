29 мая в Туле пройдет Чемпионат Тульской области по джип-триалу. В рамках соревнования проводится и Межрегиональное соревнование по джип-триалу (для участников из других субъектов Российской Федерации).

Учавствуют автомобили классов Д1, Д2, Д3. Автомобили классов Д4 и Д5 могут участвовать в рамках традиционного соревнования в рамках зачета «Open».