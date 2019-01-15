Туляк собрал уникальный байк из японского электромобиля

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива героя публикации.

О том, как появился на свет этот брутальный красавец на электрической тяге, мы побеседовали с создателем транспорта будущего Дмитрием Сытиным.

Доноры для «электрички»

Такой байк нигде, кроме Тулы, не встретишь – он уникален.

– Много лет назад у меня появилась идея создать электроквадроцикл, – рассказывает любитель мотопеределок, тульский байкер Дмитрий Сытин. – Я взял готовый электромотор от погрузчика, мастера сделали мне контроллер. А когда дело дошло до батареи, я выяснил, что литиевые аккумуляторы стоят огромных денег. В общем, ничего не вышло. Лет через десять мысль собрать «транспорт будущего» вернулась. И я решился.

В качестве донора для будущего электробайка я решил использовать японский электромобиль Mitsubishi i-Miev. Расспросил специалистов в надежде узнать, получится ли впихнуть всю начинку в байк. Мне сразу сказали, что переделать электромобиль в электробайк будет невозможно. Но я же упертый, обожаю нерешаемые задачи. В этом весь я!



Так выглядит электромобиль Mitsubishi i-Miev.

Итак, очень скоро из Красноярска в Тулу приехал подержанный i-Miev за 400 тысяч, купленный по объявлению на авто.ру.

Мастерам предстояло обмануть хитрые японские электромобильные мозги и сделать так, чтобы мотобайк продолжал «думать», что он – электромобиль и что у него не два колеса, а четыре.

Mitsubishi проработали i-Miev так, что при отключении одного элемента он выдает ошибку, поэтому практически все внутренности электромобиля пришлось оставить при нем.

– Здесь остались датчики усилителя руля, ABS, ускорения, положения в пространстве, — поясняет Дмитрий. — Несколько элементов удалось обмануть, чтобы убрать лишние габариты и вес. Основу оставили всю, при этом постарались сделать байк удобным и не слишком громоздким. И нам это удалось!

Раму «Электрички» — так называет свое творение Дмитрий — спроектировали с нуля и сварили из труб. Готовая мотоциклетная рама под габаритную начинку не подошла бы ни одна.

Передняя вилка байку досталась от Harley-Davidson. Свет, руль, зеркала, колеса покупали готовые. Всё остальное — самодельные детали.

– Одну зиму делал раму с колесами, всё лето тестировал «электричку» без облицовки: искал болячки, косяки. Не нашел! Следующую зиму посвятили корпусу.

Черная облицовка байка — из стеклопластика. Мастера сделали корпус из пенопласта и обклеили стекломатом и полиэфирной смолой. Выглядит потрясающе.

Семь месяцев работы — и байк готов. Он получился стильным и брутальным.

А что выдает?

Немного о характеристиках «электрички».

Разгон до 100 км/ч — 6 сек

– Байк ускоряется в три раза быстрее электромобиля, поскольку при всех равных вес «Электрички» в три раза меньше, чем у Mitsubishi i-Miev, — говорит Дмитрий.

Максимальная скорость – 150 км/ч

Запас хода в городском режиме — 120 км

– Хотя многое зависит от манеры езды. На трассе батарея расходуется быстрее. В городе же, когда сбрасываешь газ перед светофором, пока докатываешься до полной остановки, аккумулятор сам подзаряжается, часть кинетической энергии переходит в зарядку. Этим он отличается от ДВС. Электробайк — это чисто городской транспорт. Важно заранее прикинуть маршрут, когда выезжаешь куда-то.

4 часа — время зарядки, если разряжен «в ноль». 15 минут — от станции быстрой зарядки (в России таких единицы).

Номинальная мощность — 41 л/с

Цифра небольшая, но у электромотора очень высокий крутящий момент (170 ньютонов, как у хорошего автомобиля), поэтому количество «лошадок» ни о чем не говорит.

Вес – 320 кг

Из-за тяжелой батареи байк весит прилично. Но благодаря низкому центру тяжести ощущается как обычная мотоциклетная классика.

Одноместный

– Люблю ездить один! — говорит Сытин. — Для полного кайфа пассажир только помешает.

В управлении, по словам Дмитрия, байк просто роскошный.

– На электротяге и удовольствие от езды особое, ни на что не похожее. Кажется, будто тебя катапультировали! Летишь! Это очень круто.

Передача одна

– Мотор раскручивается с 0 и до конца, выдавая впечатляющий крутящий момент.

Заводится байк от… часов через чип бесключевого доступа. Часы Дмитрий сделал сам.

На «Электричке» установлена мощная аудиосистема. Флешка с музыкой спряталась прямо в раме.

Плюсы и минусы

Дмитрий Сытин говорит, что у электробайка есть пять несомненных плюсов:

Удовольствие от вождения. Экономия на бензине и расходниках. Экологичность. Если в городе будет больше электромобилей, воздух будет совершенно другим. Двигатель и выхлопная система не жарят так, как обычный байк. Пешеходы воспринимают позитивно! Бабушки и мамочки с колясками от такого байка в восторге – никакого шума. Хоть в парке катайся.

– Удобно то, что электробайк не требует никакого технического обслуживания. Ни свечи, ни фильтры, ни масло — ничего менять не нужно. Только колодки и резина.

Кстати, Harley-Davidson планирует запустить в серию электробайк LiveWire Слоган новинки — «Самый громкий звук, который вы будете слышать, это биение своего сердца».

Это применимо и к тульской «Электричке». Есть небольшой звук от ремня, жужжащий, «троллейбусный». Это совсем не байкерская тишина — не по канонам, конечно: никакого рева мотора, дикого выхлопа с запахом бензина. Но Дмитрия это не смущает.

– Байкерское сообщество довольно консервативно. То, что мотоцикл должен быть с выхлопом и что настоящий байкер должен гонять на чоппере, — стереотип. Электробайки, электромобили — это транспорт будущего. Когда после электромобиля садишься за руль обычного автомобиля, особенно на «дизеле», понимаешь, что из себя представляет двигатель внутреннего сгорания. Треш и древность, архаика. Становится противно: шум, гарь, вонь. А от езды на «электричке» я получаю истинное удовольствие. Это как после обычного телефона взять в руки смартфон: совершенно новые ощущения.

Тишина «электрички», к слову, обманчива. В свой первый выезд в город Дмитрию поначалу казалось, что байк не едет: «На светофоре стартанул — не тянет! А глянул в зеркала — все остались далеко позади. Оказалось, психология: нет рева, звуков переключения передач. Только музыка и ветер! Открутил ручку и мчишь!

– Наше общество к электротранспорту пока не готово. И хотя первым человечество изобрело именно двигатель на электротяге, как только начали качать нефть, нам преподнесли двигатель внутреннего сгорания. Но наконец электротранспорт, пусть и медленно, снова входит в нашу жизнь. В Туле нет инфраструктуры для обслуживания электротранспорта. Были бы зарядки, парковки быстрой зарядкой, люди быстро пересели бы на электромобили и байки.

Есть у «Электрички» и минусы. Если что-то сломается, нигде не купишь, и история с ремонтом будет долгой и дорогой. Особенно аккумулятор. На электробайке Дмитрия стоит японская литий-титанатная батарея Toshiba. У нее очень большой ресурс. На электротранспорт, к примеру для европейского рынка, ставят литий-ионные батареи (как в смартфоне). Их ресурс — всего 5-7 лет.

На фестиваль!

«Электричка» уже обкатана на открытии мотосезона-2018.

Прошлое лето байк на фургоне вывозили на всё лето на юг.

Сейчас он разобран — Дмитрий красит двигатель и блок управления (для пущей красоты). В мае он должен отправиться в Москву на первый российский фестиваль электротранспорта Electroday electrofest.ru. Там соберутся владельцы всего прогрессивного транспорта — от сигвеев до электромобилей Tesla. Думаем, тульский электробайк себя там покажет!

– Для меня «Электричка» — это вечером выехать кайфануть для души, — говорит Дмитрий. — Делал я его для себя. А теперь уже люди интересуются, можно ли сделать такой под заказ. Думаю, можно поставить «Электрички» на поток.

дрим-тим

Большая часть работы над созданием байка — заслуга самого Дмитрия. Но были и помощники, без которых вряд ли что-то получилось бы.

Токарь Сергей Прохоров (на фото справа).

Электронщики Константин Бочаров (на фото) и Владимир Кирилин.

Проектировщик сложных деталей Илья Назаренко.

Дизайном заведовал Илья Королёв.