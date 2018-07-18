Открытие рок-сезона в Туле
Открытие нового рок-сезона продлится три дня! На протяжении этого времени гостей ждут сразу несколько мощных концертов:
Line up: Sellout (Рязань), Антиматерия (Тула), Дёргать, Смех
- 7 сентября — стартуем, угараем под рязанских Sellout и тульских Антиматерия, конкурсы, призы от магазина Безумный мир и рок-пиццерии Rock \m/ pizza
- 8 сентября — панк — угар под аккорды драйвовых Дёргать, а так же конкурсы, призы, веселье и отрыв!
- 9 сентября — продолжение панк-угара под аккорды несравненных парней из группы Смех!
Такое ни в коем случае нельзя пропустить!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 сентября 2018, пятница
19:00
8 сентября 2018, суббота
19:00
9 сентября 2018, воскресенье
19:00