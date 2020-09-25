Врачи сказали, детей не будет: многодетная мама о медицинском чуде, любви и жизни в деревне

Автор – Полина Салькова. Фото из личного архива героини публикации.

У 28-летней Виктории Лясниковой четверо детей: Артему 8 лет, Алисе 6, Аксинии 3 года, а Алёне всего 7 месяцев.

Сама Виктория родом из Алексина, в детстве ее семья переехала в деревню Большое Шелепино, с тех пор там и живет.

– Папа умер, когда мне было всего два года. Через пару лет мама вновь вышла замуж, и мы перебрались в деревню. Здесь я выросла. Мой муж Евгений отсюда родом.

– Вам нравится жить в деревне?

– Нравится. Когда маленькие дети, деревня — идеальное место для жизни. Больше свободы, школа и детсад в шаговой доступности. Желания переехать в город пока нет. И да — уж если переезжать, то ближе к югу. Мне вот Краснодар нравится. Я бы перебралась в какую-нибудь станицу, климат там лучше.

– Что за история с Вашей «бездетностью»?

– Когда мне было 16, врачи впервые мне сказали, что детей у меня, скорее всего, не будет. В 18 лет новое обследование подтвердило: шансов нет.

Вскоре я встретила своего будущего мужа. Я очень хотела от него ребенка! Меньше чем через год совместной жизни я забеременела. Через год после рождения Артема мы стали планировать второго малыша. Поехали в суперклинику, там назначили анализов тысяч на пятьдесят. Врачи в клинике удивились, что я родила сына, и сказали, что во второй раз вряд ли повезет...

Это было в ноябре, а уже в начале февраля следующего года я узнала, что беременна. Остальные наши дети тоже запланированные.

Мы сразу хотели много детей: муж всегда мечтал о большой семье. Ну а я своих малышей просто обожаю!

– Что самое сложное в воспитании детей?

– Самое сложное – обучение. Система образования сейчас нацелена на то, чтобы детей обучали родители, репетиторы. Но оплачивать репетитора по каждому предмету тяжело финансово, а учить самой нет времени, да и педагогического образования не хватает.

– А что, наоборот, дается легче всего?

– Любовь! Любить детей – самое легкое и самое прекрасное в материнстве.

И общение с ними, конечно. От четырех малышей я устаю не больше, чем любой другой человек от одного. Да и муж помогает, когда есть время.

– А государство помогает?

– Конечно. Мы использовали материнский капитал, чтобы приобрести жилье, есть ежемесячные выплаты на детей до 3-х лет, у нас сниженная плата за детский сад. Но финансово растить нескольких детей непросто. Хотя я не могу сказать, что мои дети живут хуже других.

– В чем плюсы жизни в деревне?

– Нет страха выпустить детей на улицу, у них больше свободы. Деревенские дети все знают друг друга, вместе проводят время, гуляют, ходят в секции. А уж когда вырастут, держать их здесь никто не будет: захотят перебраться в город – это будет их выбор.

– Ваши дни проходят в заботах. А что делаете в свободное время?

– Дни все разные, каждый раз что-то новенькое. Но, естественно, каждое утро – готовка, уборка, стирка. Без «бытовухи» никуда. Но у меня есть и хобби – в свободное время я люблю печь торты. Дети их обожают!

– А как вы проводите время всей семьей?

– При любой возможности мы стараемся выбираться куда-то: на речку, на рыбалку, в игровые комнаты, на аттракционы, в кафе. Если мужа нет дома, мы с детьми ходим на дачу, играем в настольные игры, читаем. Они и сами хорошо играют вместе, у них небольшая разница в возрасте.

– Как дети ладят? Помогают друг другу?

– Конечно помогают, учат друг друга тому, что сами умеют. Они и мне во многом помогают: пытаются делать уборку, уже ловко управляются с пылесосом, моют посуду, убирают за собой игрушки, развлекают самую младшую. Иногда, конечно, спорят друг с другом, если не сильно, то не лезу, сами разбираются. А так могу и прикрикнуть, по углам расставить. Но в основном дети сами мирятся.

– Что самое главное в воспитании детей?

– Главное – не просто воспитывать, а именно любить, подсказывать, направлять.

– Чем отличается жизнь с одним ребенком от жизни с четырьмя?

– С первым тяжелее всего, не знаешь, что с ним делать, кого слушать, как себя вести. Если ребенок один, весь мир вертится вокруг него. Со вторым легче, с третьим – еще проще. С четырьмя у меня появилось больше времени для себя. Каждый ребенок приносит что-то свое, с каждым – новый опыт.

– Почему не стоит бояться рожать много детей?

– У каждого свой путь и свое предназначение. Лично я выбрала материнство, потому что это приносит мне удовольствие, насыщает мою жизнь теми эмоциями, которые мне нужны. Если есть страх рожать детей, стоит задуматься: «А действительно ли мне это нужно?» Рождение детей, тем более нескольких, должно быть осознанным. Но на трех дочках и одном сыне я останавливаться не собираюсь. Буду рожать пятого!