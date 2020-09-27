День города и 500-летие Тульского кремля: как это было?

Тула отметила свой день рождения, а регион – юбилей нашего кремля. Myslo побывал на всех мероприятиях и подготовил для вас большой фотоотчет. Смотрите фотографии в галерее!

26 сентября по всему региону прошли праздничные мероприятия. Было весело и многолюдно.

Фестиваль «Засечная черта», «Театральный дворик», события в Музейном квартале и тульских парках, «Сила Тулы» и «Автострада».

На Крестовоздвиженской площади прошел гастрономический фестиваль «Кремлевские посады» и первая масштабная ярмарка «Сделано в Тульской области». В ней приняли участие более 20 производителей региона, работающих под брендом «Сделано в Тульской области». Вторая площадка фестиваля работала в ЦПКиО им. П. П. Белоусова .

Основные мероприятия прошли в кремле, на улице Металлистов, Крестовоздвиженской площади и на площади Ленина. Весь день работали интерактивные фотозоны, прошли концерты этнической и фолк-музыки.

Вечером на площади состоялся концерт, а потом – традиционный фейерверк.

Смотрите итоговый фоторепортаж о празднике, если не были на нем сами. А если были – ищите на фото себя и друзей!

Бонус – видео правительства региона.