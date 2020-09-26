Дмитрий Миляев открыл ярмарку производителей региона «Сделано в Тульской области»

В День города и празднования 500-летия Тульского кремля на ул. Металлистов в рамках гастрофестиваля «Кремлевские посады» открылась ярмарка производителей региона «Сделано в Тульской области».

Открыли ее председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев:

– Проект «Сделано в Тульской области» очень интересен. Мы не раз обсуждали вопрос, как можно выделить тульских производителей. И решение наконец найдено. Проект получился удачным. И это видно по числу участников. Жители и гости региона интересуются продукцией, пробуют, покупают ее, а значит, всё удалось!

Вячеслав Романов: – Сегодня все гости и жители региона могут здесь познакомиться с продукцией, которая производится на тульской земле. Сегодняшний фестиваль — результат масштабной программы поддержки предпринимателей, инициированной губернатором Алексеем Дюминым. Она полезна и предпринимателям, и жителям. Производители получают поддержу от правительства области, а жители узнают о качественной и вкусной продукции местных производителей. Продукты помечены знаком качества «Сделано в Туле», все они прошли проверку, безопасны и их можно рекомендовать своим близким. Пробуйте и наслаждайтесь отличным вкусом!

Свою продукцию жителям и гостям региона представляют 23 участника. Это производители мясных, кондитерских, молочных и хлебобулочных изделий и напитков. Вся продукция на фестивале отмечена специальным знаком «Сделано в Туле». Этот знак — гарантия качества и вкуса.

Большую часть продукции можно продегустировать, а некоторые производители даже устроили мастер-классы по приготовлению.

Программа поддержки региональных производителей «Сделано в Тульской области» была запущена реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На сегодняшний день проект насчитывает более 60 участников.

Его главная цель — собрать под единым логотипом исключительно качественную пищевую продукцию для своих потребителей и содействовать развитию локальных производителей.