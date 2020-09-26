В Туле прогремел фейерверк: видео

День города и праздник 500-летия Тульского кремля традиционно завершился залпами пиротехники.

Фейерверк задержался вместе с концертом, но большинство зрителей ждали до последнего.

Высотный фейерверк хорошо было видно с территории кремля, площади Ленина и Пролетарской набережной. Но основная масса людей пришли на Казанскую набережную: оттуда было видно и светопиротехническое шоу фонтанов в русле Упы.

Не попали на фейерверк? Смотрите фото и видео, мы снимали для вас!

Галерея будет дополняться.