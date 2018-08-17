Блюда кухни Кавказа и Закавказья от шеф-поваров тульских ресторанов

Если вы любите шашлык, хинкали и хачапури, не представляете свою жизнь без аромата и вкуса мясных блюд и обожаете кухню народов Кавказа и Закавказья, то этот обзор для вас. Представляем три тульских ресторана, которые специализируются на национальной кухне.



Ресторан «Аида» — это беспроигрышное место для душевного отдыха. Приходите и проведите уютный вечер на свежем воздухе под сводами зелени или в красивых залах ресторана, наслаждайтесь неповторимыми вкусами замечательных блюд и напитков.

В жару и дождь этим летом и осенью здесь вам будет уютно и вкусно.

Большая летняя веранда «Аиды» с живой музыкой и деревянные беседки ожидают гостей в этом тёплом сезоне. И какой же отдых на свежем воздухе без вкуснейшего сочного и ароматного шашлыка?

Шашлык — это отдельная и особенная история ресторана «Аида». 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда дополнят ваш вечер неповторимым удовольствием и подарят возможность найти свои любимые варианты и пробовать новые.

В «Аиде» вы сможете отведать множество вкуснейших блюд азербайджанской, русской и европейской кухни, от классики до необычных вкусов. Выбор из более 200 наименований блюд вас действительно впечатлит: больше 40 разновидностей салатов, множество интересных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд и, конечно, горячие мясные и рыбные блюда на любой вкус.

Шеф-повар ресторана поделился секретом приготовления одного из самых любимых гостями фирменных блюд.

рецепт

Аджаб-сандал по-азербайджански

Состав:

Говяжья вырезка

Помидоры

Баклажаны

Картофель

Лук

Апельсин, виноград, физалис

Зелень и специи

Нарезать ломтиками говяжью вырезку, посолить, добавить специи и обжарить.

Нарезать лук и перец соломкой, а баклажаны с картофелем — кружочками. Все овощи обжарить.

Выложить слоями на тарелку мясо с овощами, украсить зеленью и апельсином.

Чудесный водопад с разнообразными рыбками, расположенный на территории ресторана, порадует юных и взрослых гостей. А за беседками обустроена огромная площадка с игровой зоной для детей.

«Аида» — гармония вкуса и преданность традициям!

Тула, ул. Кутузова, 131-б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru

Ресторан «Респект»

Кухня народов Дагестана таит в себе поразительную особенность — при минимальном наборе ингредиентов и довольно простой рецептуре она позволяет приготовить большое количество блюд, каждое из которых будет иметь неповторимый, отличный от других вкус. Суровые условия горского быта и необходимость долгой и трудной работы на свежем воздухе не могли не повлиять на рецептуру приготовления еды. Дагестанская кухня очень питательна, легка в приготовлении и одновременно полезна.

Ярким примером многообразия вариаций, собранных в одном блюде, можно назвать дагестанское блюдо чуду. Это ароматный, тонкий закрытый пирог, который может быть приготовлен с самыми разнообразными начинками. Уникальность и универсальность этих пирогов в том, что готовить их можно круглый год, используя сезонные начинки. Весной дагестанцы готовят чуду с невероятным количеством молодой зелени разных видов: крапива, зеленый лук, халта (один из видов молодой травы) или свекольная ботва. Летом начинку дополняют свежие овощи, молодая картошка, нежный сыр или творог. Осенью в свои права вступает чуду с тыквой. Этот вид блюда является жемчужиной дагестанской кухни. Его любят сами дагестанцы и все, кому довелось хотя бы один раз его попробовать. Зимой, когда пища должна стать максимально плотной и согревающей, чаще всего готовят чуду с мясом. Это может быть свежая или сушеная баранина или говядина. Также есть разновидности чуду с начинкой из курицы и орехов, курицы и фасоли.

рецепт

Даргинские классические тонкие чуду

Тесто:

Мука пшеничная — 300 г (просеянная)

Мацони или кефир — 200 мл

Соль — 2 г

Желток — 1 шт.

Начинка:

Говядина (котлетное мясо) — 200 г

Лук-репка — 50 г

Зелень в ассортименте — 20 г

Соль — 2 г

Перец черный молотый — 1 г

Бульон говяжий — 70 г

Мацони смешать с просеянной мукой, желтком, солью и хорошенько вымесить тесто до однородной консистенции. Оставить на 10 минут.

Готовим начинку. Говядину мелко нарезать или прокрутить через мясорубку, лук нарезать в мелкую крошку (не крутить), зелень мелко нарезать. Всё ингредиенты перемешать в миске, добавить бульон, перец и ещё раз всё перемешать.

Тесто разделить на две равные части, одну часть раскатать в большой круг диаметром 45 см. На одну половину круга выложить фарш и разровнять, оставляя место по краям. Второй половиной круга накрыть сверху и хорошенько придавить края пальцами.

Жарить чуду можно на большой сковороде, сухой, без масла, или на большом противне, предварительно разогретом. Выпекать по три минуты с каждой стороны. Сразу после выпечки обмазать чуду топлёным маслом, можно обычным сливочным или сметаной. Подавать чуду можно с айраном, простоквашей, мацони или сметаной.

Ресторан «Респект» расположился в самом сердце Тулы, в старинном особняке с большим подворьем. Этим летом ресторан встречает гостей в своём шикарном летнем дворе, вмещающем до 200 гостей, с одной из самых больших веранд в Туле.

