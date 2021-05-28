29 мая в ТЦ «Макси» пройдет благотворительное мероприятие в поддержку сбора для Златы «День пианинной музыки».

В этот день в атриуме торгового центра тульские пианисты исполнят самые красивые и любимые классические композиции. Мероприятие пройдёт при поддержке фабрики «Тульская гармонь».

К сожалению, Злата присутствовать не сможет: второй курс химиотерапии будет в разгаре. Приходите, проведите приятный выходной с семьей, послушайте пианинную музыку и внесите свой вклад в сбор для Златы. Будем рады всем!