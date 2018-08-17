Блюда кухни Кавказа и Закавказья от шеф-поваров тульских ресторанов
Путеводитель для любителей блюд национальной кухни.
Если вы любите шашлык, хинкали и хачапури, не представляете свою жизнь без аромата и вкуса мясных блюд и обожаете кухню народов Кавказа и Закавказья, то этот обзор для вас. Представляем три тульских ресторана, которые специализируются на национальной кухне.
Аида, ресторанный комплекс
Ресторан «Аида» — это беспроигрышное место для душевного отдыха. Приходите и проведите уютный вечер на свежем воздухе под сводами зелени или в красивых залах ресторана, наслаждайтесь неповторимыми вкусами замечательных блюд и напитков.
В жару и дождь этим летом и осенью здесь вам будет уютно и вкусно.
Большая летняя веранда «Аиды» с живой музыкой и деревянные беседки ожидают гостей в этом тёплом сезоне. И какой же отдых на свежем воздухе без вкуснейшего сочного и ароматного шашлыка?
Шашлык — это отдельная и особенная история ресторана «Аида». 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда дополнят ваш вечер неповторимым удовольствием и подарят возможность найти свои любимые варианты и пробовать новые.
В «Аиде» вы сможете отведать множество вкуснейших блюд азербайджанской, русской и европейской кухни, от классики до необычных вкусов. Выбор из более 200 наименований блюд вас действительно впечатлит: больше 40 разновидностей салатов, множество интересных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд и, конечно, горячие мясные и рыбные блюда на любой вкус.
Шеф-повар ресторана поделился секретом приготовления одного из самых любимых гостями фирменных блюд.
Аджаб-сандал по-азербайджански
Состав:
- Говяжья вырезка
- Помидоры
- Баклажаны
- Картофель
- Лук
- Апельсин, виноград, физалис
- Зелень и специи
Нарезать ломтиками говяжью вырезку, посолить, добавить специи и обжарить.
Нарезать лук и перец соломкой, а баклажаны с картофелем — кружочками. Все овощи обжарить.
Выложить слоями на тарелку мясо с овощами, украсить зеленью и апельсином.
Чудесный водопад с разнообразными рыбками, расположенный на территории ресторана, порадует юных и взрослых гостей. А за беседками обустроена огромная площадка с игровой зоной для детей.
«Аида» — гармония вкуса и преданность традициям!
Тула, ул. Кутузова, 131-б
8 (4872) 45-44-99
Ресторан «Респект»
Кухня народов Дагестана таит в себе поразительную особенность — при минимальном наборе ингредиентов и довольно простой рецептуре она позволяет приготовить большое количество блюд, каждое из которых будет иметь неповторимый, отличный от других вкус. Суровые условия горского быта и необходимость долгой и трудной работы на свежем воздухе не могли не повлиять на рецептуру приготовления еды. Дагестанская кухня очень питательна, легка в приготовлении и одновременно полезна.
Ярким примером многообразия вариаций, собранных в одном блюде, можно назвать дагестанское блюдо чуду. Это ароматный, тонкий закрытый пирог, который может быть приготовлен с самыми разнообразными начинками. Уникальность и универсальность этих пирогов в том, что готовить их можно круглый год, используя сезонные начинки. Весной дагестанцы готовят чуду с невероятным количеством молодой зелени разных видов: крапива, зеленый лук, халта (один из видов молодой травы) или свекольная ботва. Летом начинку дополняют свежие овощи, молодая картошка, нежный сыр или творог. Осенью в свои права вступает чуду с тыквой. Этот вид блюда является жемчужиной дагестанской кухни. Его любят сами дагестанцы и все, кому довелось хотя бы один раз его попробовать. Зимой, когда пища должна стать максимально плотной и согревающей, чаще всего готовят чуду с мясом. Это может быть свежая или сушеная баранина или говядина. Также есть разновидности чуду с начинкой из курицы и орехов, курицы и фасоли.
Даргинские классические тонкие чуду
Тесто:
- Мука пшеничная — 300 г (просеянная)
- Мацони или кефир — 200 мл
- Соль — 2 г
- Желток — 1 шт.
Начинка:
- Говядина (котлетное мясо) — 200 г
- Лук-репка — 50 г
- Зелень в ассортименте — 20 г
- Соль — 2 г
- Перец черный молотый — 1 г
- Бульон говяжий — 70 г
Мацони смешать с просеянной мукой, желтком, солью и хорошенько вымесить тесто до однородной консистенции. Оставить на 10 минут.
Готовим начинку. Говядину мелко нарезать или прокрутить через мясорубку, лук нарезать в мелкую крошку (не крутить), зелень мелко нарезать. Всё ингредиенты перемешать в миске, добавить бульон, перец и ещё раз всё перемешать.
Тесто разделить на две равные части, одну часть раскатать в большой круг диаметром 45 см. На одну половину круга выложить фарш и разровнять, оставляя место по краям. Второй половиной круга накрыть сверху и хорошенько придавить края пальцами.
Жарить чуду можно на большой сковороде, сухой, без масла, или на большом противне, предварительно разогретом. Выпекать по три минуты с каждой стороны. Сразу после выпечки обмазать чуду топлёным маслом, можно обычным сливочным или сметаной. Подавать чуду можно с айраном, простоквашей, мацони или сметаной.
