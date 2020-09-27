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День города и 500-летие Тульского кремля: как это было?

День города и 500-летие Тульского кремля: как это было?

Тула отметила свой день рождения, а регион – юбилей нашего кремля. Myslo побывал на всех мероприятиях и подготовил для вас большой фотоотчет. Смотрите фотографии в галерее! 

26 сентября по всему региону прошли праздничные мероприятия. Было весело и многолюдно. 

Фестиваль «Засечная черта», «Театральный дворик», события в Музейном квартале и тульских парках, «Сила Тулы» и «Автострада».

На Крестовоздвиженской площади прошел гастрономический фестиваль «Кремлевские посады» и первая масштабная ярмарка «Сделано в Тульской области». В ней приняли участие более 20 производителей региона, работающих под брендом «Сделано в Тульской области». Вторая площадка фестиваля работала в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Основные мероприятия прошли в кремле, на улице Металлистов, Крестовоздвиженской площади и на площади Ленина. Весь день работали интерактивные фотозоны, прошли концерты этнической и фолк-музыки.

Вечером на площади состоялся концерт, а потом – традиционный фейерверк.

Смотрите итоговый фоторепортаж о празднике, если не были на нем сами. А если были – ищите на фото себя и друзей!

Бонус – видео правительства региона.

Галерея
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 2
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 3
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 4
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 5
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 6
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 7
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 8
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 9
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 10
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 11
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 12
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 13
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 14
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 15
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 16
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 17
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 18
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 19
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 20
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 21
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 22
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 23
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 24
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 25
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 26
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 27
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 28
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 29
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 30
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 31
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 32
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 33
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 34
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 35
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 36
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 37
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 38
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 39
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 40
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 41
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 42
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 43
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 44
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 45
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 46
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 47
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 48
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 49
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 50
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 51
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 52
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 53
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 54
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 55
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 56
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 57
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 58
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 59
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 60
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 61
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 62
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 63
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 64
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 65
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 66
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 67
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 68
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 69
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 70
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 71
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 72
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 73
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 74
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 75
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 76
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 77
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 78
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 79
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 80
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 81
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 82
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 83
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 84
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 85
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 86
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 87
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 88
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 89
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 90
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 91
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 92
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 93
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 94
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 95
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 96
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 97
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 98
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 99
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 100
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 101
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 102
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 103
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 104
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 105
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 106
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 107
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 108
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 109
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 110
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 111
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 112
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 113
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 114
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 115
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 116
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 117
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 118
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 119
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 120
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 121
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 122
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 123
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 124
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 125
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 126
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 127
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 128
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 129
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 130
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 131
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 132
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 133
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 134
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 135
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 136
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 137
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 138
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 139
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 140
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 141
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 142
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 143
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 144
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 145
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 146
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 147
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 148
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 149
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 150
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 151
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 152
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 153
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 154
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 155
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 156
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 157
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Сюжет: День города 2020 и 500-летие кремля
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 12:20 +4
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