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Emin c программой «Бумеранг 2018»

Emin c программой «Бумеранг 2018»

В трек-лист программы войдут последние сольные песни, представленные музыкантом в 2017 году, а также композиции из нового дуэтного альбома «Прости, моя любовь»: легендарная песня Владимира Кузьмина «Сибирские морозы» и заглавная и самая эмоциональная песня новой пластинки.

Публика услышит и известные русскоязычные и англоязычные песни: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», конечно, Boomerang, Good Love, Amor и многие другие. Артист обязательно подготовит еще несколько сюрпризов для зрителей каждого города.

Напомним, что в 2016 году артист впервые отправился в большой сольный тур по России, а также в США.

Важными событиями прошлого года стали эксклюзивный сольный концерт EMIN’a с легендарным продюсером, обладателем 16-ти премий «Грэмми» Дэвидом Фостером на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и первый музыкальный фестиваль «ЖАРА» в Баку, организаторами которого наряду с EMIN'ом стали Григорий Лепс и Сергей Кожевников.

В 2017 году фестиваль прошёл с еще большим размахом, зрителей ждали 4 дня музыкальных вечеров и 6 телевизионных эфиров на Первом канале.

EMIN удостоен многих престижных наград, таких как: World Music Awards, «Золотой граммофон», «Премия МУЗ-ТВ», «Звуковая дорожка МК», премия Нового радио «Высшая лига», премии журналов GQ «100 самых стильных» и HELLO «Самые стильные в России» и многих других.

Каждый сольный концерт EMIN'а — музыкальное приключение, где артист не боится экспериментировать и раскрываться публике с разных сторон. Встречайте «Бумеранг 2018».

Подробности по телефонам: 
79−03−86, 8 (905) 621−60−02.
 
Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a) и в Тульском областном центре молодёжи (бывшее ДКЖ), ул. Демонстрации, 134.

Стоимость: 1200 - 4500 р.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
27 сентября 2018, четверг
19:00
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