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Дмитрий Миляев открыл ярмарку производителей региона «Сделано в Тульской области»

Дмитрий Миляев открыл ярмарку производителей региона «Сделано в Тульской области»

Ряды с продукцией местных производителей развернулись на ул. Металлистов.

В День города и празднования 500-летия Тульского кремля на ул. Металлистов в рамках гастрофестиваля «Кремлевские посады» открылась ярмарка производителей региона «Сделано в Тульской области».
 
Открыли ее председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.
 
Дмитрий Миляев:
 
– Проект «Сделано в Тульской области» очень интересен. Мы не раз обсуждали вопрос, как можно выделить тульских производителей. И решение наконец найдено. Проект получился удачным. И это видно по числу участников. Жители и гости региона интересуются продукцией, пробуют, покупают ее, а значит, всё удалось!
 
Вячеслав Романов:
 
– Сегодня все гости и жители региона могут здесь познакомиться с продукцией, которая производится на тульской земле. Сегодняшний фестиваль — результат масштабной программы поддержки предпринимателей, инициированной губернатором Алексеем Дюминым. Она полезна и предпринимателям, и жителям. Производители получают поддержу от правительства области, а жители узнают о качественной и вкусной продукции местных производителей. Продукты помечены знаком качества «Сделано в Туле», все они прошли проверку, безопасны и их можно рекомендовать своим близким. Пробуйте и наслаждайтесь отличным вкусом!
 
Свою продукцию жителям и гостям региона представляют 23 участника. Это производители мясных, кондитерских, молочных и хлебобулочных изделий и напитков. Вся продукция на фестивале отмечена специальным знаком «Сделано в Туле». Этот знак — гарантия качества и вкуса.
 
Большую часть продукции можно продегустировать, а некоторые производители даже устроили мастер-классы по приготовлению.
 
Программа поддержки региональных производителей «Сделано в Тульской области» была запущена реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На сегодняшний день проект насчитывает более 60 участников.
 
Его главная цель — собрать под единым логотипом исключительно качественную пищевую продукцию для своих потребителей и содействовать развитию локальных производителей.
 
Галерея
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гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 3
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гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 8
гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 9
гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 10
гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 11
гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 12
гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 13
гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 14
гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 15
гастрономический фестиваль «Сделано в Тульской области», Фото: 16
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:43 0
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