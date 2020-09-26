Фото Максима Котенева.
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы»
Богатырский турнир проходит на спортивной площадке Пролетарской набережной.
Традиционно организаторами являются Федерация тяжелой атлетики Тульской области и фитнес-клуб «Андрей».
Из-за пандемии количество участников было решено сократить. В этот раз их всего двенадцать: семь мужчин и пять девушек.
Они соревнуются в силовых упражнениях, одно из которых — тяга автомобиля. Мужчины должны протащить грузовик весом семь тонн, девушки — небольшую «Газель» весом в две тонны.
Большой репортаж о турнире читайте позже на Myslo. Фоторепортаж дополняется.
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