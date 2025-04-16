Красота из-под скальпеля: все, что вы хотели знать о пластике лица и тела

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:
Александр Варев
— Тренд последнего времени — максимальная естественность и натуральность. В ринопластике — сохраняющие методики, в маммопластике — умеренные размеры, в пластике лица — малоинвазивные методы, а для увеличения объема той или иной области используется в основном собственный жир.
Топ-5 пластических операций
Абдоминопластика (пластика живота)
Абдоминопластика решает проблемы, которые невозможно исправить с помощью диет или спортзала: удаление избытков кожи и жировых «ловушек» путем липосакции, устранение диастаза прямых мышц живота и другие проблемы.
Подойдет тем, кто не может избавиться от эстетических проблем другими способами или хочет получить быстрый результат и готов соблюдать рекомендации по восстановлению.
Показания к абдоминопластике:
- жировые «ловушки» в области живота, от которых невозможно избавиться с помощью коррекции питания и физических упражнений;
- обвисшая кожа после резкого похудения или беременности;
- образование кожно-жирового «фартука»;
- наличие растяжек;
- расхождение мышц живота (диастаз).
Есть ли бесшовная абдоминопластика?
Нет. Это маркетинговый ход. Шов есть всегда. Он проходит в нижней части живота и скрывается под бельём.
В каких случаях можно обойтись без абдоминопластики?
Если избытков кожи нет, а проблема только в жировых отложениях — достаточно диеты, тренировок или липосакции.
Если есть небольшое «нависание» кожи после кесарева, можно выполнить мини-абдоминопластику.
Чтобы понять, какая операция нужна именно вам и нужна ли она вообще, лучше всего прийти к доктору на консультацию.
Маммопластика (пластика груди)
Пластика груди очень часто избавляет от комплексов и может существенно облегчить жизнь, делая ее чуточку или значительно счастливее.
Андрей Коновалов, пластический хирург:
— Как художники создают красивые картины, дизайнеры интерьеров — красивые дома, в которых приятно жить, так пластические хирурги помогают найти людям гармонию между своим внешним и внутренним «я», даже если для этого нужно выполнить пластику груди.
- Подтяжка груди (мастопексия).
- Коррекция ареол.
Ринопластика (пластика носа)
Глеб Кузнецов, пластический хирург:
Глеб Кузнецов
— Выбор формы носа зависит от вкуса конкретного человека, но давайте будем честны: у кого-то специфический вкус, или форма носа, которую он хочет, может объективно мешать ему дышать.
Идеальный нос не перетягивает на себя внимание и гармонирует именно с вашими чертами лица. Поэтому абсолютно не факт, что «барби—нос» вам вообще подойдет.
Прежде всего, нос — это орган дыхания, а задача хирурга, который меняет его форму, сохранить дыхание или помочь вам дышать лучше. Поэтому ринопластика — это гораздо шире, чем «сделайте мне вот такой нос».
Есть ли нехирургическая ринопластика?
Ринопластика — это всегда хирургическая коррекция.
Нехирургическая ринопластика — это некоторое искажение сути, так как здесь подразумевается введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты или других веществ.
Филлеры не помогут сделать нос компактнее и аккуратнее. Ими можно только замаскировать проблему.
Выбор хирурга — ключевой момент в успешной ринопластике
Обязательно уточните, каков опыт в проведении подобных операций, и не менее важно, чтобы врач не только понимал ваши эстетические пожелания, но и умел грамотно сочетать их с анатомическими особенностями вашего лица.
Чек-лифтинг (пластика лица)
— Может ли хирургическая «подтяжка» быть щадящей?
— Да, если это чек-лифтинг.
В средней части лица находится много мышечной ткани. Кожа в этой зоне увядает быстрее. Эти подвижные ткани ослабевают и обвисают: щеки смещаются вниз, образуется отечность под глазами, очерчиваются носогубные складки, слезные борозды.
Чек-лифтинг — это хирургическая подтяжка средней зоны лица.
После операции:
- устраняются носослезные борозды,
- убираются малярные «мешки»,
- контур становится более юным,
- расправляются носогубные складки,
- сохраняется «миндалевидная» форма разреза глаз.
Главное:
- без следов от оперативного вмешательства,
- короткая реабилитация — в среднем 14 дней,
- эффект сохраняется до 10 лет.
Блефаропластика (пластика век)
С возрастом многие задумываются о пластике век. Кожа вокруг глаз стареет и утрачивает эластичность быстрее, чем на других участках лица.
На это есть несколько причин:
- кожа у глаз в четыре раза тоньше,
- в ней всего две сальные железы, поэтому почти нет жира,
- мало коллагена и эластина,
- слабые мышцы, которые с возрастом растягиваются и теряют тонус.
Блефаропластика — это:
- экономия времени: пластика глазных век выполняется за один раз;
- омоложение: визуально возраст после пластики уменьшается на 10 лет;
- результат бессрочен: его может ухудшить только естественное старение кожи, но это случится только через несколько лет.
Виды пластики век:
- верхняя,
- нижняя,
- круговая.
Реабилитация:
- на 5-7-й день снимаются швы,
- на 12-14-й день следы проведенной операции не видны.
В пластике главное найти «своего» доктора и легко пройти с ним это путь, основанный на доверии.
Пластика лица в клинике «Л’МЕД»: Кузнецов Г. В.
- Пластический хирург института пластической хирургии (Москва),
- кандидат медицинских наук,
- 27 лет успешной практики.
Пластика тела в клинике «Л’МЕД»: Коновалов А. В.
- Сертифицированный пластический хирург,
- сертифицированный врач-онколог,
- врач-хирург высшей квалификационной категории,
- 26 лет хирургической практики.
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