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Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы»
Фото Максима Котенева.

Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы»

Богатырский турнир проходит на спортивной площадке Пролетарской набережной.

Традиционно организаторами являются Федерация тяжелой атлетики Тульской области и фитнес-клуб «Андрей».
 
Из-за пандемии количество участников было решено сократить. В этот раз их всего двенадцать: семь мужчин и пять девушек.
 
Они соревнуются в силовых упражнениях, одно из которых — тяга автомобиля. Мужчины должны протащить грузовик весом семь тонн, девушки — небольшую «Газель» весом в две тонны.
 
Большой репортаж о турнире читайте позже на Myslo. Фоторепортаж дополняется.
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Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы», Фото: 1
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы», Фото: 2
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы», Фото: 3
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы», Фото: 4
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы», Фото: 5
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы», Фото: 6
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы», Фото: 7
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы», Фото: 8
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