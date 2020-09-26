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На улице Металлистов в Туле презентовали новый музей

На улице Металлистов в Туле презентовали новый музей

В Музейном квартале можно будет познакомиться с тульским Левшой.

Сегодня состоялась презентация будущей музейной площадки Тульского историко-архитектурного музея. Она посвящена произведению Николая Семеновича Лескова «Левша».

Отправной точкой для создания новой экспозиции стал экспонат-аттракцион «Блоха тульская подкованная», созданный местным токарем Николаем Алдуниным.

Для всех желающих представлена уникальная сувенирная продукция с цитатами из произведения писателя.

 

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На улице Металлистов презентовали новый музей, Фото: 1
На улице Металлистов презентовали новый музей, Фото: 2
На улице Металлистов презентовали новый музей, Фото: 3
На улице Металлистов презентовали новый музей, Фото: 4
На улице Металлистов презентовали новый музей, Фото: 5
На улице Металлистов презентовали новый музей, Фото: 6
На улице Металлистов презентовали новый музей, Фото: 7
На улице Металлистов презентовали новый музей, Фото: 8
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