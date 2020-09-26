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В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж

В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж

Одним из центральных событий праздника стал фестиваль «Засечная черта».

Первой локацией фестиваля стали осадные дворы, открытые на территории кремля. Myslo писал о них здесь.

В 11.00 здесь прошел спектакль «Там, где живут великаны», поставленный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Тульской области. Спектакль повторят в 13.00.

Кстати, в 15.00 и в 17.00 в кремле покажут фолк-мюзикл «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте».

Большой материал о том, что такое осадные дворы, читайте по ссылке

И смотрите наш фоторепортаж!

Полная афиша Дня города и 500-летия кремля здесь.

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В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 1
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 2
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 3
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 4
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 5
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 6
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 7
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 8
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 9
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 10
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 11
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 12
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 13
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 14
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 15
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 16
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 17
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 18
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 19
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 20
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 21
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 22
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 23
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 24
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 25
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 26
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 27
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 28
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 29
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 30
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 31
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 32
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 33
В Тульском кремле открыли осадные дворы: фоторепортаж, Фото: 34
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