Всего несколько шагов от оживлённых центральных улиц, и вы окажетесь в особом мире этого ресторана. Вы можете выбрать отдельный домик на веранде, чтобы спокойно насладиться едой и общением, или удобный столик на открытом пространстве.

Ну а если вам не хочется полагаться на капризы погоды, можно разместиться в помещении ресторана, с праздничным банкетом или просто в компании друзей. Здесь вам предложат банкетный зал на 150 человек, мужской зал с особым интерьером, созданным специально для душевного отдыха в мужской компании, или столик в главном зале ресторана.

Визитная карточка «Респекта» этим летом и осенью — ароматный шашлык из множества вариантов мяса: свиной шейки, говяжьей вырезки, мяса птицы, сёмги, каре ягненка. Вы почувствуете поистине грузинское гостеприимство и отменный вкус. Попробуйте ещё одно потрясающее угощение — овощи на мангале. Оцените сочетание богатого вкуса и всех полезных витаминов, сохранённых в блюде.

Добро пожаловать в «Респект»! Отдыхайте и наслаждайтесь вкусами и уютной атмосферой.

Тула, ул. Советская 5

8 (4872) 56-09-57

8 (915) 690-02-22

«Респект» ВКонтакте

респект71.рф

Genatsvale — это сразу три заведения, расположенные под одной крышей: ресторан грузинской кухни, хинкальная и пекарня, созданные «Генацвале групп».

Чем славится солнечная Грузия? Конечно же, искренним гостеприимством, уютом и вкусной едой, приготовленной с любовью из свежих натуральных продуктов.

Именно это вы и почувствуете в Genatsvale!



Кафе-хинкальная Genatsvale.

Здесь вас душевно встретят, приготовят самые вкусные грузинские блюда и с европейской учтивостью и чуткостью подадут их на стол.

Ресторан Genatsvale Georgia.

В меню вы найдёте лучшие блюда Грузии, а также изысканный ассортимент знаменитых грузинских напитков на любой вкус. Вот лишь несколько названий: перепелиная грудка в маринаде по-грузински, сёмга в соусе сациви, чихиртма (грузинский куриный суп), саж из баранины, курицы или телятины, хачапури по-аджарски, по-имиритински, по-мегрельски, разнообразные домашние сыры и, конечно же, сочные и нежные хинкали.

Звучит уже аппетитно, а вкусы непередаваемо хороши!

В зале ресторана, расположенного на втором этаже, удобно разместятся более 170 гостей, чтобы отпраздновать важное событие. В хинкальной на первом этаже также можно устроить праздник или просто прийти с друзьями и родными на обед и ужин.

В Genatsvale есть укромное местечко для тех, кто хочет собраться только с самыми близкими и не быть на виду, — Каминный или VIP-зал. Это небольшая светлая комната, рассчитанная на 20 гостей. В мягкой зоне можно погреться у камина, а при желании посмотреть кино, слайд-шоу или включить музыку на плазменном экране.



Каминный зал.

Скоро в Genatsvale откроется собственная пекарня, в которой можно будет купить свежайшую и ароматную выпечку, прямо из печи.

рецепт от ресторана GENATSVALE GEORGIA

Чкмерули

Состав:

Цыплёнок, жаренный в духовке

Соус (домашний майонез)

Соль, грузинские специи, шафран, уцхосунели

Чеснок (2 головки)

Тушку цыплёнка посолить и обжарить на сковородке до золотистой корочки. Сделать соус из домашнего майонеза или сметаны, грузинских специй, шафрана, уцхосунели и чеснока и довести его до кипения.

Жареного цыплёнка разрезать на куски и залить соусом, сверху посыпать зеленью.

рецепт от кафе-хинкальной Genatsvale

Хинкали

Состав:

Крутое тесто (соль, мука, вода)

Начинка (говядина, свинина, кинза, лук, зира горная грузинская, соль, острый перец, немного воды для сока)

Смешать все ингредиенты для начинки. Замесить крутое тесто и раскатать его тонко, разделить тесто на части под начинку.

Добавить начинку и скрутить хинкали, как на фото, отрезать хвостик. Варить в подсоленной воде примерно 7 минут до полной готовности. Подавать с соусом.

рецепт от пекарни Genatsvale

Хачапури по-деревенски

Состав:

Дрожжевое сдобное тесто

Сыр собственного производства (имеретинский, сулугуни)

Шампиньоны

Маринованная фермерская индейка

Помидоры

Петрушка

Замариновать индейку. Тесто раскатать в небольшой круг, разложить сыр по всему тесту и сделать сырный бортик.

Сверху положить грибы, помидоры и индейку. Запекать при температуре 275 градусов от 7 до 10 минут. Готовое блюдо посыпать петрушкой.

Каждые четверг, пятницу и субботу в ресторане звучит живая музыка. По четвергам — акустическая программа.

С понедельника по пятницу с 12.00 до 16.00 скидка на все меню — 20%.

По будням с 12.00 до 16.00 приходите на вкуснейший бизнес-ланч.

Оцените всё лучшее, что есть в кухне солнечного Кавказа, в уютной атмосфере ресторана, хинкальной и пекарни Genatsvale!

Тула, Красноармейский пр., 7-б

+7 (4872) 70-20-39, +7 (4872) 70-20-40

genatsvale-group.ru

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