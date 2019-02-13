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Егор Чичин из Тульской области стал участником проекта «Голос. Дети»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Егор Чичин из Тульской области стал участником проекта «Голос. Дети»

15 февраля стартует показ, пожалуй, самого популярного детского вокального шоу. И среди участников — 12-летний Егор Чичин из Новомосковска.

Историю Егора Чичина нельзя назвать случайной удачей. Его попадание в популярный проект «Голос. Дети» — результат большого упорного труда.

Мама Оксана Королева:

Оксана Королева

– Егор пел всегда. Начал подпевать мультфильмам раньше, чем заговорил. Мы в дет­стве даже называли его артистом с редиской: всё, что ни попадалось ему под руку, использовал как микрофон, воображал себя на сцене. Так с редиской и попал в объектив камеры. Даже на детской площадке вставал на пенек и пел, так что я сразу поняла, что его нужно отдать в вокальную студию.


Мальчик уже попробовал себя в вокальных конкурсах, и на его счету немало побед. Трижды Егор становился лауреатом международного фестиваля-конкурса Fortissimo, привозил награды с фестиваля «Поколение NEXT», который проходит в Сочи, выходил в полуфинал «Новой волны», а его песни были в ротации на местной радиостанции «Милицейская волна». И даже записал свой альбом с каверами.

На «Голосе» парень показывал свой талант четыре года подряд:

Егор Чичин

– Это какая-то удивительная история. Никто из участников голоса не выступал перед членами жюри столько раз. Впервые я подал заявку в третий сезон «Голоса». Увидел объявление о начале кастинга и послал записи, но, честно говоря, в успех тогда ни я, ни мама особенно не верили. Мама даже решилась на уговор: если пройду, она разрешит мне завести собаку. И вот спустя какое-то время мне позвонили с Первого канала. Слова «Мы приглашаем вас на кастинг» помню до сих пор, мы с мамой чуть с ума не сошли от радости. Я был счастлив не только из-за отбора, но и из-за собаки. Так у нас появился йоркширский терьер Пуся.

После предварительного отбора все участники шоу «Голос. Дети» должны показать себя на кастинге перед жюри.

– Сначала участников заводят в комнату ожидания, где есть чай, сахар и пирожки. И мы с ребятами решили, что это и есть первая проверка: любой вокалист знает, что есть сладкое перед выступлением нельзя. Участников кастинга распевают профессиональные педагоги по вокалу. После этого по 10 человек запускают в комнату с приглушенным светом, и у нас есть всего около 30 секунд, чтобы показать себя. Здесь всё внимание фокусируется только на твоих способностях. Ты сам выбираешь отрывок из песни, который максимально раскрывает голос, и исполняешь его без музыки.

Только через две недели на сайте Первого канала появляются списки тех, кто допущен до этапа слепых прослушиваний.

Егор прошел кастинг в третий сезон «Голоса». Он должен был выступать на этапе слепых прослушиваний в третий съемочный день. Но к этому моменту наставники уже набрали свои команды. Тех, кто не успел показать себя, пригласили в четвертый сезон.

В четвертом сезоне Егор все-таки смог выступить на большой сцене, но никто не повернулся к нему.

– Такое ощущение, что преследовала какая-то череда неудач, — вспоминает Оксана. — Выступление Егора даже не вошло в телевизионный эфир. И мы восприняли это как знак…

На следующий год Егор снова подал заявку и снова прошел кастинг в уже юбилейный, пятый сезон. По иронии судьбы, он снова должен был выступать в третий съемочный день, и снова очередь не дошла.

– Честно говоря, после этого мы отчаялись: решили, что не судьба. Первые разы приезжал с таким запалом, ждал результатов с замиранием сердца. А тут будто перегорело, — вспоминает мальчик. —  Но когда нас, не успевших выступить, пригласили попробовать себя в шестом сезоне на этапе слепых прослушиваний, решил поехать. Ну, если судьба дает шанс, почему не попробовать? Конечно, со временем пришел и запал. Я снова погрузился в эту атмосферу закулисья: репетиции, съемки профайлов, работа с профессиональными педагогами, это заряжает и дает новые силы.

Больше никаких подробностей рассказывать Егору нельзя. Прошел ли новомосковец этап слепых прослушиваний, должно остаться загадкой до выхода программы в эфир. А сейчас мальчик с упорством наверстывает школьную программу, сам, без репетиторов, но оставляет время и на развлечения: футбол, волейбол, встречи с друзьями. И вообще парень ведет себя как настоящий артист: с удовольствием позирует на камеру, делится дисками и рассказывает о первых поклонницах.

Сам же Егор в восторге от электронной музыки Marshmello b Alan Walker и вокала Imagine Dragons:

– Я хочу писать электронную музыку, мечтаю стать композитором, собирать огромные стадионы и играть на новых крутых инструментах. Мне это нравится, и я к этому стремлюсь: пытаюсь делать электронную музыку на компьютере. И конечно, занимаюсь вокалом. Мой секрет удачного выступления — полностью расслабиться. Когда чувствуешь себя уверенно, получается гораздо лучше. И, кстати, на «Голосе» у меня всегда получается расслабляться, это удивительно. Потому что вокруг нервничают абсолютно все: однажды на съемках к нам подошел Юрий Аксюта и сказал: «Волнуетесь? А посмотрите, как переживаю я». Он дал нам свою руку, она у него сильно дрожала и была вся холодная. Потому что продюсеры за нас тоже переживают.

Как считает сам парень, его история — отличный пример, что сдаваться нельзя никогда:

– Я хочу, чтобы все, кто не может решиться подать заявку на какой-то музыкальный проект или конкурс, отбросили все сомнения. На федеральных проектах к участникам относятся очень внимательно, всерьез прослушивают записи и проводят честные кастинги. Всё это бесплатно. Так что рискуйте, и у вас всё получится!

Сюжет: Земля силы и талантов
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:22 +4
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