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Ssshhhiiittt!

13 сентября на сцене «Типографии» выступит ярославская гаражная рок-группа гитариста, вокалиста и автора песен Никиты Кислова. Начав свою творческую деятельность с 2015 года группа выпустила 2 успешных ЕР, на второй из них обратил внимание журналист The Village, назвав исполнителей «гитарной группой для подростков, которым не интересен рок».

Летом 2017 года произошло одно из значительных событий в истории группы — выступление на главной сцене независимого фестиваля «Боль».

В последнюю осень прошел большой тур по России длинною в месяц, кульминацией стал солдаутовый концерт в Москве, на котором оказалось больше тысячи человек.

Стоимость: 400-600 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 сентября 2018, четверг
19:00
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