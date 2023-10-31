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Как всё устроено: в Туле делают протезы и шьют ортопедическую обувь – большой репортаж Myslo
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Как всё устроено: в Туле делают протезы и шьют ортопедическую обувь – большой репортаж Myslo

Побывали в Филиале «Тульский» Московского протезно-ортопедического предприятия, который работает в городе более 60 лет.

Московское протезно-ортопедическое предприятие — компания с историей. Здесь диагностируют заболевания опорно-двигательного аппарата и оказывают самую разную протезно-ортопедическую помощь. Проще говоря, здесь пациентам помогают вернуться к нормальной полноценной жизни.

Управляющий Филиалом «Тульский» Московского протезно-ортопедического предприятия Дмитрий Воюев:

Дмитрий Воюев

— Всего у Московского предприятия 106 филиалов по всей стране. Вместе они образуют одну из крупнейших в Европе компанию по оказанию полного цикла протезно-ортопедической помощи. Ее история насчитывает более ста лет. 

Филиал «Тульский» имеет огромный опыт работы по коррекции деформаций и реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата. На предприятии трудятся опытные сотрудники, которые долгое время работают в этой отрасли.
 

Главным отличием филиала от других организаций, занимающихся протезированием в Тульской области, является сочетание на одной базе производства протезно-ортопедических изделий и обучения пользованию ими в стационаре сложного протезирования.

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Не хуже зарубежных аналогов, только бесплатно

Основными видами деятельности Филиала «Тульский» АО «Московское ПрОП» являются производство и реализация протезов верхних и нижних конечностей, протезов грудных желёз, ортопедической обуви, ортезов (корсетов, корректоров осанки, наколенников).

При изготовлении протезно-ортопедических изделий на предприятии применяются современные технологии и материалы, которые используются во всем мире. 

В результате нуждающиеся обеспечиваются изделиями, 
по качеству и функциональным возможностям ничуть не уступающими многим зарубежным аналогам. 

Кто может воспользоваться услугами и какие документы нужны? 

Услугами предприятия могут пользоваться как инвалиды, так и граждане, не имеющие инвалидности, проживающие в Туле и Тульской области.
Основным документом для бесплатного обеспечения протезно-ортопедическими изделиями инвалидов является индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

Для второй категории граждан — заключение врачебной комиссии поликлиники, в которой они наблюдаются по месту жительства. В рамках индивидуальной программы реабилитации обеспечение протезно-ортопедическими изделиями осуществляется по электронному сертификату или направлению Соцфонда России. 

Ключевыми отделами Филиала «Тульский» являются стационар и амбулаторно-поликлиническое отделение.

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Стационар

Заведующая медицинским отделом, врач травматолог-ортопед Светлана Гвоздева:

Светлана Гвоздева

— Что такое для человека потерять конечность, а потом надеть протез? Это заново учиться держать баланс и ходить, привыкать к протезу, адаптироваться к новым условиям жизни. Для этого и существует наш стационар. Сюда госпитализируют пациентов, подлежащих первичному или сложному протезированию. Здесь проводится обучение ходьбе, пользованию протезно-ортопедическими изделиями и оказывается комплекс услуг по реабилитации.

— В распоряжении стационара имеются физиотерапевтический и массажный кабинеты, тренажёрный зал. 
 

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Важным фактором пребывания в стационаре предприятия является психологический аспект.

Здесь пациенты быстрее адаптируются к изменившимся условиям жизни, так как они находятся в кругу пациентов с аналогичными патологиями опорно-двигательного аппарата, видят активных пациентов, уже освоившие протезы. Всё это приводит к наиболее быстрой адаптации не только функциональной, но и психологической.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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В настоящее время один из пациентов стационара — Юрий из ЛНР, который лишился конечности в результате военных действий. Здесь ему делают современный протез.

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Теперь все зависит от самого пациента — как скоро он адаптируется, научится ходить.

…Когда человек уже адаптировался к протезу, вы, встретив его на улице, ни за что этого не заметите. Этому, конечно, предшествует непростой период адаптации.

Николай, пациент

— Человек должен сам захотеть встать на протез, тогда всё получится, — говорит пациент стационара Николай. Сейчас он адаптируется к протезу нового поколения. — Невозможно сразу надеть протез, встать и пойти. Сначала пробуешь ходить на нем с костылями, ходунками. Потом с тростью, когда уже «поймаешь равновесие, найдешь ориентир, почувствуешь пространство». Потом трость понемногу забывается, и ты идешь.

