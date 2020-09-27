Актриса Мария Миронова: «Свадьба» для меня — огромный кусок счастья и бесшабашной юности!

Мария Миронова приехала в Тулу с концертом «Чтения со смыслом». На сцене Колонного зала Дворянского собрания актриса прочитала несколько рассказов из нового сборника Ирады Берг «Отражение».

Вместе с Марией для туляков также выступили сама писательница Ирада Берг и пианистка Александра Фёдорова.

Для Марии Мироновой формат такого интерактивного чтения сейчас очень по душе. Об этом, а также о новых ролях к кино, Инстаграме и маленьком сыне Федоре — в нашем интервью.

Яркая, обаятельная, общительная — Мария с улыбкой, легко и откровенно ответила на наши вопросы.

— Мария, Вы сегодня успели посмотреть что-то в городе, пока добирались до гостиницы?

- Нет, мы жутко опоздали. По дороге в Тулу заблудились, и вместо трех часов ехали пять. Я сама была за рулем, мы проехали через весь город, и я успела отметить, что Тула сильно похорошела…

— Программа «Чтение со смыслом», с которой Вы сегодня приехали в Тулу, как она родилась? Что Вас вдохновило на ее создание и как эта программа сейчас уже вдохновляет Вас?

- Я благодарна встрече с Ирадой. Мы с ней познакомились и в одну секунду стали дружить — вот так иногда происходит, что ты приобретаешь не только творческий интерес, но и друга. А это в определенном возрасте для меня стало важнее. Я прочитала Ирадины книги, мы с ней встретились, записали интервью, посидели несколько раз в ресторане и я ей сказала: «Ирада, нам надо это читать!» Мне всегда хотелось легкого формата, и я не ошиблась. Зритель видит автора, слушает его тексты в исполнении актрисы, есть потрясающая фортепианная музыка… К тому же, это живое общение со зрителями, мы задаем тему и отвечаем на вопросы из зала. Совмещение разных жанров в одном. Но для меня чем он еще интересен — он всегда экспромтный, мы выбираем разные рассказы в зависимости от продолжительности концерта.

— Почти четверть века Вы служите в одном театре — «Ленкоме». Было ли хоть раз за это время желание уйти и что-то поменять?

- Я никогда не довожу ситуацию до такого (улыбается). Параллельно с театром «Ленком» я играла и в Театре Наций, было огромное количество киноисторий, поэтому насовсем уйти — не было смысла. Когда у меня был напряженный график — я занималась благотворительным фондом «Артист» или снималась в кино — я играла в театре меньше. Потом были периоды, когда я плотно играла на сцене. Сейчас у меня очень много кино. Хочется искать что-то новое, новые формы, они мне безумно интересны. Помимо актерского исполнения мне хочется видеть людей, с ними разговаривать, понимать, что им интересно. Хочется интерактива.

- Какая роль сейчас в театре для Вас знаковая? На какой спектакль хотели бы пригласить туляков? Благо до Москвы ехать два часа.

- На спектакль «Шут Балакирев» в театре «Ленком». Совершенно потрясающая постановка Марка Анатольевича Захарова, который ушел из жизни год назад. У него было несколько знаковых спектаклей, вошедших в историю русского театра, начиная с «Юноны и Авось», который до сих пор живет и останется навсегда в репертуаре. И «Шут Балакирев» — один из них. Это пьеса Григория Горина, совершенно потрясающие декорации Олега Шейнциса… Приезжайте на «Шут Балакирев»!

- Над какими кино- или телепроектами сейчас работаете? Где мы Вас увидим в ближайшее время?

- Скоро выходит английский фильм с Бенедиктом Камбербетчем, в котором я имела радость сниматься — премьеру перенесли из-за пандемии. Перед Новым годом выходит продолжение фильма «Громкая связь» — называется «Обратная связь». Я снимаюсь в замечательной комедии Сергея Светлакова Love, она выходит на День Святого Валентина. Снимаюсь в интереснейшем проекте «Инсомния», это восьмисерийный проект для интернета, такая психологически-драматическая история, саспенс. Готовится к выходу вторая часть сериала «Преступление». Начала сниматься в картине под названием «Небо», это про сирийский конфликт и наших летчиков-героев, которые погибли героями. Так что дай Бог сил!

- Фильм «Свадьба», который снимался в Тульской области, стал знаковым в вашей фильмографии…

- Прошло уже 20 лет, но это до сих пор мои самые сильные творческие ощущения. Это была встреча с Павлом Лунгиным, совершенно потрясающим режиссером. С этим фильмом мы поехали на Каннский фестиваль. Огромное количество ваших земляков, непрофессиональных актеров, участвовали в съемках. Лунгин объявил конкурс и сказал: «Ребята из всех деревень! Приходите со своим творчеством». Кто-то пел, кто-то плясал, кто-то показывал фокусы. Очередь выстроилась огромная. Никогда не забуду потрясающую женщину, слепую, которая спела романс «Останься» — и он вошел в фильм, хотя его не было в сценарии.

