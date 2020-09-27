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Тамара Гвердцители, рубка шашкой, инсталляция «Тульский кремль»: как прошел День города в парках Тулы
Фото и информация «Тульских парков».

Тамара Гвердцители, рубка шашкой, инсталляция «Тульский кремль»: как прошел День города в парках Тулы

Расскажем, как отметили праздник в Центральном, Комсомольском, Пролетарском парках и «Патриоте».

В Центральном парке им. П. П. Белоусова гулянья развернулись на пяти интерактивных шоу-площадках. В большом детском городке маленьких и взрослых ждали представление мини-цирка Crazy Show, клоуны, веселая анимация, множество игр и танцев.
 
На большом кругу парка сконцентрировались танцевальные мастер-классы. Программу открыли зажигательная зумба и показательные выступления капоэйра, эстафету приняли поклонники буги-вуги. Среди самых смелых зрителей прошел розыгрыш билетов в кино и сладких подарков.
 
На центральной аллее гостей праздника приветствовали мимы, любимые герои мультфильмов и русские народные песни в исполнении ансамбля «Гармошечка». Работала фотозона «Матрёшкин парк».
 
«Живые» голоса и оркестровая музыка звучали в ротонде ЦПКиО. Посетители танцевали под песни певицы Леди Ксю, духового оркестра «Толстой Бэнд» и резидентов «Музыкальной гостиной» ЦПКиО.
 
В течение всего дня на фонтанной площади работала ярмарка брендов «Сделано в Тульской области», где желающие могли приобрести самую разнообразную и очень вкусную продукцию от местных производителей: пастилу, пряники, хлопья, квас, хлебобулочные изделия.
 
Сотни фотографий были сделаны на фоне огромной и единственной в стране семиметровой инсталляции Тульского кремля, состоявшей из 55 000 воздушных шаров. Создателями масштабной фигуры выступили мастера высочайшего класса, участники международных фестивалей по аэродизайну. Уникальный арт-объект был создан в честь 500-летия Тульского кремля.
 
На главной сцене выступили фольклорные коллективы «Журавушка» и «Смородина», барабанное шоу Drums-71 и скрипач Остап Альтман, цыганский ансамбль «Ягори», группа «Тоника», дуэт Ольги и Евгения Поляковых, кавер-группа группа «Пряник Band».
 
Бурными овациями встретили народную артистку России Тамару Гвердцители собравшиеся на фонтанной площади зрители. В течение часа звучали любимые многими песни. Яркую точку праздника поставили огненные фейерверки, прозвучавшие под музыкальный хит «Виват король!».
 
Кроме того, праздничная программа была организована в Комсомольском и Пролетарском парках. Посетители наслаждались прекрасными голосами и танцевальными номерами в исполнении тульских артистов. Юных посетителей парков ждала разнообразная и интересная анимационная программа в детском городке.
 
В парке «Патриот-Тула» праздничная программа была представлена музыкальными коллективами, показательным выступлением казаков. Работала интерактивная спортивная площадка «Универсальный солдат». Желающие могли бесплатно заглянуть в планетарий, действовавший на площадке «Сферы будущего». А тех, кто проголодался, накормили кашей из полевой кухни.
 
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Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 1
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Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 3
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Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 7
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 8
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 9
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 10
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 11
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 12
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 13
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 14
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 15
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 16
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 17
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 18
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 19
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 20
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 21
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 22
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 23
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 24
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 25
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 26
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 27
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 28
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 29
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 30
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 31
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 32
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 33
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 34
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 35
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 36
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 37
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 38
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 39
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 40
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 41
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 42
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 43
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 44
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 45
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 46
Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 47
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Как прошел День города в парках Тулы, Фото: 49
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