Тамара Гвердцители, рубка шашкой, инсталляция «Тульский кремль»: как прошел День города в парках Тулы

Фото и информация «Тульских парков».

Расскажем, как отметили праздник в Центральном, Комсомольском, Пролетарском парках и «Патриоте».

В Центральном парке им. П. П. Белоусова гулянья развернулись на пяти интерактивных шоу-площадках. В большом детском городке маленьких и взрослых ждали представление мини-цирка Crazy Show, клоуны, веселая анимация, множество игр и танцев.

На большом кругу парка сконцентрировались танцевальные мастер-классы. Программу открыли зажигательная зумба и показательные выступления капоэйра, эстафету приняли поклонники буги-вуги. Среди самых смелых зрителей прошел розыгрыш билетов в кино и сладких подарков.

На центральной аллее гостей праздника приветствовали мимы, любимые герои мультфильмов и русские народные песни в исполнении ансамбля «Гармошечка». Работала фотозона «Матрёшкин парк».

«Живые» голоса и оркестровая музыка звучали в ротонде ЦПКиО. Посетители танцевали под песни певицы Леди Ксю, духового оркестра «Толстой Бэнд» и резидентов «Музыкальной гостиной» ЦПКиО.

В течение всего дня на фонтанной площади работала ярмарка брендов «Сделано в Тульской области», где желающие могли приобрести самую разнообразную и очень вкусную продукцию от местных производителей: пастилу, пряники, хлопья, квас, хлебобулочные изделия.

Сотни фотографий были сделаны на фоне огромной и единственной в стране семиметровой инсталляции Тульского кремля, состоявшей из 55 000 воздушных шаров. Создателями масштабной фигуры выступили мастера высочайшего класса, участники международных фестивалей по аэродизайну. Уникальный арт-объект был создан в честь 500-летия Тульского кремля.

На главной сцене выступили фольклорные коллективы «Журавушка» и «Смородина», барабанное шоу Drums-71 и скрипач Остап Альтман, цыганский ансамбль «Ягори», группа «Тоника», дуэт Ольги и Евгения Поляковых, кавер-группа группа «Пряник Band».

Бурными овациями встретили народную артистку России Тамару Гвердцители собравшиеся на фонтанной площади зрители. В течение часа звучали любимые многими песни. Яркую точку праздника поставили огненные фейерверки, прозвучавшие под музыкальный хит «Виват король!».

Кроме того, праздничная программа была организована в Комсомольском и Пролетарском парках. Посетители наслаждались прекрасными голосами и танцевальными номерами в исполнении тульских артистов. Юных посетителей парков ждала разнообразная и интересная анимационная программа в детском городке.

В парке «Патриот-Тула» праздничная программа была представлена музыкальными коллективами, показательным выступлением казаков. Работала интерактивная спортивная площадка «Универсальный солдат». Желающие могли бесплатно заглянуть в планетарий, действовавший на площадке «Сферы будущего». А тех, кто проголодался, накормили кашей из полевой кухни.