На улице Металлистов в Туле презентовали новый музей
В Музейном квартале можно будет познакомиться с тульским Левшой.
Сегодня состоялась презентация будущей музейной площадки Тульского историко-архитектурного музея. Она посвящена произведению Николая Семеновича Лескова «Левша».
Отправной точкой для создания новой экспозиции стал экспонат-аттракцион «Блоха тульская подкованная», созданный местным токарем Николаем Алдуниным.
Для всех желающих представлена уникальная сувенирная продукция с цитатами из произведения писателя.
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