У нас было много ночных смен, накрывались столы, мы снимались по 12 часов.

Я два месяца жила здесь, и для меня Тула — огромный кусок счастья, юности, бесшабашной молодости, когда я только начинала свой путь в профессии.

Я сейчас говорю, а у меня сердце стучит. Сегодня мы приехали Тулу снова и я увидела, как круто изменился город. С одной стороны у меня ностальгия, а с другой я понимаю, что изменения — это бурлящая жизнь, что сюда вложено очень много любви, тепла… У Тулы всегда была потрясающая атмосфера, но сейчас город стал фантастически уютным и очень толково сделанным. Я поздравляю вас с праздником, с Днем города и 500-летием Тульского кремля. Желаю, чтобы у вас было как можно больше подобных праздников, когда люди объединяются.

- Коронавирус изменил жизнь и привычки многих людей. Как он отразился на Вас?

- Да, пандемия изменила мою жизнь. В какой-то момент вот эта уединенность, которая в начале для тебя является сюрпризом, и ты к ней не готов и есть определенный страх, потом вылилась в то, что из пандемии было сложно выходить. Я часто слышала, молодежь особенно говорила — мы так соскучились по обществу, по ресторанам, по тусовкам… Я могу сказать, что совсем не соскучилась. Мне хотелось вернуться в привычный ритм только ради съемок. Но вот на общественных мероприятиях я еще ни разу не была (улыбается). Я привыкла и нашла гармонию в мире, когда ты занимаешься своими мыслями, своими близкими, цветами, природой (смеется). И это классно!

- Насколько вы активный пользователь соцсетей?

- У меня есть аккаунт в инстаграме. Я завела его совершенно случайно. Я куда-то вышла, еще не очень понимая куда. А у меня было несколько фотографий с Бали. Что-то я тыкнула, поставила три фото и забыла про это. А потом Иван Панфилов, сын Инны Михайловны Чуриковой, мой старый детский друг, мне сказал: «Ну ты что? Где твой инстаграм? Сейчас мы тебе всё сделаем!» И он мне все понатыкал, и тут пошли какие-то сердечки)))) Потом у меня случилась фотосессия — и я туда фоточки хоп! И сама поставила, очень собой возгордилась (смеется). Сейчас я уже увлеклась этим миром. Люблю выкладывать свои путешествия, они меня гарморнизируют. А еще соцсети я использую для того, чтобы дать достоверную информацию и развеять мифы.

- Вашему младшему сыну Феде 30 сентября исполняется годик. Тяжело ли расставаться с малышом, уезжая на гастроли? Как с этим справляетесь?

- Ой, это очень-очень тяжело. На один день, вот как в Тулу, еще куда ни шло. Вот я ездила в Питер на съемки на шесть дней, было очень сложно. Как я сейчас буду уезжать из дома, пока не очень понимаю. Если на долгое время, конечно буду брать его с собой. Мотать его на 2−3 дня или на неделю я не буду. Сейчас он с няней и с мужем.

- Вы в прекрасной форме — физической и эмоциональной. Поделитесь секретом красоты и бодрости духа, позитивного настроя.

- Я вообще по жизни оптимист и не трачу свои жизненные силы зря. Я не обижаюсь, никогда никого не обвиняю. Во всем, что происходит в моей жизни, беру ответственность на себя. Я предпочитаю тратить свои силы на то, что удваивается и утраивается в позитив. Это моя личная установка, мой жизненный выбор и я ему следую.

Из досье Myslo Мария Андреевна Миронова

Народная артистка России

Родилась 28 мая 1973 г. в Москве.

Дочь советских актёров Андрея Миронова и Екатерины Градовой.

Народная артистка РФ, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот».

Президент и соучредитель благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист».

Ведущая актриса Московского государственного театра «Ленком».

Окончила ВГИК, курс Михаила Глузского.

С 18 лет за рулем.

Семья: замужем, сын от первого брака Андрей Удалов (род. 4 июня 1992), сын от четвертого брака Фёдор (род. 30 сентября 2019 г.).

Избранная фильмография: «Свадьба», «Ночной дозор», «Статский советник», «Качели», «Москва, я люблю тебя!», «Следователь Тихонов», «Родина», Садовое кольцо», «О любви», «Доктор Рихтер», «Громкая связь», «Холоп».