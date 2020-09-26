новости
новости
Регистрация
В Туле прогремел фейерверк: видео

В Туле прогремел фейерверк: видео

День города и праздник 500-летия Тульского кремля традиционно завершился залпами пиротехники.

Фейерверк задержался вместе с концертом, но большинство зрителей ждали до последнего.

Высотный фейерверк хорошо было видно с территории кремля, площади Ленина и Пролетарской набережной. Но основная масса людей пришли на Казанскую набережную: оттуда было видно и светопиротехническое шоу фонтанов в русле Упы.

Не попали на фейерверк? Смотрите фото и видео, мы снимали для вас!

Галерея будет дополняться.

Галерея
Фейерверк в Туле, День города 2020, Фото: 1
Фейерверк в Туле, День города 2020, Фото: 2
Фейерверк в Туле, День города 2020, Фото: 3
Сюжет: День города 2020 и 500-летие кремля
На улице Металлистов в Туле презентовали новый музей
Жизнь Тулы и области
На улице Металлистов в Туле презентовали новый музей
сегодня, в 21:04, 41 790 1
В кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле»: видео
Жизнь Тулы и области
В кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле»: видео
сегодня, в 17:41, 27 1096 -7
Тулякам и гостям нашего города помогают волонтеры
Жизнь Тулы и области
Тулякам и гостям нашего города помогают волонтеры
сегодня, в 16:30, 14 1130 0
Алексей Дюмин: «Мы гордимся, что именно с Тульского кремля начинается Большая Засечная черта»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин: «Мы гордимся, что именно с Тульского кремля начинается Большая Засечная черта»
сегодня, в 15:27, 9 1202 1
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 23:07 +4
Другие статьи по темам
Событие
салютфейерверкшоуфонтаныДень города
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Возвращаясь с праздничного концерта, туляки выломали дверь в троллейбусе: видео
Возвращаясь с праздничного концерта, туляки выломали дверь в троллейбусе: видео
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.