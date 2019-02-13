Егор Чичин из Тульской области стал участником проекта «Голос. Дети»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Историю Егора Чичина нельзя назвать случайной удачей. Его попадание в популярный проект «Голос. Дети» — результат большого упорного труда.

Мама Оксана Королева:

Оксана Королева – Егор пел всегда. Начал подпевать мультфильмам раньше, чем заговорил. Мы в дет­стве даже называли его артистом с редиской: всё, что ни попадалось ему под руку, использовал как микрофон, воображал себя на сцене. Так с редиской и попал в объектив камеры. Даже на детской площадке вставал на пенек и пел, так что я сразу поняла, что его нужно отдать в вокальную студию.



Мальчик уже попробовал себя в вокальных конкурсах, и на его счету немало побед. Трижды Егор становился лауреатом международного фестиваля-конкурса Fortissimo, привозил награды с фестиваля «Поколение NEXT», который проходит в Сочи, выходил в полуфинал «Новой волны», а его песни были в ротации на местной радиостанции «Милицейская волна». И даже записал свой альбом с каверами.

На «Голосе» парень показывал свой талант четыре года подряд:

Егор Чичин – Это какая-то удивительная история. Никто из участников голоса не выступал перед членами жюри столько раз. Впервые я подал заявку в третий сезон «Голоса». Увидел объявление о начале кастинга и послал записи, но, честно говоря, в успех тогда ни я, ни мама особенно не верили. Мама даже решилась на уговор: если пройду, она разрешит мне завести собаку. И вот спустя какое-то время мне позвонили с Первого канала. Слова «Мы приглашаем вас на кастинг» помню до сих пор, мы с мамой чуть с ума не сошли от радости. Я был счастлив не только из-за отбора, но и из-за собаки. Так у нас появился йоркширский терьер Пуся.

После предварительного отбора все участники шоу «Голос. Дети» должны показать себя на кастинге перед жюри.

– Сначала участников заводят в комнату ожидания, где есть чай, сахар и пирожки. И мы с ребятами решили, что это и есть первая проверка: любой вокалист знает, что есть сладкое перед выступлением нельзя. Участников кастинга распевают профессиональные педагоги по вокалу. После этого по 10 человек запускают в комнату с приглушенным светом, и у нас есть всего около 30 секунд, чтобы показать себя. Здесь всё внимание фокусируется только на твоих способностях. Ты сам выбираешь отрывок из песни, который максимально раскрывает голос, и исполняешь его без музыки.

Только через две недели на сайте Первого канала появляются списки тех, кто допущен до этапа слепых прослушиваний.

Егор прошел кастинг в третий сезон «Голоса». Он должен был выступать на этапе слепых прослушиваний в третий съемочный день. Но к этому моменту наставники уже набрали свои команды. Тех, кто не успел показать себя, пригласили в четвертый сезон.

В четвертом сезоне Егор все-таки смог выступить на большой сцене, но никто не повернулся к нему.

– Такое ощущение, что преследовала какая-то череда неудач, — вспоминает Оксана. — Выступление Егора даже не вошло в телевизионный эфир. И мы восприняли это как знак…

На следующий год Егор снова подал заявку и снова прошел кастинг в уже юбилейный, пятый сезон. По иронии судьбы, он снова должен был выступать в третий съемочный день, и снова очередь не дошла.

– Честно говоря, после этого мы отчаялись: решили, что не судьба. Первые разы приезжал с таким запалом, ждал результатов с замиранием сердца. А тут будто перегорело, — вспоминает мальчик. — Но когда нас, не успевших выступить, пригласили попробовать себя в шестом сезоне на этапе слепых прослушиваний, решил поехать. Ну, если судьба дает шанс, почему не попробовать? Конечно, со временем пришел и запал. Я снова погрузился в эту атмосферу закулисья: репетиции, съемки профайлов, работа с профессиональными педагогами, это заряжает и дает новые силы.

Больше никаких подробностей рассказывать Егору нельзя. Прошел ли новомосковец этап слепых прослушиваний, должно остаться загадкой до выхода программы в эфир. А сейчас мальчик с упорством наверстывает школьную программу, сам, без репетиторов, но оставляет время и на развлечения: футбол, волейбол, встречи с друзьями. И вообще парень ведет себя как настоящий артист: с удовольствием позирует на камеру, делится дисками и рассказывает о первых поклонницах.

Сам же Егор в восторге от электронной музыки Marshmello b Alan Walker и вокала Imagine Dragons:

– Я хочу писать электронную музыку, мечтаю стать композитором, собирать огромные стадионы и играть на новых крутых инструментах. Мне это нравится, и я к этому стремлюсь: пытаюсь делать электронную музыку на компьютере. И конечно, занимаюсь вокалом. Мой секрет удачного выступления — полностью расслабиться. Когда чувствуешь себя уверенно, получается гораздо лучше. И, кстати, на «Голосе» у меня всегда получается расслабляться, это удивительно. Потому что вокруг нервничают абсолютно все: однажды на съемках к нам подошел Юрий Аксюта и сказал: «Волнуетесь? А посмотрите, как переживаю я». Он дал нам свою руку, она у него сильно дрожала и была вся холодная. Потому что продюсеры за нас тоже переживают.

Как считает сам парень, его история — отличный пример, что сдаваться нельзя никогда:

– Я хочу, чтобы все, кто не может решиться подать заявку на какой-то музыкальный проект или конкурс, отбросили все сомнения. На федеральных проектах к участникам относятся очень внимательно, всерьез прослушивают записи и проводят честные кастинги. Всё это бесплатно. Так что рискуйте, и у вас всё получится!