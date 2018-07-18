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Открытие рок-сезона в Туле

Открытие рок-сезона в Туле

Открытие нового рок-сезона продлится три дня! На протяжении этого времени гостей ждут сразу несколько мощных концертов:

Line up: Sellout (Рязань), Антиматерия (Тула), Дёргать, Смех

  • 7 сентября — стартуем, угараем под рязанских Sellout и тульских Антиматерия, конкурсы, призы от магазина Безумный мир и рок-пиццерии Rock \m/ pizza
  • 8 сентября — панк — угар под аккорды драйвовых Дёргать, а так же конкурсы, призы, веселье и отрыв!
  • 9 сентября — продолжение панк-угара под аккорды несравненных парней из группы Смех!

Такое ни в коем случае нельзя пропустить!

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Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 сентября 2018, пятница
19:00
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8 сентября 2018, суббота
19:00
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9 сентября 2018, воскресенье
19:00
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