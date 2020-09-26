В Туле стартовал фестиваль «Театральный дворик»: фото

Он проходит в Туле в 12-й раз.

26 сентября в Туле открылся фестиваль «Театральный дворик». Выступают более 160 артистов (из Санкт-Петербурга, Уфы, Воронежа, Москвы, Нижнего Новгорода) и более 20 тульских коллективов.

На проспекте Ленина зрителей встречают необычные площадки, наполненные движением, музыкой, танцами, перформансами, вернисажами.

На пр. Ленина развернута фотовыставка «500 мгновений Тульского кремля»;

артисты дарят прохожим «500 кремлевских роз»;

огромные старинные велосипеды курсируют вдоль пр. Ленина по четной и нечетной стороне;

уникальное «Лисапед-шоу» встречает прохожих;

на нечетной стороне туляков встречают парящие акробаты;

каждый желающий может подняться по лестнице в небо и оставить свои пожелания и слова благодарности Туле;

пантеон живых скульптур развернулся на нечетной стороне пр. Ленина (в чемпионате живых скульптур участвуют уникальные левитирующие статуи, а также участники знаменитого Международного чемпионата живых скульптур в Голландии);

зрители, оказавшиеся на фестивале, могут попасть в будущее вместе с театром «СоЛу» (Санкт-Петербург) и создать костюм будущего;

на нечетной стороне развернет работу ярмарка мастеров хэнд-мейд;

специально приглашенный хор «зайцев» курсирует в общественном транспорте от ул. Советской до ул. Первомайской и исполняет свои песни в автобусах и троллейбусах;

уникальный шагающий оркестр исполняет известные музыкальные композиции и увлечет в танец любого прохожего;

также пришедших на фестиваль ждут яркие и интересные арт-объекты и фотозоны.

26 сентября с 16.00 до 18.00 каждый желающий сможет сфотографироваться на праздничных автоплатформах (на парковке около ГКЗ — ул. Советская, 2).

С 18.00 до 22.00 фестиваль развернет свои площадки на Казанской набережной, где туляки и гости города смогут увидеть спектакли приглашенных коллективов.

Полная афиша фестиваля «Театральный дворик» на два дня — по ссылке.

А пока – фоторепортаж! (Кстати, он дополняется).