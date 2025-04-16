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Красота из-под скальпеля: все, что вы хотели знать о пластике лица и тела
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Красота из-под скальпеля: все, что вы хотели знать о пластике лица и тела

Врачи рассказали и показали, как пластическая хирургия меняет человека.

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:

Александр Варев

 

— Тренд последнего времени — максимальная естественность и натуральность. В ринопластике — сохраняющие методики, в маммопластике — умеренные размеры, в пластике лица — малоинвазивные методы, а для увеличения объема той или иной области используется в основном собственный жир. 

Топ-5 пластических операций

Абдоминопластика (пластика живота)

Абдоминопластика решает проблемы, которые невозможно исправить с помощью диет или спортзала: удаление избытков кожи и жировых «ловушек» путем липосакции, устранение диастаза прямых мышц живота и другие проблемы.

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Подойдет тем, кто не может избавиться от эстетических проблем другими способами или хочет получить быстрый результат и готов соблюдать рекомендации по восстановлению.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Показания к абдоминопластике:

  • жировые «ловушки» в области живота, от которых невозможно избавиться с помощью коррекции питания и физических упражнений;
  • обвисшая кожа после резкого похудения или беременности;
  • образование кожно-жирового «фартука»;
  • наличие растяжек;
  • расхождение мышц живота (диастаз).

Есть ли бесшовная абдоминопластика?

Нет. Это маркетинговый ход. Шов есть всегда. Он проходит в нижней части живота и скрывается под бельём.

В каких случаях можно обойтись без абдоминопластики?

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Если избытков кожи нет, а проблема только в жировых отложениях — достаточно диеты, тренировок или липосакции.

Если есть небольшое «нависание» кожи после кесарева, можно выполнить мини-абдоминопластику.

Чтобы понять, какая операция нужна именно вам и нужна ли она вообще, лучше всего прийти к доктору на консультацию.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Маммопластика (пластика груди)

Пластика груди очень часто избавляет от комплексов и может существенно облегчить жизнь, делая ее чуточку или значительно счастливее.

Андрей Коновалов, пластический хирург:

 

— Как художники создают красивые картины, дизайнеры интерьеров — красивые дома, в которых приятно жить, так пластические хирурги помогают найти людям гармонию между своим внешним и внутренним «я», даже если для этого нужно выполнить пластику груди.

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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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  • Коррекция ареол.

Ринопластика (пластика носа)

Глеб Кузнецов, пластический хирург:

Глеб Кузнецов

— Выбор формы носа зависит от вкуса конкретного человека, но давайте будем честны: у кого-то специфический вкус, или форма носа, которую он хочет, может объективно мешать ему дышать.

Идеальный нос не перетягивает на себя внимание и гармонирует именно с вашими чертами лица. Поэтому абсолютно не факт, что «барби—нос» вам вообще подойдет.

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Прежде всего, нос — это орган дыхания, а задача хирурга, который меняет его форму, сохранить дыхание или помочь вам дышать лучше. Поэтому ринопластика — это гораздо шире, чем «сделайте мне вот такой нос».

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Есть ли нехирургическая ринопластика?

Ринопластика — это всегда хирургическая коррекция.

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Нехирургическая ринопластика — это некоторое искажение сути, так как здесь подразумевается введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты или других веществ.

Филлеры не помогут сделать нос компактнее и аккуратнее. Ими можно только замаскировать проблему.

Выбор хирурга — ключевой момент в успешной ринопластике

Обязательно уточните, каков опыт в проведении подобных операций, и не менее важно, чтобы врач не только понимал ваши эстетические пожелания, но и умел грамотно сочетать их с анатомическими особенностями вашего лица.

Чек-лифтинг (пластика лица)

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— Может ли хирургическая «подтяжка» быть щадящей?

— Да, если это чек-лифтинг.

В средней части лица находится много мышечной ткани. Кожа в этой зоне увядает быстрее. Эти подвижные ткани ослабевают и обвисают: щеки смещаются вниз, образуется отечность под глазами, очерчиваются носогубные складки, слезные борозды.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Чек-лифтинг — это хирургическая подтяжка средней зоны лица.

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После операции:

  • устраняются носослезные борозды,
  • убираются малярные «мешки»,
  • контур становится более юным,
  • расправляются носогубные складки,
  • сохраняется «миндалевидная» форма разреза глаз.

Главное:

  • без следов от оперативного вмешательства,
  • короткая реабилитация — в среднем 14 дней,
  • эффект сохраняется до 10 лет.

Блефаропластика (пластика век)

С возрастом многие задумываются о пластике век. Кожа вокруг глаз стареет и утрачивает эластичность быстрее, чем на других участках лица.

На это есть несколько причин:

  • кожа у глаз в четыре раза тоньше,
  • в ней всего две сальные железы, поэтому почти нет жира,
  • мало коллагена и эластина,
  • слабые мышцы, которые с возрастом растягиваются и теряют тонус.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Блефаропластика  это:

  • экономия времени: пластика глазных век выполняется за один раз;
  • омоложение: визуально возраст после пластики уменьшается на 10 лет;
  • результат бессрочен: его может ухудшить только естественное старение кожи, но это случится только через несколько лет.

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Виды пластики век:

  • верхняя,
  • нижняя,
  • круговая.

Реабилитация:

  • на 5-7-й день снимаются швы,
  • на 12-14-й день следы проведенной операции не видны.

В пластике главное найти «своего» доктора и легко пройти с ним это путь, основанный на доверии.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Пластика лица в клинике «Л’МЕД»: Кузнецов Г. В.

Пластический хирург Кузнецов Г.В. (1).jpg

  • Пластический хирург института пластической хирургии (Москва),
  • кандидат медицинских наук,
  • 27 лет успешной практики.

Пластика тела в клинике «Л’МЕД»​​​​​​​: Коновалов А. В.

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  • Сертифицированный пластический хирург,
  • сертифицированный врач-онколог,
  • врач-хирург высшей квалификационной категории,
  • 26 лет хирургической практики.

Если что, клиника «Л’МЕД» всегда рядом:

Клиника «Л’МЕД» | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00
Суббота: с 8.30 до 15.00
Воскресенье: выходной

 

Сайт: Клиника Л’МЕД.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Место
ТулаТульская область
 

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