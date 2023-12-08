Туляки о работе на складах Wildberries: жесткий досмотр, «пик-пик» в голове и 10 тысяч за смену

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Немного базы

В 2022 году в Тульской области возле села Петрушино в Алексинском районе открыли очередной склад Wildberries. И именно это место стало золотой жилой для тех, кто хочет быстро и легально заработать.

Люди повально стали устраиваться на склад по ТК, ГПХ и как самозанятые в погоне за волшебными цифрами заработка за смену — работники могут за день уносить в среднем около 6000 рублей. А если толпа куда-то приходит, значит, она откуда-то уходит. И вот заводы и предприятия уже жалуются на дефицит работников, которые уходят трудиться на склады «фиолетовой конторы».

До октября текущего года эта проблема росла и становилась существеннее с каждым днём — всё из-за возможности устроиться неофициально. По словам наших собеседников, летом из-за такой «серой» зоны правил в коридорах склада была страшная давка. А время, проведённое в очереди на оформление, исчислялось часами. В этом материале мы вместе с людьми, которые там трудились, расскажем, что это за «работа мечты».

Начнём с базовой информации об организации, если с ней вдруг кто-то не знаком. Wildberries регулярно открывает склады по всей России и с ещё большей популярностью попадает в новостные заголовки — рейды силовиков на объекты организации с целью выявления нелегалов, махинации с ценами, несправедливая политика.

Тем не менее именно «дикие ягодки» остаются одним из немногочисленных мест легального заработка в диких размерах. Дикий он и по условиям труда, но об этом чуть позже.

Благодаря баснословным вознаграждениям за, на первый взгляд, далеко не самые сложные задачи склады всегда обеспечены рабочей силой. Оплата труда приходит на счёт работников чуть ли не мгновенно, что ещё сильнее подкупает соискателей быстрого заработка. Теперь непосредственно о самой работе.

Добро пожаловать в муравейник

Процесс устройства на работу на склад маркетплейса лёгкий: нужны только личные документы, никакого опыта не требуется, надо лишь сделать очень важный в своей жизни выбор — складчанин вы или грузчик.

«Любой человек с документами, подтверждающими личность, может пойти работать и получить большие деньги за короткий срок. Не нужен профессиональный опыт и определённые качества», — рассказала о своем опыте тулячка Елена.

Добраться до склада в Алексине можно как на собственной машине, так и на специальных автобусах — компания предоставляет рейсовый трансфер от дома до места работы и обратно. Периодически работники жалуются на состояние машин: на некоторых сидячих местах царит полная антисанитария из плевков, мочи и не только.

По прибытии на место в специальной зоне КПП нужно получить штрихкод сотрудника, напечатанный на специальном бейдже, и форму, стоимость которой работник отработает в процессе. Кстати говоря, все покупки, вроде еды в столовой, персонал склада оплачивает с внутреннего счёта, на который и поступает оплата за выполненную работу.

После всех бюрократических тягот и оформлений документов, приходит время обучения. Обычно оно длится 12 часов — начинается в 9.00 и заканчивается в 21.00.

«Обучение длится 12 часов, где объясняют базовые термины и проводят экскурсию. Встреча проходит в 9 утра и вечера. У меня есть знакомые, которые работают там, так что походить обучение не обязательно», — добавила Елена.

Итак, добро пожаловать, мы в рядах складской армии во вселенной муравейника Wildberries!

А в голове — «пик-пик-пик»

Настала пора работать и заодно снимать розовые очки. Каждый будний день складчанина начинается с зоны КПП.

«На проходной нужно приложить карту и палец. Мужская и женская раздевалка на разных этажах. Можно взять шкафчик.

Далее — турникеты, проходя через которые, необходимо раздеться до нижнего белья, включая носки и обувь.

Этот пункт меня очень смутил, так как раздеваться перед всеми для меня некомфортно. С собой может быть только форма, своё нижнее бельё, кнопочный телефон, контейнер с едой и сигареты без зажигалки», — поделилась Елена.

Важно уточнить, что проносить можно кнопочный телефон без камеры, — таково требование компании во имя сохранения коммерческой тайны или, проще говоря, NDA.

