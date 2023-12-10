Психотерапевт Дмитрий Ивашиненко о том, почему общение и мытье посуды ведет к долголетию

Почему важно делиться эмоциями и меньше смотреть новости? Как это все влияет на продолжительность жизни? И можно ли сохранить спокойствие, когда рушится мир?

О том, почему пожилым людям важно не забывать о себе, мы поговорили с врачом-психиатром, психотерапевтом и заведующим кафедры психиатрии и наркологии ТулГУ Дмитрием Ивашиненко.

— Многие долгожители говорят, что их секрет — в позитивном отношении к миру. Действительно ли эмоции так влияют на нас?

— Благополучие психики и тела тесно взаимосвязаны между собой. Эмоции влияют и на продолжительность жизни, и на общее психическое состояние.

Постоянный стресс и негативные эмоции ускоряют процессы старения, позитивные — улучшают качество жизни и продлевают ее. В то же время негативные эмоции важны, особенно в пожилом возрасте. Они заставляют быть активнее, что-то делать, работать. Это ведет к достижению целей, что, в свою очередь, приводит к удовлетворению и позитиву. Такой замкнутый круг.

Во всем важен баланс. Совсем уходить в негатив точно опасно: депрессия и тревожность ослабляют иммунную систему и повышают риск развития психосоматических расстройств, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.

— Как поддерживать хорошее настроение? Можно ли этому научиться?

— Совет крайне простой: чаще улыбайтесь, тогда настроение будет лучше, чем обычно. А еще полезно быть постоянно занятым. Неважно чем: любимым делом, дачей, мытьем посуды, прогулкой, посильными видами спорта. Невероятно, но эти дела и ощущение удовлетворенности от выполнения поставленных задач улучшат настроение.

Еще один обязательный фактор — общение. Из-за удаленности от детей, смерти супругов у пожилых людей с этим часто возникают проблемы. Поэтому желательно ходить на групповые занятия, объединяться с людьми. Если такой возможности нет, просто говорите с родственниками и друзьями по телефону, общайтесь в чатах. Это хотя бы немного заместит потребность в общении.

— Важен ли распорядок дня для хорошего состояния психологического здоровья?

— Сон и прием пищи в одно и то же время позволяют сохранить и нормализовать биологические ритмы. Это важно для замедления процессов старения.

Особенно большое внимание нужно обратить на сон. Ложиться спать нужно до полуночи, чтобы сохранить первую фазу сна. Так вы будете чувствовать себя отдохнувшими и выспавшимися утром, а это залог хорошего настроения на целый день.

— Как бороться с негативными эмоциями?

— Полностью исключить воздействие негативных эмоций невозможно, но важно минимизировать серьезность последствий постоянного стресса. Советы такие же банальные: двигательная активность, правильное питание, наличие хобби, прогулки и нормальный сон.

Если чувствуете, что это не помогает выйти из негатива, запишитесь на консультацию к психологу или психотерапевту. Я знаю, что для представителей старшего поколения это очень сложный шаг. Но призываю: не бойтесь!

Для того чтобы вернуться к обычной жизни порой достаточно всего нескольких консультаций специалиста. А снять психоэмоциональное напряжение можно даже в процессе одной беседы.

— Сейчас негативные новости повсюду. Как научиться не обращать внимания на их?

— Главный источник негативных новостей для пожилых людей — телевизор, поэтому первое, что нужно сделать — постараться ограничить постоянный просмотр новостей. Примите тот факт, что мы мало что можем изменить в сложившейся ситуации. Подумайте о себе: постоянное нагнетание тревоги и стресса внутри себя ничем полезным для здоровья точно не закончится.

— Если все-таки что-то беспокоит, стоит дать волю эмоциям?

— Негативными эмоциями лучше делиться, разгрузка поможет восстановить душевное равновесие. Замыкаться в себе — вообще всегда плохая идея, общайтесь как можно больше!

— Где находить поводы для радости пожилым пациентам?

— Нужно постараться максимально сохранить активный образ жизни и самостоятельность. Обращаться за помощью к родственникам и специалистам нужно, но если есть физическая возможность сходить за покупками, сделайте это. Приготовьте обед, помойте посуду, это важно!

Важно чувствовать себя нужным, на работе или дома, тогда и жизнь будет играть яркими красками.

— Если человек чувствует, что впал в хандру, как ему достать себя из этого состояния?

— Это немедицинский и достаточно опасный термин. Хандрой называют состояние, когда ничего не хочется, когда человек стремится находиться один, испытывает соматические проблемы, проблемы со сном. Такие жалобы характерны как для сезонного аффективного расстройства, так и для депрессии.

Столкнулись с хандрой — наладьте сон и распорядок дня, как я советовал выше. Проводите время на свежем воздухе, займитесь активностью. Если не помогает, запишитесь на прием к специалисту. Возможно, вы столкнулись с депрессией, и нужно медикаментозное лечение.