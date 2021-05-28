Чемпионат Тульской области по джип-триалу
29 мая в Туле пройдет Чемпионат Тульской области по джип-триалу. В рамках соревнования проводится и Межрегиональное соревнование по джип-триалу (для участников из других субъектов Российской Федерации).
Учавствуют автомобили классов Д1, Д2, Д3. Автомобили классов Д4 и Д5 могут участвовать в рамках традиционного соревнования в рамках зачета «Open».
Заявки принимаются до 09.00 29 мая. Место проведения: г. Тула, Зареченский территориальный округ, карьер в районе п. Ленинский.
Подробности по ссылке.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула
29 мая 2021, суббота
11:00
29 мая, суббота 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 - 29 июня
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
12 июня - 21 августа
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