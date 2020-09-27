Более 700 туляков приняли участие в полумарафоне «Оружейная столица»: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 27 сентября, на Казанской набережной стартовали забеги полумарафона «Оружейная столица». В соревновании принимают участие 700 человек. Маршрут забега проходил по историческому центру города. В нем приняли участие 750 человек из разных регионов России.

К любителям здорового образа жизни с приветственным словом обратился министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

– Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики, — сказал Андрей Журавлев.

В программе представлены детские забеги на 300 и 600 м, для взрослых — дистанции на 5, 10 и 21,1 км, а также специальная дистанция забега «Дружба» — 874 метра, посвященная дню рождения города.

Отличием данной беговой серии от других стартов подобных форматов является чиповая система фиксации результатов от Russia Running Timing, а также изготовление медалей финишера для всех участников с дизайном, посвященным 500-летию Тульского кремля.