новости
новости
Регистрация
«Автострада-2020» в Туле: фотографии с фестиваля

«Автострада-2020» в Туле: фотографии с фестиваля

Мероприятие пройдет уже в 16-й раз.

26 сентября в Туле стартовал традиционный фестиваль «Автострада». В этом году он приурочен к 500-летию Тульского кремля. 

Организаторы отмечают, что впервые за время фестиваля в одном соревновании будут объединены сразу две серии Российской автомобильной федерации: Кубок и Трофей.

Ретро-ралли -  массовое мероприятие с элементами спортивного ориентирования и автомногоборья. Соревнование, проходит полностью или преимущественно на дорогах, предназначенных для общего использования и/или на участках дорог, зарезервированных для данного соревнования.

Всего в соревновании будет разыграно девять комплектов наград. Но для большинства участников важнее наград стала возможность прокатиться по интересному маршруту на великолепном автомобиле:

– Я узнала про ретро-ралли от друзей. Они долго меня уговаривали, пока я не согласилась. Взяла машину напрокат и с тех пор стараюсь не пропускать ни одного соревнования вот уже 13 лет, – рассказывает Елена Кареева.

Большая часть водителей – москвичи, кто-то – новичок, а кто-то – заслуженный ветеран, который с удовольствием рассказывает про маршрут, дорожную книгу и тайминг:

– Я начал заниматься этим 20 лет назад. Захватило с первого раза, ведь ретро-ралли – очень увлекательная вещь. Тебе выдают дорожную книгу, и в каждой указанной точке ты должен быть в конкретную секунду.  Это соревнование на правильность прохождения маршрута, – говорит вице-чемпион России по ралли Борис Костырко. 

В этом году протяженность маршрута Кубка составляет 120 км. Участники стартуют от площади Ленина и здесь же финишируют.

Наградят призеров соревнования вечером на главной праздничной сцене.

Галерея
Авторалли 2020, Фото: 1
Авторалли 2020, Фото: 2
Авторалли 2020, Фото: 3
Авторалли 2020, Фото: 4
Авторалли 2020, Фото: 5
Авторалли 2020, Фото: 6
Авторалли 2020, Фото: 7
Авторалли 2020, Фото: 8
Авторалли 2020, Фото: 9
Авторалли 2020, Фото: 10
Авторалли 2020, Фото: 11
Авторалли 2020, Фото: 12
Авторалли 2020, Фото: 13
Авторалли 2020, Фото: 14
Авторалли 2020, Фото: 15
Авторалли 2020, Фото: 16
Авторалли 2020, Фото: 17
Авторалли 2020, Фото: 18
Авторалли 2020, Фото: 19
Авторалли 2020, Фото: 20
Авторалли 2020, Фото: 21
Авторалли 2020, Фото: 22
Авторалли 2020, Фото: 23
Авторалли 2020, Фото: 24
Авторалли 2020, Фото: 25
Авторалли 2020, Фото: 26
Авторалли 2020, Фото: 27
Авторалли 2020, Фото: 28
Авторалли 2020, Фото: 29
Авторалли 2020, Фото: 30
Авторалли 2020, Фото: 31
Авторалли 2020, Фото: 32
показать все фотографии
Сюжет: День города 2020 и 500-летие кремля
Алексей Дюмин: «Мы гордимся, что именно с Тульского кремля начинается Большая засечная черта»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин: «Мы гордимся, что именно с Тульского кремля начинается Большая засечная черта»
сегодня, в 15:27, 2 159 1
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы»
Спорт
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы»
сегодня, в 13:41, 5 675 0
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж
сегодня, в 11:50, 20 1606 0
Лучшее фото с Дня города: Myslo объявляет конкурс!
Жизнь Тулы и области
Лучшее фото с Дня города: Myslo объявляет конкурс!
сегодня, в 11:23, 14 1425 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:35 +1
Другие статьи по темам
Прочее
АвтораллиТулаДень городамашинысоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В атриуме Тульского кремля открылась выставка икон Успенского собора
В атриуме Тульского кремля открылась выставка икон Успенского собора
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города
Дмитрий Миляев наградил выдающихся туляков в День города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.