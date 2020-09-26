новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал фестиваль «Театральный дворик»: фото

В Туле стартовал фестиваль «Театральный дворик»: фото

Он проходит в Туле в 12-й раз.

26 сентября в Туле открылся фестиваль «Театральный дворик». Выступают более 160 артистов (из Санкт-Петербурга, Уфы, Воронежа, Москвы, Нижнего Новгорода) и более 20 тульских коллективов.

На проспекте Ленина зрителей встречают необычные площадки, наполненные движением, музыкой, танцами, перформансами, вернисажами.
  • На пр. Ленина развернута фотовыставка «500 мгновений Тульского кремля»;
  • артисты дарят прохожим «500 кремлевских роз»;

  • огромные старинные велосипеды курсируют вдоль пр. Ленина по четной и нечетной стороне;

  • уникальное «Лисапед-шоу» встречает прохожих;
  • на нечетной стороне туляков встречают парящие акробаты;

  • каждый желающий может подняться по лестнице в небо и оставить свои пожелания и слова благодарности Туле;
  • пантеон живых скульптур развернулся на нечетной стороне пр. Ленина (в чемпионате живых скульптур участвуют уникальные левитирующие статуи, а также участники знаменитого Международного чемпионата живых скульптур в Голландии);

  • зрители, оказавшиеся на фестивале, могут попасть в будущее вместе с театром «СоЛу» (Санкт-Петербург) и создать костюм будущего;
  • на нечетной стороне развернет работу ярмарка мастеров хэнд-мейд;
  • специально приглашенный хор «зайцев» курсирует в общественном транспорте от ул. Советской до ул. Первомайской и исполняет свои песни в автобусах и троллейбусах;

  • уникальный шагающий оркестр исполняет известные музыкальные композиции и увлечет в танец любого прохожего;
  • также пришедших на фестиваль ждут яркие и интересные арт-объекты и фотозоны.

26 сентября с 16.00 до 18.00 каждый желающий сможет сфотографироваться на праздничных автоплатформах (на парковке около ГКЗ — ул. Советская, 2).

С 18.00 до 22.00 фестиваль развернет свои площадки на Казанской набережной, где туляки и гости города смогут увидеть спектакли приглашенных коллективов.

Полная афиша фестиваля «Театральный дворик» на два дня — по ссылке.

А пока – фоторепортаж! (Кстати, он дополняется).

Галерея
"Театральный дворик", день первый, Фото: 1
"Театральный дворик", день первый, Фото: 2
"Театральный дворик", день первый, Фото: 3
"Театральный дворик", день первый, Фото: 4
"Театральный дворик", день первый, Фото: 5
"Театральный дворик", день первый, Фото: 6
"Театральный дворик", день первый, Фото: 7
"Театральный дворик", день первый, Фото: 8
"Театральный дворик", день первый, Фото: 9
"Театральный дворик", день первый, Фото: 10
"Театральный дворик", день первый, Фото: 11
"Театральный дворик", день первый, Фото: 12
"Театральный дворик", день первый, Фото: 13
"Театральный дворик", день первый, Фото: 14
"Театральный дворик", день первый, Фото: 15
"Театральный дворик", день первый, Фото: 16
"Театральный дворик", день первый, Фото: 17
"Театральный дворик", день первый, Фото: 18
"Театральный дворик", день первый, Фото: 19
"Театральный дворик", день первый, Фото: 20
"Театральный дворик", день первый, Фото: 21
"Театральный дворик", день первый, Фото: 22
"Театральный дворик", день первый, Фото: 23
"Театральный дворик", день первый, Фото: 24
"Театральный дворик", день первый, Фото: 25
"Театральный дворик", день первый, Фото: 26
"Театральный дворик", день первый, Фото: 27
"Театральный дворик", день первый, Фото: 28
"Театральный дворик", день первый, Фото: 29
"Театральный дворик", день первый, Фото: 30
"Театральный дворик", день первый, Фото: 31
"Театральный дворик", день первый, Фото: 32
"Театральный дворик", день первый, Фото: 33
"Театральный дворик", день первый, Фото: 34
"Театральный дворик", день первый, Фото: 35
"Театральный дворик", день первый, Фото: 36
"Театральный дворик", день первый, Фото: 37
"Театральный дворик", день первый, Фото: 38
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:05 0
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль Театральный дворикТеатральный дворик 2020

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы»
Самые мощные спортсмены съехались на соревнования «Сила Тулы»
В Тульской области за сутки зарегистрирован 31 случай коронавируса
В Тульской области за сутки зарегистрирован 31 случай коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.