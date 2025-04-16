Красота из-под скальпеля: все, что вы хотели знать о пластике лица и тела

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Врачи рассказали и показали, как пластическая хирургия меняет человека.

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:

Александр Варев — Тренд последнего времени — максимальная естественность и натуральность. В ринопластике — сохраняющие методики, в маммопластике — умеренные размеры, в пластике лица — малоинвазивные методы, а для увеличения объема той или иной области используется в основном собственный жир.

Топ-5 пластических операций

Абдоминопластика решает проблемы, которые невозможно исправить с помощью диет или спортзала: удаление избытков кожи и жировых «ловушек» путем липосакции, устранение диастаза прямых мышц живота и другие проблемы.

Подойдет тем, кто не может избавиться от эстетических проблем другими способами или хочет получить быстрый результат и готов соблюдать рекомендации по восстановлению.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Показания к абдоминопластике:

жировые «ловушки» в области живота, от которых невозможно избавиться с помощью коррекции питания и физических упражнений;

обвисшая кожа после резкого похудения или беременности;

образование кожно-жирового «фартука»;

наличие растяжек;

расхождение мышц живота (диастаз).

Есть ли бесшовная абдоминопластика?

Нет. Это маркетинговый ход. Шов есть всегда. Он проходит в нижней части живота и скрывается под бельём.

В каких случаях можно обойтись без абдоминопластики?

Если избытков кожи нет, а проблема только в жировых отложениях — достаточно диеты, тренировок или липосакции.

Если есть небольшое «нависание» кожи после кесарева, можно выполнить мини-абдоминопластику.

Чтобы понять, какая операция нужна именно вам и нужна ли она вообще, лучше всего прийти к доктору на консультацию.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Маммопластика (пластика груди)

Пластика груди очень часто избавляет от комплексов и может существенно облегчить жизнь, делая ее чуточку или значительно счастливее.

Андрей Коновалов, пластический хирург:

— Как художники создают красивые картины, дизайнеры интерьеров — красивые дома, в которых приятно жить, так пластические хирурги помогают найти людям гармонию между своим внешним и внутренним «я», даже если для этого нужно выполнить пластику груди.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Коррекция ареол.

Глеб Кузнецов, пластический хирург:

Глеб Кузнецов — Выбор формы носа зависит от вкуса конкретного человека, но давайте будем честны: у кого-то специфический вкус, или форма носа, которую он хочет, может объективно мешать ему дышать.

Идеальный нос не перетягивает на себя внимание и гармонирует именно с вашими чертами лица. Поэтому абсолютно не факт, что «барби—нос» вам вообще подойдет.

Прежде всего, нос — это орган дыхания, а задача хирурга, который меняет его форму, сохранить дыхание или помочь вам дышать лучше. Поэтому ринопластика — это гораздо шире, чем «сделайте мне вот такой нос».

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Есть ли нехирургическая ринопластика?

Ринопластика — это всегда хирургическая коррекция.

Нехирургическая ринопластика — это некоторое искажение сути, так как здесь подразумевается введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты или других веществ.

Филлеры не помогут сделать нос компактнее и аккуратнее. Ими можно только замаскировать проблему.

Выбор хирурга — ключевой момент в успешной ринопластике

Обязательно уточните, каков опыт в проведении подобных операций, и не менее важно, чтобы врач не только понимал ваши эстетические пожелания, но и умел грамотно сочетать их с анатомическими особенностями вашего лица.

Чек-лифтинг (пластика лица)

— Может ли хирургическая «подтяжка» быть щадящей?

— Да, если это чек-лифтинг.

В средней части лица находится много мышечной ткани. Кожа в этой зоне увядает быстрее. Эти подвижные ткани ослабевают и обвисают: щеки смещаются вниз, образуется отечность под глазами, очерчиваются носогубные складки, слезные борозды.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Чек-лифтинг — это хирургическая подтяжка средней зоны лица.

После операции:

устраняются носослезные борозды,

убираются малярные «мешки»,

контур становится более юным,

расправляются носогубные складки,

сохраняется «миндалевидная» форма разреза глаз.

Главное:

без следов от оперативного вмешательства,

короткая реабилитация — в среднем 14 дней,

эффект сохраняется до 10 лет.

Блефаропластика (пластика век)

С возрастом многие задумываются о пластике век. Кожа вокруг глаз стареет и утрачивает эластичность быстрее, чем на других участках лица.

На это есть несколько причин:

кожа у глаз в четыре раза тоньше,

в ней всего две сальные железы, поэтому почти нет жира,

мало коллагена и эластина,

слабые мышцы, которые с возрастом растягиваются и теряют тонус.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Блефаропластика — это:

экономия времени: пластика глазных век выполняется за один раз;

омоложение: визуально возраст после пластики уменьшается на 10 лет;

результат бессрочен: его может ухудшить только естественное старение кожи, но это случится только через несколько лет.

Виды пластики век:

верхняя,

нижняя,

круговая.

Реабилитация:

на 5-7-й день снимаются швы,

на 12-14-й день следы проведенной операции не видны.

В пластике главное найти «своего» доктора и легко пройти с ним это путь, основанный на доверии.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Пластика лица в клинике «Л’МЕД»: Кузнецов Г. В.

Пластический хирург института пластической хирургии (Москва),

кандидат медицинских наук,

27 лет успешной практики.

Пластика тела в клинике «Л’МЕД»​​​​​​​: Коновалов А. В.

Сертифицированный пластический хирург,

сертифицированный врач-онколог,

врач-хирург высшей квалификационной категории,

26 лет хирургической практики.

Если что, клиника «Л’МЕД» всегда рядом:

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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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