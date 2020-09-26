Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы»

Фото Максима Котенева.

Традиционно организаторами являются Федерация тяжелой атлетики Тульской области и фитнес-клуб «Андрей».

Из-за пандемии количество участников было решено сократить. В этот раз их всего двенадцать: семь мужчин и пять девушек.

Они соревнуются в силовых упражнениях, одно из которых — тяга автомобиля. Мужчины должны протащить грузовик весом семь тонн, девушки — небольшую «Газель» весом в две тонны.