«Автострада-2020» в Туле: фотографии с фестиваля

26 сентября в Туле стартовал традиционный фестиваль «Автострада». В этом году он приурочен к 500-летию Тульского кремля.

Организаторы отмечают, что впервые за время фестиваля в одном соревновании будут объединены сразу две серии Российской автомобильной федерации: Кубок и Трофей.



Ретро-ралли - массовое мероприятие с элементами спортивного ориентирования и автомногоборья. Соревнование, проходит полностью или преимущественно на дорогах, предназначенных для общего использования и/или на участках дорог, зарезервированных для данного соревнования.

Всего в соревновании будет разыграно девять комплектов наград. Но для большинства участников важнее наград стала возможность прокатиться по интересному маршруту на великолепном автомобиле:

– Я узнала про ретро-ралли от друзей. Они долго меня уговаривали, пока я не согласилась. Взяла машину напрокат и с тех пор стараюсь не пропускать ни одного соревнования вот уже 13 лет, – рассказывает Елена Кареева.

Большая часть водителей – москвичи, кто-то – новичок, а кто-то – заслуженный ветеран, который с удовольствием рассказывает про маршрут, дорожную книгу и тайминг:

– Я начал заниматься этим 20 лет назад. Захватило с первого раза, ведь ретро-ралли – очень увлекательная вещь. Тебе выдают дорожную книгу, и в каждой указанной точке ты должен быть в конкретную секунду. Это соревнование на правильность прохождения маршрута, – говорит вице-чемпион России по ралли Борис Костырко.

В этом году протяженность маршрута Кубка составляет 120 км. Участники стартуют от площади Ленина и здесь же финишируют.

Наградят призеров соревнования вечером на главной праздничной сцене.