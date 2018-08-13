Концерт Николая Луганского в день 190-летия Льва Толстого
«Ясная поляна» приглашает в Филармонию на концерт пианиста Николая Луганского. Мероприятие приурочено к 190-летия
Николай Луганский — один из самых ярких пианистов своего поколения. Знаменательно, что Николай Луганский, которого называют «музыкальным внуком» Александра Гольденвейзера, пианиста и композитора, близкого друга семьи Толстых, в день 190-летия Льва Николаевича Толстого выступит в Туле впервые.
В программе концерта — музыка Ф. Шопена, К. Дебюсси, А. Скрябина, С. Рахманинова. Все произведения написаны при жизни
Концерт ведет заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова.
Начало концерт в 18:00. Вход по билетам.
В репертуаре музыканта более 50 концертов для фортепиано с оркестром, произведения разных стилей и эпох — от Баха до современных композиторов. Некоторые критики сравнивают Луганского со знаменитым французским пианистом Альфредом Корто, блестяще исполнявшим музыку Шопена — одного из любимейших композиторов Льва Толстого.
В Ясной Поляне всегда с особой любовью и трепетом относились к музыке. Волконские и Толстые прекрасно музицировали, а частыми гостями усадьбы были знаменитые музыканты и композиторы.
Приобрести билеты можно по следующим адресам:
-
Тульская областная филармония (Тула, пр. Ленина, д. 51 (ост. «Филармония»), тел.
+7 (4872) 36-77-96с 10:00 до 19:00
-
Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»), тел.:
+7 (4872) 47-35-80, +7−905−622−82−35;
Стоимость от 500 до 1200 руб.