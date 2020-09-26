В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж
Одним из центральных событий праздника стал фестиваль «Засечная черта».
Первой локацией фестиваля стали осадные дворы, открытые на территории кремля. Myslo писал о них здесь.
В 11.00 здесь прошел спектакль «Там, где живут великаны», поставленный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Тульской области. Спектакль повторят в 13.00.
Кстати, в 15.00 и в 17.00 в кремле покажут фолк-мюзикл «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте».
Большой материал о том, что такое осадные дворы, читайте по ссылке.
И смотрите наш фоторепортаж!
Полная афиша Дня города и 500-летия кремля здесь.
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