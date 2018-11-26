Фредди, Че и Лев Толстой: необычные броши Елены Блиновой

Автор Анна Чекмазова, фото Дмитрия Дзюбина и Елены Блиновой.

Рукодельница рассказала Myslo о своей любви к вышиванию, которое из обычного хобби превратилось в серьезное увлечение.

Елена — большой специалист в портретной вышивке гладью. Среди ее работ репродукции известных картин, портреты Льва Толстого, Эрнесто Че Гевары, Фредди Меркьюри и других знаменитостей.

— Как давно Вы занимаетесь рукоделием? Как пришли именно к вышивке портретов?

— Рукоделием я занимаюсь, сколько себя помню. Всегда любила что-то делать руками. На вышивку гладью, особенно портретов, засматривалась давно, но мне это казалось чем-то запредельно сложным. А примерно год назад я просто набралась смелости и попробовала. Оказалось, что моего многолетнего опыта достаточно для такой техники. Не сразу, но постепенно у меня стало получаться. Сейчас я ещё в процессе совершенствования своих навыков, но мне кажется, с каждой работой становится всё лучше.

— Сколько времени уходит на создание одной броши?

— Это очень страшный вопрос (смеется). Я сама пугаюсь, когда подсчитываю. Работа очень кропотливая. Даже мой знакомый ювелир сказал, что на такую вышивку у него не хватило бы терпения. На создание броши с портретной вышивкой уходит не менее 15­­-20 часов.

— Из каких этапов состоит работа?

— Выбор сюжета, перевод рисунка на ткань, вышивка, оформление броши. Этапов всего четыре, но работы за каждым стоит довольно много.

— Что вдохновляет Вас на это дело?

— Меня вдохновляет всё – я серьёзно! Жизнь настолько удивительная и интересная штука, что стоит оглянуться вокруг, вот и вдохновение: удивительной красоты лица, по которым можно угадать характер, безграничная красота природы, музыка, изобразительное искусство, литература… У меня всё это вызывает настолько сильный эмоциональный отклик, что не передать словами. Поэтому вдохновение меня никогда и не покидает.

Также меня вдохновляет отношение мамы к моему творчеству. Она гордится мной и всегда меня поддерживает. Все свои работы я в первую очередь показываю ей. Если она это прочитает, будет очень рада (улыбается).

— Чьи портреты Вы уже вышили?

— Фриды Кало, Джима Моррисона, Мэрилин Монро, Александра Пушкина, Льва Толстого, персонажей Джима Керри и Кейт Уинслет из фильма «Вечное сияние чистого разума», Эрнеста Че Гевары, Фредди Меркьюри...

Ещё у меня есть несколько работ по мотивам картин известных художников: «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Три возраста женщины» Густава Климта, «Примула» Альфонса Мухи.

— Кто в планах?

— Я так не люблю раскрывать свои планы, но для вас сделаю исключение. Планов у меня всегда море, точно знаю, что в ближайшие несколько месяцев возьмусь за портрет Роберта Планта, вокалиста группы Led Zeppelin. Почему? Как и обычно: потому что он и его творчество мне очень нравятся.

— А ведь у Вас в вышивках не только знаменитости, но есть и портреты простых людей?

— Да, мне очень повезло – за несколько лет работы у меня появились постоянные заказчики. Это очень яркие и неординарные женщины. Иногда им такие интересные идеи приходят в голову, что я удивляюсь. И это, конечно, меня безумно радует, так интереснее работать. Одна моя постоянная заказчица попросила вышить брошь с ее портретом в образе птицы Сирин.

Потом это украшение понравилось другой женщине. Вот так и появилась серия птичек.

— Что для Вас значит это дело?

— В первую очередь, это огромное удовольствие. Вышивка меня затягивает полностью. На данный момент это одно из моих любимых занятий. Как и любая монотонная работа, это почти медитация. Поскольку времени вышивка занимает много, я о многом успеваю подумать. Или не думаю вообще ни о чём, просто наблюдаю за тем, как красиво стежки ложатся на ткань.

Есть в портретной вышивке для меня один волшебный момент, которому я научилась на курсах рисования. Ты начинаешь работу, она потихоньку приобретает нужные черты.

Но как только ты добавляешь в зрачки блики, глаза оживают!

И с этого момента портрет «смотрит» на тебя, он живой, — это непередаваемое чувство.

А вы знали?

Вышивание – прекрасный способ расслабиться, снять стресс, считают психологи. Кроме того, это занятие эффективно для развития творческого потенциала и внимательности, логической релаксации.

Также вышивание стимулирует правое полушарие мозга, которое связано с творчеством. По мнению психологов, вышивать полезно людям, работа которых связана с нервным напряжением, которым постоянно приходится принимать важные решения.

Считается, что вышивание (будь то картина крестиком или бисером) успокаивает и даже может снижать давление. А поскольку люди в процессе вышивания добиваются пусть маленьких, но всё же успехов (разбор трудного стежка и создание чего-то красивого), то это еще и самооценку повышает!