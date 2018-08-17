Ssshhhiiittt!

13 сентября на сцене «Типографии» выступит ярославская гаражная рок-группа гитариста, вокалиста и автора песен Никиты Кислова. Начав свою творческую деятельность с 2015 года группа выпустила 2 успешных ЕР, на второй из них обратил внимание журналист The Village, назвав исполнителей «гитарной группой для подростков, которым не интересен рок».

Летом 2017 года произошло одно из значительных событий в истории группы — выступление на главной сцене независимого фестиваля «Боль».



В последнюю осень прошел большой тур по России длинною в месяц, кульминацией стал солдаутовый концерт в Москве, на котором оказалось больше тысячи человек.

Стоимость: 400-600 р.