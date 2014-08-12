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Бахыт Компот

Бахыт Компот

7 сентября на сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бахыт-Компот», а ее основатель - Вадим Степанцов отметит свой День рождения. Впервые Вадим Степанцов решил отметить свой день рождения в родной Туле!  Ждём от вас поздравлений, а БахКомпот подарит вам отличное настроение и кучу положительных эмоций !!!

«Друзья мои! Никогда за всю мою сценическую жизнь не отмечал день рождения в родной Туле . А тут вдруг захотелось .Не на сцене московского Главклуба , как это было в последние годы , а в уютном , обжитом Хэратс пабе .
Официальная дата моего рождения - 9 сентября , де факто родился 8 сентября .
Так что вечером седьмого сентября самое оно отплясать концерт , и в полночь чокнуться со мной и музыкантами БахКомпота .Думаю , что и многие дорогие москвичи поддержат дорогих туляков на этом празднике . Ждём !!! Ваши Вадим Степанцов и БахКомпот», - пишет в соцсетях лидер группы.

Название группы имеет свою историю — в процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись. Ныне она чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось. На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы.

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Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 сентября 2018, пятница
20:00
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