16 сентября в рок-клубе М2 состоится большой концерт рок-группы «Нервы». Это выступление станет особенным: продолжая свой большой гастрольный тур по России, куда вошло более сорока городов, группа подарит жителям Тулы два часа живой музыки, исполнив и проверенные временем хиты, и новые, сочные песни со свежего альбома «Самый дорогой», вторая часть которого вышла в декабре 2017 года.





За 7 лет существования группы, «Нервы» успели многое. За их мужскими плечами музыкальные победы: награды в номинации «Лучшая группа» по версии ZD Awards, Russian Music Box и OOPS Choice Awards, участие в премиях «Муз-ТВ», MTV и (четырежды!) хит-парада «Чартова дюжина», десятки качественных клипов почти тысяча концертов в разных городах. Ребята не устают создавать чуткую, актуальную музыку, не забывая отдавать дань лучшим временам рок-н-ролла и находясь на волне популярности, наперекор всем перипетиям в их биографии. А дальше – только лучше!