Поликлиника

В амбулаторно-поликлиническом отделении предприятия врачи травматологи-ортопеды и инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов ведут приёмы и консультации граждан, нуждающихся в применении ортопедических изделий.

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Имеются кабинеты протезирования взрослых пациентов и детей, кабинет ортопедической обуви, оснащённый современным оборудованием, в том числе для диагностики патологий стоп.

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На предприятии также производится изготовление индивидуальных ортопедических стелек по современным технологиям. В Филиал могут обращаться взрослые и дети, предварительную консультацию проводит травматолог-ортопед.

Диагностика заболеваний стопы проводится на современной аппаратуре — компьютерном плантографе.

После чего пациенту назначается определенный вид стелек, и изготавливаются они непосредственно по показаниям, индивидуально для каждого пациента. 

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Производство

Сердце предприятия. Здесь создают протезы — от деревянных до самых современных, бионических, полимерные колодки для обуви, как ортопедической, так и обычной. А еще здесь моделируют и шьют саму обувь для детей и взрослых. Цеха оснащены необходимым оборудованием, производство комплексное, отвечает всем современным требованиям.

В протезном отделении собирают протезы.

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А вы знали, что у них разное назначение? Например, тот протез, на котором человек ходит дома и на улице, — один. А если на море, в баню или бассейн — нужен другой, с нескользящей и несгибаемой подошвой.

В колодочном цехе изготавливают на станках обувные колодки на всю страну.

Также здесь производят колодки и для собственного производства сложной ортопедической обуви.

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Импортозамещение в действии: по словам Дмитрия Воюева, раньше работали с итальянской фурнитурой, сейчас — с российской и белорусской.

— На нашем предприятии есть научно-исследовательский центр, который совместно со Сколково и многими другими предприятиями занимается разработкой материалов и оборудования для нашего производства, переходим на всё отечественное, — говорит Дмитрий Воюев. 

В отдельном цеху изготавливают ортезы и туторы.

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В сыромятном цехе работают с кожей, которая является основой для производства многих протезно-ортопедических изделий. 

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Обувное производство  самое тихое, без шума станков. Работа здесь в основном ручная. 

В следующей комнате — вотчина модельеров. Они разрабатывают дизайн и форму ортопедической обуви, которая должна быть не только функциональной и лечебной, но и красивой. 

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Модельер-конструктор Ирина Анатольевна работает на предприятии уже почти 28 лет.

— Я создаю ортопедическую обувь. Работа у меня непростая, ведь для одного человека делаем не один заказ, а два: обувь разная - для двух ног. И важно не просто сделать удобную и правильную с медицинской точки зрения пару, а еще и такую, чтобы дефект был не слишком заметен. Чтобы вдохновиться, бываю на выставках, присматриваю новые виды декора, модели и воплощаю в жизнь.

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После того как будущую пару сконструировали, в дело вступает закройщик. Все материалы здесь — только натуральные. 

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В швейном цеху стучат машины. Здесь детали будущей обуви сшивают.

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Далее – «затяжка» обуви, когда верх собирают в единое целое с подошвой.

Алексей Владимирович Маслов трудится на предприятии более 40 (!) лет. Сколько же пар обуви он сумел собрать за это время? 

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— Раньше мы работали с напарницей, делали по 100 пар в месяц. Вот и считайте, — улыбается Алексей Владимирович. — Но раньше было проще, люди были менее требовательны к дизайну. Сейчас должно быть не только функционально, но и красиво. 

Максим — работник предприятия во втором поколении, здесь трудился и его отец.

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— У нас специфическое производство, здесь не то что каждая пара, каждый ботинок или туфель индивидуален! Задники, пронаторы, супинаторы – всё должно нести свою функцию: поправить или скрыть дефект стопы, помочь человеку нормально ходить.

После этого готовая обувь поступает на склад готовой продукции.

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Салон-магазин

Здесь можно купить одежду для женщин, перенесших мастэктомию, протезы грудных желез, массажные изделия, ортопедические подушки, матрасы, костыли опоры, ходунки; продукцию, облегчающую уход за лежачими больными, реабилитационные подъемники и многое другое.

Филиал «Тульский» АО «Московское ПрОП»:
Тула, ул. Щегловская Засека, 3.
Тел. 8 (48-72) 41-04-69.

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