Открытие рок-сезона в Туле

Открытие нового рок-сезона продлится три дня! На протяжении этого времени гостей ждут сразу несколько мощных концертов:

Line up: Sellout (Рязань), Антиматерия (Тула), Дёргать, Смех

7 сентября — стартуем, угараем под рязанских Sellout и тульских Антиматерия, конкурсы, призы от магазина Безумный мир и рок-пиццерии Rock \m/ pizza

— стартуем, угараем под рязанских Sellout и тульских Антиматерия, конкурсы, призы от магазина Безумный мир и рок-пиццерии Rock \m/ pizza 8 сентября — панк — угар под аккорды драйвовых Дёргать, а так же конкурсы, призы, веселье и отрыв!

— панк — угар под аккорды драйвовых Дёргать, а так же конкурсы, призы, веселье и отрыв! 9 сентября — продолжение панк-угара под аккорды несравненных парней из группы Смех!

Такое ни в коем случае нельзя пропустить!