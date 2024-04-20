Как всё устроено: студия звукозаписи Oktava Lab

Узнали, в каких условиях записываются музыканты, почему в студии приглушенный свет и зачем столько микрофонов.

В тульском кластере «Октава» есть своя тайная комната — святая святых музыкантов и подкастеров — студия звукозаписи Oktava Lab. Пока в основном пространстве кластера друг за другом идут лекции, семинары и концерты, здесь всегда царит своя атмосфера. В студии пишут песни, озвучки и учатся. Совсем недавно, например, здесь проходило обучение в рамках проекта «Школа подкастов».

Помогает гостям творить волшебство в студии её единственный сотрудник, настоящий повелитель звука, музыкант и опытный звукорежиссер Артем Гудков. Он любезно согласился раскрыть нам все секреты.

В Oktava Lab два помещения. Одно небольшое с пультом, второе — побольше, оно называется тон-зал. В помещениях нет острых углов и параллельных поверхностей, а стены и потолок покрыты специальными панелями. Все для того, чтобы звуковая волна не переотражалась и не накапливалась.

— Чтобы получать чистый звук, всё нужно просчитать, обычная изоляция не поможет. Стены в нашей студии покрыты поглощающим материалом из особым образом спрессованного древесного волокна. Под этими панелями — специальный частотный поглотитель, похожий на короб. Пропорции всех материалов просчитаны, иначе идеального результата не получилось бы.

Создать такую студию не только сложно, но и затратно. В 2018 году на обустройство Oktava Lab ушло больше шести миллионов рублей. Если бы вы задумали сделать подобную студию сейчас, затраты увеличились бы вдвое, а то и втрое. И то не факт, что всё бы получилось: некоторые элементы отделки иностранные, и в России их сейчас найти очень сложно.

Второй обязательный пункт каждой студии звукозаписи — профессиональные микрофоны. В Oktava Lab их больше двадцати.

— Микрофон для звукорежиссера — это палитра красок. Он может подчеркнуть тембр, выделить характерные особенности звука или, наоборот, скрыть что-то, что не нравится. Большой парк микрофонов — гордость любой студии.

Динамические, отсекающие посторонние звуки, в основном используются для записи подкастов и озвучек. Для вокала и музыки же важны нюансы, поэтому в этом случае чаще применяются конденсаторные.

У нас в основном модели, произведенные на заводе «Октава». Но есть и эксклюзивные. Например, пару ленточных микрофонов я купил на «Авито» у народного умельца. Звучат круто!

Какой микрофон выбрать для записи, решают вместе гости студии и звукорежиссер. Для этого иногда записываются пробные дубли, чтобы человек понимал, нравится ли ему звучание голоса. Но есть лайфхак — довериться звукорежиссеру. Он признается, что опыт позволяет ему сразу определить, в каком микрофоне тот или иной голос будет звучать выгоднее.

На месте работы звукорежиссера — аудиоинтерфейс. Выглядит все как множество светящихся лампочек, кнопок и бегунков. Разобраться во всем этом может только профессионал.

Ну и еще здесь же хранится талисман студии — милый вязаный котик, единственный помощник звукорежиссера.

Первое, что мы нашли на рабочем столе Артема, — звуковые карты. Это устройства, позволяющие записывать звук в компьютер наиболее качественно. Можно сказать, что это сборочный пункт звука. Звуковая карта в Oktava Lab внушительная — может записывать сразу 32 канала, то есть на 32 микрофона! Зачем столько много?

— Это для того, чтобы качественно писать музыкальные инструменты. Например, для передачи звука ударной установки нужно 12, а иногда и 28 микрофонов. Только тогда с записью можно будет качественно поработать.

«Поработать со звуком» — так лаконично называет Артем Гудков редактуру записей. Её можно делать на компьютере, но профессиональные звукорежиссеры по-прежнему предпочитают «железо» — ручные инструменты на пульте. Так получается более качественно.

Редактура позволяет убрать лишние шумы, вытянуть звук голоса или конкретного инструмента, а порой и преобразить запись до неузнаваемости.

— Есть выражение shit in — shit out. То есть если на этапе записи было плохо — скорее всего, так же будет и в конечном варианте. Поэтому подготовка очень важна. Все участники звукозаписи должны постараться: музыканты — выучить партии и подготовить инструменты, вокалисты — слова. А еще желательно не есть вредных продуктов, влияющих на связки, — сладкое, орехи, газировку, кофе и т. д.

А что если вокалист не попадает в ноты? Это можно исправить на обработке. Правда, один такой трек неумелого исполнителя может отнять несколько дней у звукорежиссера.

— Откровенно плохие записи приходится собирать по фразе. Идеально при этом все равно не будет. Затюненный вокал слышно, и таких треков сейчас много. Это обидно. Хочется, чтобы люди все-таки слушали исполнителя, а не работу звукорежиссера.

Также в студии много небольших, но очень полезных вещиц. Микрофонные усилители, ревербераторы и музыкальные инструменты — студийные (ими можно пользоваться при записи) и личные. Артем играет в тульской группе FATAL AIM, в студии хранятся его гитары. Впрочем, маэстро признался, что не прочь поделиться инструментами, если кому-то они будут нужны для записи.

Oktava Lab — место не только для записи, но и для обучения и репетиций. Они чаще всего проходят в тон-зале. Одну из них мы и застали во время экскурсии.

— Зал арендуют для занятий вокалом из-за хорошей акустики. По этой же причине к нам приходят инженеры «Октавы», иногда с паяльниками, чтобы сразу же вносить коррективы в оборудование.

А еще у нас занимаются студенты, которые учатся на звукорежиссеров, мы всегда рады помочь.

Вообще, гостем студии может стать каждый. Записываться приходят не только профессиональные артисты, но и любители.

— К нам приходили дети из лагеря, которые были на экскурсии в городе. Познакомились со студией и записали свой гимн, как настоящие артисты. Было весело!

А еще ко мне обращалась тульская хоккейная команда. Ребята решили записать несколько песен для того, чтобы транслировать их во время матчей. Четыре хоккеиста впервые в жизни увидели микрофоны. Мы записали две песни, получилось хорошо.

Также в студии записывают песни-подарки на свадьбы и дни рождения. Такая услуга стоит всего пару тысяч, так что доступна любому.

Страшно ли записываться в студии? Да! Причем всем, даже профессионалам.

— Важно, чтобы во время записи у человека не было психологических барьеров. Людям нужно привыкнуть к атмосфере, поэтому звукорежиссерам приходится быть психологами.

Я всегда предлагаю представить, что вы поете перед зрителями.

Забудьте про микрофон, старайтесь для людей.

Так получится передать эмоции и смысл, а техническую сторону доверьте звукорежиссеру.

Еще одна хитрость, помогающая расслабиться, — приглушенный свет в студии. Он здесь исключительно для творческой атмосферы, и этот прием отлично работает!

Атмосферу студии звукозаписи сложно передать словами. И увидеть ее может каждый. В Oktava Lab бывают дни открытых дверей, на которых можно ощутить настоящие эмоции. Мы очень советуем!