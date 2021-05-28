День пианинной музыки
29 мая в ТЦ «Макси» пройдет благотворительное мероприятие в поддержку сбора для Златы «День пианинной музыки».
В этот день в атриуме торгового центра тульские пианисты исполнят самые красивые и любимые классические композиции. Мероприятие пройдёт при поддержке фабрики «Тульская гармонь».
К сожалению, Злата присутствовать не сможет: второй курс химиотерапии будет в разгаре. Приходите, проведите приятный выходной с семьей, послушайте пианинную музыку и внесите свой вклад в сбор для Златы. Будем рады всем!
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
29 мая 2021, суббота
12:00
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
1 сентября, среда 13:00
₽ Билеты: 400-600 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
29 мая, суббота 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