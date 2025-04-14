Елена Черных: «Любовь к пациентам стала отправной точкой для открытия собственной клиники»

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Секрет вечной молодости люди начали искать еще десятки веков назад. Колыбелью первых косметических средств является Древний Египет. О том, чего сегодня достигла косметология, рассказала руководитель клиники эстетической медицины Елена Черных.

— Стать косметологом — это было вашей мечтой или стечением обстоятельств?

— Выбор медицинского образования для меня не был случайностью. Мама работала врачом, часто брала меня с собой на приемы в поликлинику. Именно тогда я и влюбилась в медицину.

Уже участь в институте, на первых курсах поняла, что мне интересна дерматология. На тот момент косметология не была еще выделена в отдельную профессию и только начинала развиваться. Чтобы больше узнать об этом направлении, я выписывала профессиональные журналы. Далее меня ждала интернатура по дерматологии. Только имея на руках уже диплом врача, я отправилась в Москву на курсы повышения квалификации по специальности «косметология».

— Вашу клинику знают не только в Туле, но и в области. С чего начинался путь Елены Черных?

— Он начался с большой любви к работе и пациентам. Начав свой трудовой путь, я быстро поняла, что могу дать им намного больше. Именно это стало точкой для дальнейшего роста и открытия своей клиники.

Сначала наш коллектив был скромным. Но спрос на качественные услуги рос, а значит, и штат врачей нужно было расширять. Всё делалось для того, чтобы иметь возможность дать нашим пациентам самое лучшее.



На фото: Екатерина Журавлева, врач-косметолог. Алина Вильчур, косметолог-эстетист. Надежда Фокина, врач косметолог, трихолог.

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— Сейчас эра псевдоспециалистов: люди проходят краткосрочные курсы и называют себя экспертами. Коснулось ли это и сферы косметологии? Расскажите, почему косметологу важно иметь высшее медицинское образование.

— Псевдоспециалисты в нашей отрасли — очень больная тема. Косметология — это «медицина красоты». И ключевое слово здесь «медицина»! Врачи не просто так шесть лет изучают лечебное дело — анатомию, физиологию, особенности тех или иных процессов в организме, что на них влияет. Учимся клинически мыслить и только после этого переходим на следующий этап — узкую специализацию. Такой подход позволяет стать грамотным врачом, правильно ставить диагноз и подбирать терапию.

Да, косметологи работают со здоровыми людьми, которые хотят повысить качество своей жизни. Но тем не менее это сфера медицины, которая предполагает наличие глубоких знаний, физиотерапии в том числе.

Без понимания физики лазера невозможно качественно оказать косметологическую услугу, даже если у вас аппарат самой последней модели. Все то же самое, что с автомобилем: какой бы крутой машина ни была, все зависит от водителя, его знаний, умений.

Только врач может правильно оценить статус пациента: насколько ему показана эта процедура, нет ли противопоказаний. Врач всегда знает последствия — к чему может привести та или иная процедура, если она будет проведена неправильно.

Незнание псевдокосметологов порождает бесстрашие. В лучшем случае выполненные ими процедуры не дают результата, в худшем — приводят к осложнениям.

И тогда пациенты приходят к нам уже за медицинской помощью.

Елена Черных, основатель, директор клиники, врач-косметолог.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Как часто нужно ходить к косметологу?

— Все зависит от возраста человека и проблемы, от которой он хочет избавиться. Если это молодая девушка, у нее нет жалоб и она просто хочет выполнять уходовые процедуры, то, скорее всего, ей будет достаточно одного визита к нам раз в 3—4 месяца. Если у нее проблемная кожа, акне, то будет составлен план лечения, период посещения косметолога будет более частым.

Если жалоба пациента — возрастные изменения, то все также индивидуально. С учетом конкретной жалобы, типа и состояния кожи будет разработан план выполнения процедур.

— Сфера косметологии быстро и активно развивается. Расскажите о самых ярких технологиях, которые появились в вашей клинике.

— Да, сфера быстро развивается и становится высокотехнологичной, появляются более мощные и точные аппараты. В нашей клинике мы всегда следуем последним тенденциям и стремимся оснащать кабинеты самым передовым оборудованием.

В качестве примера приведу оборудование для лазерной эпиляции. Диодная лазерная эпиляция считается золотым стандартом. У нас долгое время стоял хороший немецкий аппарат. На момент приобретения он был одним из самых топовых. Но время идет, технологии не стоят на месте, поэтому этой весной мы приобрели более современную модель, которая намного превосходит предыдущий по своим параметрам.

Алина Вильчур, врач косметолог-эстетист.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Подчеркну, что можно долго говорить про лазеры без регистрационных удостоверений, на которых работают многие студии лазерной эпиляции…

Наши врачи работают только на медоборудовании, имеющем регистрационное удостоверение. Такой документ подтверждает, что прибор или аппарат разрешен для применения в медицинских клиниках.

Врачи также обязательно проходят обучение по применению новых лазерных технологий.

Еще одна новинка, поставку которой мы ожидаем в ближайшее время, — тулиевый лазер. Он позволит более эффективно решать проблему расширенных пор, сложных видов пигментации, а также подходит для выполнения такой процедуры, как «бэби-фейс».

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Косметология активно развивается, предлагая все более эффективные и безопасные бьюти-процедуры для девушек и мужчин, следящих за внешностью. Какие тренды в косметологии можете назвать сегодня?

— Сохранение естественных черт лица — это, наверное, основной тренд, который сейчас массово входит в России. В мировой практике он начал набирать обороты несколькими годами ранее.

В 2020-м, когда я была на конгрессе косметологов в Париже, заметила большую разницу в европейском подходе к омоложению. Уже тогда у них начала складываться тенденция в сторону естественности — когда на лице не видно следов вмешательства косметолога: нет больших губ, скул, которые не свойственны человеку.

Сейчас такой же тренд активно продвигается в России. Мы же в нашей клинике придерживались такого принципа с самого начала работы.

— Какие косметологические услуги самые востребованные у туляков?

— Сложно выделить какую-то процедуру. Исключение — лазерная эпиляция. Наверное потому, что она доступна для всех — и мужчин и женщин любого возраста.

— А теперь личный вопрос: поделитесь секретом, какими косметологическими услугами пользуетесь сами.

— Я пользуюсь теми процедурами, которые подходят моему типу кожи: игольчатый термолифтинг, инъекции радиесса и полимолочной кислоты, препараты для ревитализации кожи и, конечно же, ботулинотерапия.

— Как ухаживать за кожей дома? Какие советы можете дать?

— Для домашнего ухода достаточно хорошего, качественного очищения, грамотно подобранного по типу кожи, а также крема или сыворотки. Важно не забывать наносить крем на шею и руки. Ни в коем случае не стоит умываться мылом, а также использовать жесткие скрабирующие средства — только мягкий, щадящий пилинг.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic

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Тел. +7 960 602-85-13

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