Такой досмотр работники сравнивают с полицейским режимом, а строгие требования к униформе и списку вещей, приносимых с собой, ассоциируют с режимом в концлагерях. Стоит оговориться, что подобные меры ввели из-за участившихся краж со складов маркетплейсов. Кстати, вот ещё одна мера для отслеживания внесённых на склад и вынесенных с него вещей:

«На каждую вещь обязательно приклеивается наклейка. После окончания работы идёшь на выход, проходя всё то же самое, что и при входе».

Возвращаемся к нашему маршруту. Пройдя далеко не самую приятную процедуру, мы оказываемся на складе, который делится на три основные секции — сборка, раскладка и сортировка. Рабочий «отдел» сотрудник выбирает самостоятельно, после чего ему выдают сканер штрихкодов — главное оружие «фиолетовой армии». С помощью этого инструмента генерируется главная трудовая единица измерения склада — так называемые «пики».

«Пик» — такой звук издаёт прибор при успешном сканировании заветного штрихкода.

В большинстве случаев именно с их помощью и подсчитывается заработок складских работников. Из-за относительной зависимости от количества «пиков» люди периодически чуть ли не сходят с ума, и этот показатель становится смыслом жизни.

Усугубляет это и наличие санитарных проблем — вентиляции не чистятся неделями, ржавчина и грязь в туалетах считаются нормой, а от товаров полно пыли, что отправляет порой работников в нокаут. Вдобавок ко всему этому существует ещё и ненормированный график работы, который не делает такой труд слаще, ведь большинство складчан находятся здесь по принципу «трудись столько, сколько продержишься».

«Помню, как-то две недели работал с 19.00 до 7.00. Каждый день. Эти проклятые 14 дней текли очень долго… Я будто полгода мучился бессонницей. При этом всё становилось нереальным, маячило где-то вдали… А в голове — «пик, пик, пик»», — поделился подробностями тяжёлой жизни студент Алексей.

Что по деньгам?

Но есть и плюсы.

«Обратная сторона изнурительного процесса — оплата этих самых «пиков». Да, зарабатывают здесь неплохо. Лично знаю людей, которые каждую смену делают по 10 тысяч рублей. Неплохо! И график свободный. Приходи-уходи — когда хочешь, работай — сколько хочешь. И платят много — чем не идеальная работа для бедного студента?

Возможность заработать на оплату семестра за месяц ну очень уж привлекает», — рассказал Алексей.

Что ж, бесконечный рабочий день позади. Фиолетовая форма, измазанная в пыли, отправляется в пластиковый пакет. Вместе с ней в небытие отправляются и все силы, оставленные в трудовом дне. Единственная отрада — заработанные деньги. Включая свой телефон, вышедший со склада работник первым делом идёт смотреть на свой заработок.

Штрафы? Да!

Но и здесь есть подвох — есть весомая вероятность, что вам придёт штраф за ошибку. Все денежные наказания выдаются по определённому внутреннему регламенту. Штраф может составлять как 20 рублей, так и достигать пары десятков тысяч.

Получить его можно и по своей вине, и по неосторожности других.

В таком случае возникает коллективная ответственность, тоже подразумевающая наказание.

Также бывают случаи, когда одни работники подставляют других, используя некоторые «серые» зоны правил в свою пользу. По рассказам действующих и бывших сотрудников складов, бывают случаи, когда человек тратил всю свою зарплату на оплату штрафов.

Так, доход складчанина может варьироваться от минус 15 000 рублей до плюс 10 000 рублей за один рабочий день.

За всеми этими нарушениями бдят супервайзеры — эдакие смотрители, следящие за порядком и «вставляющие палки в колёса», чтобы люди не унесли слишком много халявы. Эти работники — те, кто прошел школу жизни в рамках склада и получил статус особенных. Помимо средней зарплаты в 100 000 рублей и прочих привилегий, такое звание даёт право носить свою одежду.

Позлившись на руководство и супервайзеров, вдохнув чистый воздух без табачного дыма и пыли, садимся в обветшалый автобус и возвращаемся домой с узелком денег.

Работали в WB? Расскажите о своем опыте в комментариях!