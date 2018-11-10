Как в Туле работает служба «02»

Фото Алексея Пирязева.

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Корреспонденты «Слободы» побывали в дежурной части УМВД России по г. Туле и узнали, как работает оперативная служба «02».

Если у вас случилась беда, один из первых номеров, который вы вспомните, будет 02 или 102. Знаете ли вы, что все звонки по Туле переадресовываются в дежурную часть УМВД России, которая расположена в здании на проспекте Ленина, 53?

В большом и просторном кабинете находятся два оперативных дежурных. Перед ними на стене висят несколько больших мониторов, на которые выведены камеры системы «Безопасный город», также в режиме реального времени полицейские наблюдают за всеми дежурными частями в Туле. Казалось бы, работа довольно простая – принимай звонки и переадресовывай, куда необходимо по инструкции. На деле же всё совершенно по-другому.

За сутки дежурным поступает примерно 300 сообщений, в основном люди звонят взволнованные, нервные, расстроенные

и испуганные.

Они столкнулись с преступлением и им нужна помощь. Задача полицейского – оперативно выяснить как можно больше информации у звонящего и попытаться его успокоить. Такая работа уж точно не для слабонервных – за рабочий день наслушаешься всякого.

Какими качествами должен обладать сотрудник, чтобы работать в оперативной службе «02», рассказал начальник дежурной части УМВД России по г. Туле Фёдор Валентинович Тришин.

Фёдор Тришин – Основное качество, конечно, – стрессоустойчивость. Люди звонят разные, нужно уметь получить нужную информацию и одновременно хотя бы немного успокоить человека. На эту должность набираем полицейских с опытом работы. Все приходят, четко понимая куда. Сначала они стажируются, а уже после принимают решение – остаться или нет. Скажу сразу, что от нас еще никто не уходил, все остались работать. На оперативного дежурного ложится серьезная ответственность, от которой порой зависит жизнь человека, тем более если речь идет о резонансном преступлении. Сотрудник принимает звонок, а затем перенаправляет его в территориальный отдел, контролирует выезды.

Сам Фёдор Валентинович пришел в дежурную часть в 2008 году, к тому времени он уже отработал 12 лет в милиции. Начинал помощником дежурного, но постепенно дошел до должности начальника. Некоторые случаи, связанные со службой «02», помнит до сих пор.

– Как-то в полицию позвонил свидетель похищения банкомата. Преступники по­грузили аппарат в машину и уехали. Добропорядочный гражданин решил поехать за ними. И вот мы вели этого человека, я с ним разговаривал, он мне сообщал маршрут похитителей. А в это время параллельно со мной другой дежурный звонил по службам и координировал их, направлял. Преступников удалось задержать.

Кстати, на линию 02 звонят не только, если случилось правонарушение. Дежурные признаются, что достаточно много звонков им поступает не по делу. Например, люди спрашивают погоду, который час, звонят порассуждать о политике и даже поют песни!

Довольно часто звонят пожилые люди: не сумев дозвониться в другие службы, они, к примеру, выясняют у полицейских, когда же дадут отопление.

Даже на такие звонки дежурным приходится реагировать.

Рабочий реквизит дежурных – телефон, наушники, ручка и большой журнал. Все звонки сотрудники обязаны фиксировать письменно, после этого информация вносится в компьютер. Если вдруг произойдет какой-то технический сбой, все сообщения можно восстановить с помощью записей. Напротив каждого обращения обязательно записывается итог – сообщение не подтвердилось, было совершено преступление и т.д. Несмотря на то, что журналы для записей довольно большие, заканчиваются они быстро – писать приходится много.

Виктор Нездоминов около года работает помощником оперативного дежурного. Раньше он был сотрудником патрульно-постовой службы. Полицейский уверенно отвечает, что работать в дежурной части ему нравится. Хотя никогда не угадаешь, как пройдет твоя смена.

Виктор Нездоминов – Первые две недели мне было тяжеловато, я привыкал к специфике работы. Сейчас уже всё в порядке. Считаю, что главные качества оперативного дежурного – это внимательность, выдержанность в общении с гражданами. Не всегда звонят адекватные люди, но когда с ними общаешься, нужно держать себя в руках. Бывает, и ругаются на нас, и задают некорректные вопросы. Самые частые звонки – семейные конфликты, женщины жалуются на мужей. Например, мужчина выпивает, скандалит с женой. Много случаев мошенничества в отношении пожилых людей. Им обманом навязывают установку новых счетчиков, продают всякие товары. Часто жалуются люди и на шумных соседей или компании во дворах... Что мне на данный момент запомнилось в работе? В прошлом году была волна анонимных звонков о минировании торговых центров, школ, вузов. За два дня мы приняли порядка 40 таких сообщений.

Напомним, в сентябре 2017 года волна подобных звонков прокатилась по всей России. Тульским правоохранителям подобные звонки начали поступать 20 сентября. Тогда были эвакуированы все торговые центры. Массовые проверки коснулись практически всех значимых мест массового скопления людей. К счастью, никаких опасных предметов обнаружено не было. Сообщения оказались ложными.

Константин Куприянов работает в должности оперативного дежурного почти три года.

Константин Куприянов – До этого я был сотрудником в уголовном розыске. Каждый день из Тулы ездил в Ясногорский район. За время службы насмотрелся всякого, можно сказать, что я зачерствел. Каких только звонков на 02 не поступает! Бывает, звонит человек и кричит в трубку: «Помогите, убивают!», называет адрес и отключается. Иногда люди не успевают сообщить даже адрес. Но номера у нас в базе остаются. Передаем в дежурную часть, они отслеживают звонки и действуют дальше. Помню, как-то позвонил нам гражданин, не представился, говорил с акцентом. Мужчина заявил, что некий человек, работающий в одном из ТЦ, собирается совершить серьезное преступление, и бросил трубку. Мы передали информацию в дежурную часть, в ФСБ.

Впоследствии сотрудники Следственного комитета по Тульской области выяснили, что это был ложный донос на фоне ревности . Мужчина таким образом решил насолить сопернику, но в итоге наказал сам себя. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 102 тысяч рублей.

Оперативные дежурные службы «02» за день выслушивают всякое. Они признаются, что, когда приходят домой, работу оставляют за порогом. Морально прийти в себя им помогают семья и хороший отдых.

К слову, часто на линию 02 звонят и с благодарностью. Люди говорят спасибо за оперативность и помощь в тяжелой ситуации. Тогда понимаешь, что вся работа не зря!