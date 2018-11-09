Фантастическая верфь Анатолия Печникова: «Летучий голландец», Харон и «Черная жемчужина»

Фото Алексея Пирязева и из архива героя публикации.

Туляк стал повелителем пиратских судов и королем железной дороги. От его моделей кораблей и паровозов просто дух захватывает!

Страсти по пиратам

Психологи говорят, что наличие хобби уравновешивает нашу жизнь, выводя человека из круга «работа-дом-работа». Увлеченные люди меньше подвержены стрессу, эмоционально не выгорают. Хобби повышает самооценку, восстанавливает душевное равновесие. При этом идеальное хобби — это то, что хорошо оплачивается.))

Живое доказательство всем этим утверждениям — судомоделист Анатолий Печников, давний знакомый Myslo.

Анатолию 35, он потомственный архитектор. Моделям кораблей он отдает свое свободное время более десяти лет. В новом доме Печниковых в селе Высокое для пиратских кораблей и паровозов отведена отдельная комната. И не простая: мастер декорирует ее под пещеру, работа пока не завершена.

– Без моего хобби я буквально жить не могу. Основная работа у меня интенсивная, креативное мышление должно быть включено постоянно. От этого быстро нарастает нервное напряжение. Такое состояние проходит либо через неделю отпуска, либо… через два часа работы с кораблями. Они чудесным образом ставят меня на нужные рельсы. Из-за рабочего стола я встаю отдохнувшим и готовым к новым подвигам.

Моделизмом Анатолий занимался лет с пяти, но работал с картоном и бумагой. Дерево же освоил только с кораблями. Теперь это любимый материал.

– С деревом приятнее работать, оно «живое», позволяет сделать такие вещи, которые в пластике нельзя воплотить в принципе.

Как всё начиналось? Как у многих, с простого любопытства. Однажды у знакомой Анатолий увидел небольшой корпус корабля (он, кстати, до сих пор не собран). Это был готовый, «магазинный» набор. Захотелось собрать такой, попробовать себя. Будущий судостроитель купил себе пластиковую модель «Черной жемчужины», пиратского корабля из популярных тогда «Пиратов Карибского моря». Но Анатолий быстро понял, что собирать модель из пластика не будет: некрасиво. А сколько несоответствий между киношной «Жемчужиной» и пластиковым набором он нашел! А потом покадрово пересмотрел «Пиратов», перечертил все детали, перенес чертежи на дерево в бОльшем масштабе и сделал собственный корабль.

На создание первой «Жемчужины» масштабом 1:55 у автора ушло полгода. Ее длина чуть меньше метра, вес — около 5 кг. И она великолепна!

Самый популярный материал у судомоделистов – паркетная доска, из нее вырезают детали будущих галеонов. Анатолий же освоил другой материал — деревянные школьные линейки. Береза твердая, линейки не деформируются со временем.

Из них мастер делает даже объемные детали и фигурки: набирает, склеивает в «чушку», а потом — выпиливает нужные формы. На первую «Жемчужину» у Анатолия ушло 200 линеек. Для мачт пошли в расход кисточки для рисования.

– За всю мою судомодельную карьеру я купил 5000 линеек. Как-то решил связаться с заводом-изготовителем линеек, думал, они смогут продать мне неразрезанную древесину, целым листом. Оказалось, это невозможно: линейки делают из отходов, и целых листов там просто не бывает.

Паруса для кораблей шьет швея. Канаты плетет вручную сам мастер. Некоторые мелкие детали, например пушки, — покупные, из специализированных магазинов Санкт-Петербурга и Москвы, остальное Анатолий делает сам. Скелетики, которым щедро украшены пиратские флагманы, только ручной работы, собраны буквально по косточкам. Фонарь на корме — из консервной банки.

Работа очень кропотливая, нужно обладать адским терпением и усидчивостью. Другой бы взорвался, а Анатолий так отдыхает: «Если труд приносит удовольствие, почему бы и нет?»

Первую работу Анатолия оценили корифеи-судомоделисты: он выложил фото и видео на сайт karopka.ru и буквально взорвал его. Это стало стимулом к новым свершениям. Потом были «Летучий голландец», «Месть королевы Анны», еще две «Жемчужины» на заказ.

– По качеству моя первая «Жемчужина» — это лучшее, что было. В корабельном судомоделизме порядка 20 классов. И я нахожусь в самом сложном из них. Это полностью самопильные модели, без готовых выкроек, чертежей и всего такого прочего, что могло бы облегчить труд. Работа аховая.

Выставки, конкурсы судомоделистов: модели нашего земляка — это всегда восторг зрителей и жюри.

«Летучий голландец»

Купить и разобрать!

Такие модели кораблей стоят недешево. И хобби Анатолия вполне способно приносить приличный доход. Если, конечно, заниматься им в полную силу.

– Но если разделить стоимость корабля на время, потраченное на его изготовление, выйдет зарплата уборщицы. Это ведь не основная моя работа. Посижу пару часов, поработаю над кораблем и снова архитектурствую.