Ресторан «Респект» расположился в самом сердце Тулы, в старинном особняке с большим подворьем. Этим летом ресторан встречает гостей в своём шикарном летнем дворе, вмещающем до 200 гостей, с одной из самых больших веранд в Туле.
Всего несколько шагов от оживлённых центральных улиц, и вы окажетесь в особом мире этого ресторана. Вы можете выбрать отдельный домик на веранде, чтобы спокойно насладиться едой и общением, или удобный столик на открытом пространстве.
Ну а если вам не хочется полагаться на капризы погоды, можно разместиться в помещении ресторана, с праздничным банкетом или просто в компании друзей. Здесь вам предложат банкетный зал на 150 человек, мужской зал с особым интерьером, созданным специально для душевного отдыха в мужской компании, или столик в главном зале ресторана.
Визитная карточка «Респекта» этим летом и осенью — ароматный шашлык из множества вариантов мяса: свиной шейки, говяжьей вырезки, мяса птицы, сёмги, каре ягненка. Вы почувствуете поистине грузинское гостеприимство и отменный вкус. Попробуйте ещё одно потрясающее угощение — овощи на мангале. Оцените сочетание богатого вкуса и всех полезных витаминов, сохранённых в блюде.
Добро пожаловать в «Респект»! Отдыхайте и наслаждайтесь вкусами и уютной атмосферой.
Тула, ул. Советская 5
8
«Респект» ВКонтакте
респект71.рф
Ресторан Genatsvale Georgia
Кафе-хинкальная Genatsvale
Пекарня Genatsvale
Genatsvale — это сразу три заведения, расположенные под одной крышей: ресторан грузинской кухни, хинкальная и пекарня, созданные «Генацвале групп».
Чем славится солнечная Грузия? Конечно же, искренним гостеприимством, уютом и вкусной едой, приготовленной с любовью из свежих натуральных продуктов.
Именно это вы и почувствуете в Genatsvale!
Кафе-хинкальная Genatsvale.
Здесь вас душевно встретят, приготовят самые вкусные грузинские блюда и с европейской учтивостью и чуткостью подадут их на стол.
Ресторан Genatsvale Georgia.
В меню вы найдёте лучшие блюда Грузии, а также изысканный ассортимент знаменитых грузинских напитков на любой вкус. Вот лишь несколько названий: перепелиная грудка в маринаде по-грузински, сёмга в соусе сациви, чихиртма (грузинский куриный суп), саж из баранины, курицы или телятины, хачапури по-аджарски, по-имиритински, по-мегрельски, разнообразные домашние сыры и, конечно же, сочные и нежные хинкали.
Звучит уже аппетитно, а вкусы непередаваемо хороши!
В зале ресторана, расположенного на втором этаже, удобно разместятся более 170 гостей, чтобы отпраздновать важное событие. В хинкальной на первом этаже также можно устроить праздник или просто прийти с друзьями и родными на обед и ужин.
В Genatsvale есть укромное местечко для тех, кто хочет собраться только с самыми близкими и не быть на виду, — Каминный или VIP-зал. Это небольшая светлая комната, рассчитанная на 20 гостей. В мягкой зоне можно погреться у камина, а при желании посмотреть кино, слайд-шоу или включить музыку на плазменном экране.
Каминный зал.
Скоро в Genatsvale откроется собственная пекарня, в которой можно будет купить свежайшую и ароматную выпечку, прямо из печи.
рецепт от ресторана GENATSVALE GEORGIA
Чкмерули
Состав:
- Цыплёнок, жаренный в духовке
- Соус (домашний майонез)
- Соль, грузинские специи, шафран, уцхосунели
- Чеснок (2 головки)
Тушку цыплёнка посолить и обжарить на сковородке до золотистой корочки. Сделать соус из домашнего майонеза или сметаны, грузинских специй, шафрана, уцхосунели и чеснока и довести его до кипения.
Жареного цыплёнка разрезать на куски и залить соусом, сверху посыпать зеленью.
Хинкали
Состав:
- Крутое тесто (соль, мука, вода)
- Начинка (говядина, свинина, кинза, лук, зира горная грузинская, соль, острый перец, немного воды для сока)
Смешать все ингредиенты для начинки. Замесить крутое тесто и раскатать его тонко, разделить тесто на части под начинку.
Добавить начинку и скрутить хинкали, как на фото, отрезать хвостик. Варить в подсоленной воде примерно 7 минут до полной готовности. Подавать с соусом.
Хачапури по-деревенски
Состав:
- Дрожжевое сдобное тесто
- Сыр собственного производства (имеретинский, сулугуни)
- Шампиньоны
- Маринованная фермерская индейка
- Помидоры
- Петрушка
Замариновать индейку. Тесто раскатать в небольшой круг, разложить сыр по всему тесту и сделать сырный бортик.
Сверху положить грибы, помидоры и индейку. Запекать при температуре 275 градусов от 7 до 10 минут. Готовое блюдо посыпать петрушкой.
Каждые четверг, пятницу и субботу в ресторане звучит живая музыка. По четвергам — акустическая программа.
С понедельника по пятницу с 12.00 до 16.00 скидка на все меню — 20%.
По будням с 12.00 до 16.00 приходите на вкуснейший бизнес-ланч.
Оцените всё лучшее, что есть в кухне солнечного Кавказа, в уютной атмосфере ресторана, хинкальной и пекарни Genatsvale!
Тула, Красноармейский пр., 7-б
+7 (4872) 70-20-39, +7 (4872) 70-20-40