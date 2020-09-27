новости
новости
Регистрация
Более 700 туляков приняли участие в полумарафоне «Оружейная столица»: фоторепортаж
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Более 700 туляков приняли участие в полумарафоне «Оружейная столица»: фоторепортаж

27 сентября в городе проходит полумарафон, приуроченный ко Дню города и 500-летию кремля.

Сегодня, 27 сентября, на Казанской набережной стартовали забеги полумарафона «Оружейная столица». В соревновании принимают участие 700 человек. Маршрут забега проходил по историческому центру города. В нем приняли участие 750 человек из разных регионов России.

К любителям здорового образа жизни с приветственным словом обратился министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

– Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики, — сказал Андрей Журавлев.

В программе представлены детские забеги на 300 и 600 м, для взрослых — дистанции на 5, 10 и 21,1 км, а также специальная дистанция забега «Дружба» — 874 метра, посвященная дню рождения города.

Отличием данной беговой серии от других стартов подобных форматов является чиповая система фиксации результатов от Russia Running Timing, а также изготовление медалей финишера для всех участников с дизайном, посвященным 500-летию Тульского кремля.

Одна из задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

 
 
 
Галерея
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 1
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 2
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 3
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 4
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 5
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 6
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 7
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 8
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 9
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 10
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 11
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 12
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 13
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 14
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 15
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 16
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 17
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 18
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 19
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 20
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 21
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 22
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 23
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 24
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 25
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 26
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 27
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 28
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 29
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 30
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 31
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 32
В Туле проходит полумарафон «Оружейная столица», Фото: 33
показать все фотографии
Сюжет: День города 2020 и 500-летие кремля
День города и 500-летие Тульского кремля: как это было?
Обзоры / События
День города и 500-летие Тульского кремля: как это было?
сегодня, в 12:20, 0 2350 1
В Туле прогремел фейерверк: видео
Жизнь Тулы и области
В Туле прогремел фейерверк: видео
вчера, в 23:07, 68 3505 1
На улице Металлистов в Туле презентовали новый музей
Жизнь Тулы и области
На улице Металлистов в Туле презентовали новый музей
вчера, в 21:04, 43 1850 1
В кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле»: видео
Жизнь Тулы и области
В кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле»: видео
вчера, в 17:41, 29 1878 -7
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:02 0
Другие статьи по темам
Событие
полумарафонОружейная столица
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском Тульской области в жилой квартире произошел взрыв
В Донском Тульской области в жилой квартире произошел взрыв
Известный путешественник Федор Конюхов высадил сосны в Тульской области
Известный путешественник Федор Конюхов высадил сосны в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.