…Первую «Жемчужину» Анатолий долго не решался продать. Уговорили. Причем она ушла в руки отнюдь не коллекционера и не на подарок. Ни за что не догадаетесь! Ее купил человек, который хотел построить в Воронеже кафе в виде корабля. Предприниматель приобрел галеон, чтобы… разобрать, увеличить и сделать по образу и подобию большое строение. И ему всё удалось! Так что в Воронеже стоит кафе, собранное именно по нашему, «тульскому» проекту пиратского корабля.

«Летучий Голландец» и «Месть королевы Анны» отплыли в будущий пиратский лунапарк в Польше, что-то отправилось в Москву. Одна из жемчужин была сделана в подарок другу. Так или иначе, новоиспеченные хозяева пиратского флота – люди не бедные.

В этой мастерской рождаются шедевры.

Мрачный красавец...

После серии пиратских судов в дом Печниковых «приплыла» модель Харона. Если не в курсе, это мифологический перевозчик душ умерших через реку Стикс в Аид. Эдакий мрачный старец в рубище. Харон перевозит умерших по водам подземных рек, получая за это плату в один обол (по погребальному обряду находящийся у покойников под языком). Ни при каких условиях обратно не перевозит. Дорога в один конец…

Мрачный персонаж, согласны? Но в исполнении Анатолия Печникова Харон оказался очень харизматичным существом, глаз не оторвать. Жутко красивый!

Харон тоже сделан из линеек и искусственной кожи. Своей внешностью обязан сразу нескольким картинкам из интернета: на одной понравилась передняя часть, на другой — корма. Плюс — фантазия автора.

Из комментариев на сайте судомоделистов: «Ужас, как классно!», «Всякий грешник, завидя сей транспорт, четко понимает — ему хана», «Мастерски исполнено! Аж жутко становится при просмотре, атмосферно. Очень сильная работа!»

...и добрейший дирижабль

А однажды жена Анатолия, которой жуть как надоели скелеты-мертвецы-йо-хо-хо! и прочая нечисть, попросила: «Сделай добрый кораблик!» Так появилось вот это чудо.

– Есть тестовая компьютерная программа Haven, где изображен вот такой летающий кораблик, который путешествует среди летающих же островов. У него есть дирижабль и гондола. Мне он очень понравился внешне, я и добавил в коллекцию немного доброты. Я сделал фото с экрана компьютера, разработал чертежи. Теперь корабль Haven стоит за стеклом в комнате-пещере, ждет, когда его обитатели завершат работу, чтобы отправиться в путь.

«Любовь всех мужиков с детства!»

Это Анатолий так про паровозы говорит. И ведь прав!

Когда несколько лет занимаешься одним и тем же, наскучивает даже самое любимое дело. Так в коллекции Печникова появились паровозы, реальные и фантастические.

Покорителей железных дорог оказалось делать быстрее и проще, чем корабли. Здесь больше металла, чем дерева, меньше деталей (если в каждом корабле их около 20 тысяч, то в паровозе вполовину меньше). Масштаб — 1:25. На создание одной модели уходит от 3 до 5 месяцев.

И снова Анатолий всё делает сам. Не только из любви к искусству: ценник на готовые конструкторы конский — около 60 тысяч рублей.

Посетив одну из столичных выставок, присмотрелся к паровозам и взялся за дело.

– Вот эта модель называется «Две овечки». Знаете почему? Потому что прототип паровоза имеет название ОВ, в простонародье – овечка. А у моей модели она не одна. Ищите на фото (подсказка — под мостом притаилась!).

А этого красавца на наших железных дорогах не встретишь. Его мастер подсмотрел в компьютерной игре Syberia.

– Это игра о талантливом изобретателе механических кукол и игрушек Гансе Воралберге, который неожиданно исчез. Главная героиня игры, пытаясь его найти, обнаружила построенный Гансом механический поезд, который и повез ее через всю страну в загадочную Сиберию к Гансу, уехавшему на поиск мамонтов… Путь ее полон приключений!

…Обычно моделисты уже в середине работы над предыдущей моделью знают, какая будет следующая. Анатолий старается не загадывать.

Любит ли он свои творения? Конечно да. Но — только в процессе работы.

– Когда корабль или паровоз готов, интерес к нему теряется процентов на 50%. Подойти и любоваться — такого уже нет. Лишь в процессе создания могу смотреть, разглядывать. А уже готовые корабли мало меня интересуют.

Значит, есть надежда, что скоро мастер порадует нас чем-то новеньким, завораживающим и фантастическим. Ждем!

Кстати

А вы знаете, что корабль «Черная Жемчужина» и «Месть Королевы Анны» в кино — это один и тот же корабль? Компания Disney выложила видео-ролик на своем канале в YouTube. Видео демонстрирует весь процесс переделки корабля The Black Pearl. Начиная с артов и макета, каким должен быть в итоге корабль Черной Бороды, и заканчивая конечным результатом. Это был очень трудоемкий процесс: