Выходные в Туле: 9-11 ноября

На выходных откроется еще один кинофестиваль, а ещё вас ждет путешествие в эру динозавров, многообразие космической музыки, дефиле фитнес-моделей и яркий спектакль с Анной Ардовой.

Фестивали

Когда: 10-11 ноября, суббота-воскресенье с 14.00

Где: деревня Ясная Поляна, Дом культуры, 142-а

Вечеринка:

Когда: 10 ноября, суббота, 21.00

«Искра», молодежное пространство, Тула, ул. Советская, 11

Цена: на один фильм — 300 рублей, на два фильма в один день — 500 рублей. Вход на дискуссии и на вечеринку свободный.

На этой неделе стартует еще один кинофестиваль, правда, посвящен он будет фильмам о современной культуре и искусстве. В этом году в Туле впервые состоится Beat Film Festival — международный фестиваль документального кино о новой культуре. За два дня фестиваля посетители увидят четыре фильма о музыке, поколении юных блогеров и автобиографическую историю художника Жана Мишеля Баския. Показ фильмов будет чередоваться с лекциями Кирилла Сорокина — основателя Beat Film Festival и музыкального журналиста Юрия Сапрыкина.

Но и это далеко не все. Первый день завершится вечеринкой в стиле Depeche Mode в городском пространстве «Искра». Подробности в афише.

Концерты

Когда: 9 ноября, пятница, 20.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 800 р.

В пятницу на сцене рок-клуба M2 состоится долгожданный концерт группы «Элизиум». Впервые в своей практике группа исполнит на концерте песни, которые выберут сами слушатели. Проголосовать за песню, которая прозвучит на концерте, можно по ссылке на сообщество встречи. Посетителей ждут 2 часа безумного, драйвового космос-рока! Это тот редкий шанс насладиться самыми любимыми и самыми редко исполняемыми песнями на одном концерте!

Когда: 9 ноября, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1000 р.

В пятницу в Harat's pub состоится традиционный большой осенний концерт российской рок-группы «АнимациЯ». Группа выступит со специальной программой #ялюблюсвоюродинувродебы.

Долгое время коллектив был никому неизвестен. Однако спустя 12 лет, после выхода четвёртого альбома группы, песни с этой и предыдущих работ коллектива, распространившись огромным тиражом в социальных сетях и миллионными просмотрами на YOUTUBE, начали захватывать федеральные радиостанции. Команды Высшей лиги КВН цитировали композиции группы, украинский «Квартал 95» делал кавера, а в проекте «Танцы на ТНТ» танцевали под эту музыку. Коллектив дебютировал в кинематографе саундтреками к фильмам: «Курьер из рая», «Скорый «Москва—Россия», «ЖЕНИХ», «Пурга», «Ананас», «Каникулы президента».

Когда: 10 ноября, суббота, 20.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, ул. Каминского, 24

Цена: 300 р.

В субботу на «Октаве» пройдет космический концерт молодежной электронной трип-рок-группы Race To Space. Творчество коллектива, по мнению музыкальных журналистов, можно охарактеризовать как «новая интимность, завязанная на поп-музыке 90-х и новейших электронных находках».

В квинтете, равно увлеченном космосом и электроникой, поет актриса Мириам Сехон, играют кинокомпозитор Вадим Маевский, гитарист Павел Додонов (экс-«Дельфин»), басист Александр Малышев и барабанщик Сергей Говорун («Мои ракеты вверх», EIMIC). Синтезаторы, электро-перкуссия, две гитары, бас и гипнотический женский вокал, неизбежно погружают в далекое космическое путешествие.

День рождения клуба «Мёд»

11 лет без сна

Когда: 10 ноября, суббота, 21.00

Где: «Мёд», культурно-развлекательный комплекс

Тула, ул. Чапаева, 51

Цена: 150-200 р., девушкам вход свободный до 23.00

В субботу клуб «Мёд» отмечает своё 11-летие. На сцене выступят диджеи Vodoley, Jeen, Maxima, Pasha Jet, Alex Sender, Tonny Milton. Ведущий праздника — Олег Кондауров.

События

Когда: 10 ноября, суббота, 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 100-500 р.

В субботу в Городском концертном зале пройдет фитнес-конкурс «Мистер и мисс Тула – 2018» — 32-й открытый чемпионат Тульской области по бодибилдингу, бодифитнесу, бикини и «Менс физик». В чемпионате традиционно примут участие спортсмены нескольких категорий, в том числе новая категория спортсменов — фитнес-модели.

В фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг. Время работы: с 10.00 до 13.00.

Когда: 11 ноября, воскресенье, 11.00

Где: «Косогорец», подростковый и молодежный клуб

Тула, ул. Горького, 32

Вход свободный.

В воскресенье в ДК «Косогорец» пройдет выставка собак всех пород, организованная клубом «Зооцентр». На выставке будут представлены собаки из разных уголков нашей страны.

Также на территории выставки будет работать благотворительная ярмарка, на которой будут представлены сувениры, изготовленные руками особенных детей и подростков в творческих мастерских: вешалки, значки, магниты.

мультимедийные шоу для Детей

В воскресенье в Тульском областном центре молодежи пройдут два спектакля европейского формата «Мультизавры» и «Мультикосмос» — воплощение последних достижений информационных технологий. В спектаклях сочетаются современные технологии, юмор, интерактив и обучающая часть. Действие будет происходить на большом экране, а управлять им можно будет с помощью уникального светодиодного браслета.

Когда: 11 ноября, воскресенье, 13.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, ул. Демонстрации, 134

Цена: 300-1000 р.

В воскресенье в Тульском областном центре молодежи пройдет детский мультимедийный спектакль-путешествие в мир динозавров «МультиЗавры. Таинственный остров». Шоу рекомендовано для зрителей от 3 до 10 лет. Участникам предстоит выполнить очень сложную миссию — спасти таинственный остров динозавров от огненного вулкана. Зрители будут управлять стихиями и перемещаться во времени с помощью уникального светодиодного браслета. Участников ждет зрелищное световое шоу и интерактивные площадки: VR-аттракционы и беспроигрышная лотерея.

Когда: 11 ноября, воскресенье, 16.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, ул. Демонстрации, 134

Цена: 300-1000 р.

В воскресенье пройдет еще один мультимедийный спектакль европейского формата «МультиКосмос». Все зрители станут учениками «Космической академии» и вместе с героями — отважными рейнджерами Астрой и Лео — совершат путешествие по планетам и космическому пространству, выполняя увлекательные задания. Участников ждет зрелищное световое шоу и интерактивные площадки: VR-аттракционы и беспроигрышная лотерея.

Театр

Когда: 11 ноября, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 1200-2500 р.

В воскресенье в Городском концертном зале пройдет спектакль «Трактирщица» по мотивам комедийной пьесы венецианского драматурга. Сюжет классической комедии — изящная интрига покорения мужского каменного сердца. Спектакль собрал прекрасный звёздный актёрский ансамбль: в главной роли — Анна Ардова, также в пьесе принимают участие Михаил Полицеймако, Вячеслав Разбегаев, Илья Исаев, Дарья Семёнова и многие другие. Спектакль «Трактирщица» — большой праздник, праздник театра, красоты и любви.

Когда: 10 ноября, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, пр. Ленина, 51

Цена: 1400-1600 р.

В субботу в Тульской филармонии состоится премьера фантастического двухактного балета «Жизель» в исполнении труппы Русского национального классического балета.

В этом спектакле для балерины важно не только хореографическое мастерство, но и драматический талант, способность к перевоплощению, поскольку главная героиня в первом акте предстаёт наивной девушкой, затем превращается в страдающую, а во втором акте становится призраком.

Русский национальный классический балет стал одним из тех, кто смог выполнить эту непростую задачу. В его коллективе работают не только выпускники российских балетных школ, талантливая перспективная молодежь, но и артисты имеющие опыт работы на сцене — лауреаты международных конкурсов и заслуженные артисты России.

Спорт

Когда: 9 ноября, пятница, 19.30

Где: «Арсенал», центральный стадион

Тула, пр. Ленина, 87

Цена: взрослые — 200 р., дети (до 14 лет) — 100 р. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит продолжение скандальной франшизы «Девушка с татуировкой дракона». В этой версии сменились исполнители главных ролей и состав создателей фильма. Лисбет Саландер, девушка с татуировкой дракона, умная и безжалостная мстительница, возвращается. Только ей под силу остановить самую жуткую преступную организацию, известную человечеству, ведь ее глава — родная сестра Лисбет. В роли Лисбет актриса Клэр Фой из недавней премьеры о жизни Нила Армстронга «Человек на Луне».

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ фантастического военного боевика. Действие фильма происходит во время Второй мировой войны на оккупированной нацистами территории, где проводятся жуткие эксперименты над людьми. Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника получают ответственное задание — проникнуть в оккупированный немцами поселок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с последствиями нацистских экспериментов — солдатами-зомби.

Цена: от 140 р.

Кроме триллеров на этой неделе вышла российская комедия о музыке, путешествиях и мафии. Диджей одной из радиостанций отправляется в путешествие после расставания с девушкой. Его поездка полна веселых и опасных приключений. В Греции он знакомится с девушкой, которая оказалась дочерью местного криминального авторитета, и тут начинаются приключения в стиле «руссотуристо», мафиозо и сомнительной истории с контрабандой «кое-чего».

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.