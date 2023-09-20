«Причина пожара устанавливается»: как устроена испытательная пожарная лаборатория Тульской области

Фото Алексея Пирязева

Случайность или преднамеренный поджог? Как начался пожар и где? Ответы на эти вопросы есть у сотрудников испытательной пожарной лаборатории по Тульской области.

Основных направлений деятельности у испытательной пожарной лаборатории два: выяснение причин и обстоятельств пожаров и научные исследования в области пожарной безопасности.

Вообще у лаборатории название длинное и сложное: ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы „Испытательная пожарная лаборатория“ » по Тульской области.

Специалистов лаборатории привлекают к расследованию наиболее сложных пожаров, в результате которых погибли люди, был нанесен большой материальный ущерб либо если причину возникновения пожара невозможно установить без специальных исследований.

Неисправная проводка и последующее короткое замыкание — самые частые «виновники» пожаров в Тульской области. Руководитель учреждения Павел Дорохов отметил, что опрометчиво думать, что замкнуть может только старые электрические приборы. Привести к пожару может и оставленная без присмотра зарядка для телефона.

Чтобы точно установить источник возгорания, нужно провести лабораторные исследования.

Павел Дорохов — После пожара мы исследуем вещества и материалы, которые потенциально имеют отношение к произошедшему. Если предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание, то берутся образцы проводников (проводов), специальным образом подготавливаются к исследованию, а затем отправляются в металлографический микроскоп. С его помощью определяется количество кислорода в металле: если его много, это говорит нам о том, что до замыкания в комнате были нормальные условия и достаточное количество кислорода, а значит, именно замыкание стало причиной пожара. Называется оно первичное. Но есть и вторичное, когда электроприбор перешел в аварийный режим работы вследствие температурного воздействия. В этом случае количество кислорода резко сокращается, причем не только в помещении, но и в проводах. В микроскопе последствия дефицита кислорода видно более равномерной картинкой среза провода.

Если же предполагается поджог, то с места происшествия изымаются части ткани, предположительно пропитанные горючей смесью, емкости, делаются смывы. Имеются ли на них остатки жидкости, может определить лабораторный хроматограф. Его результаты настолько точны, что он может установить не только вид горючей смеси, но и его марку.

На месте, в полевых условиях, подобную работу также можно сделать с помощью переносного оборудования. Его используют, например, на месте возгорания автомобилей.

Однако его результаты не настолько точны, поэтому также делаются смывы и образцы отправляются в лабораторию для окончательного подтверждения результатов.

Где возник огонь, также можно определить в лаборатории. Для этого с места пожара берут небольшие кусочки бетона и кирпича. В лаборатории их прессуют и нарезают слайсами, а затем отправляют в специальный прибор.

Он определяет, какой именно температуре подвергался этот образец. Соответственно, то помещение, где была наивысшая температура, первым и загорелось.

Не допустить пожара — задача соседней лаборатории. В ней исследуют системы пожарной безопасности, строительные и отделочные материалы — проверяют на огнеупорность, горючесть и пр.

Подобные испытания нужны для определения безопасности и пригодности к эксплуатации старых материалов либо уточнения класса для новых, если у покупателя вызывает сомнения маркировка, указанная производителем.

Ежегодно учреждение выдает порядка 180 экспертных заключений, сотрудники около 210 раз выезжают на пожары, проводят примерно 170 испытаний материалов на пожарную опасность.