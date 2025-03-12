Мельница и горы зерна: как делают муку в Тульской области

Мука – продукт, знакомый каждому. Но как ее производят? Чтобы увидеть все самим, мы отправились на небольшое производ­ство органической муки, которое притаилось в деревне Хатманово Алексинского района.

Производство «Черный хлеб» находится в маленькой деревушке. И честно говоря, мы ни за что бы не догадались, что тут есть предприятие, если бы нас не встретили.

Небольшое офисное здание, мельница, чуть дальше – большие ангары с зерном. Неужели это все? Оказалось, нет. Еще есть огромные поля, потому что все зерно здесь растят сами.

Из спорта в агробизнес

Открыть дело решил профессиональный волейболист Павел Абрамов, призер Олимпиады 2004, чемпионата мира (2002), Европы (2001, 2003, 2005, 2007), других крупных соревнований, игрок российских и зарубежных команд.

– Мы выращиваем зерно в алексинской деревне Соломасово на полутора тысячах гектаров – пшеницу, рожь, спельту, полбу, ячмень, просо, гречку, горох. Без собственных полей мы бы не смогли называться органической продукцией, это регулирует закон. Сертификат органической продукции означает, что нам нельзя при выращивании применять ядохимикаты, стимуляторы роста и синтетические удобрения. Даже уборку помещений нельзя проводить с хлорсодержащими средствами – только вода и сода.

Идея создать такое производ­ство родилась 13 лет назад, когда у меня появились дети. Я, как и любой родитель, хотел для них лучшего. Стал интересоваться органической продукцией, а друг Евгений Шифанов подсказал место для полей, у него здесь недалеко живут родственники. Деньги у меня были, во время волейбольной карьеры я хорошо зарабатывал на контрактах, поэтому решил вложиться.

Времена были сложные, но мы не прогадали. Со временем производство расширилось. В 2024 году мы продали 2300 тонн разной продукции. Для нас, производящих органику, это много, а для крупного холдинга – максимум недельная выработка.

Аутентичные мельницы и горы зерна

Магия начинается еще до того, как зерно попадает на производство. Привезенное с поля зерно имеет чистоту около 85%, но чтобы оно хранилось как можно дольше и не плесневело, его пропускают через ворохоочиститель.

После него чистота достигает уже 90-95%. А вот сушат зерно только при необходимости и в щадящем режиме, поскольку потом оно может быть использовано в качестве семян.

Горы зерна хранятся в большом ангаре, который остался на территории с советских времен. Зерно здесь лежит без пакетов и коробок, так оно хранится лучше.

Но как же защищают сырье от грызунов, если химикаты запрещены? Оказывается, для этого по всему периметру здания установили ловушки. Враг не пройдет!

Из большого хранилища зерно круглый год отправляется на вторичную очистку и сортировку. Вторичная очистка – самый трудоемкий этап. Чтобы зерно стало чистым на 99,9%, его пропускают через специальный фотосепаратор.

Умная техника определяет лишнее в большой массе зерна лучше человека. Каждый вид сырья – особенный и требует индивидуального подхода. Например, сестра пшеницы – спельта – проходит аж восемь этапов очистки и сортировки!

Крупу и муку делают на мельнице. На производстве в Алексине есть крупоцех. В нем делают несколько видов крупы: пшено, гречку – пропаренную и зеленую, перловку и горох.

Кстати, любимая каша Петра I – перловка – получается из очищенного от пленок и шлифованного ячменя. После обработки зерна становятся гладкими и блестящими, за что и получили название от английского слова pearl – жемчужина.

Муку делают на мельницах. Их установлено две: жерновая и вальцовая.



Жерновая мельница делает цельнозерновую муку.

Жерновая в Алексинский район приехала из Австрии, она деревянная и выглядит очень аутентично. В ней установлено два жернова: один стоит неподвижно, а второй вращается, перемалывая зерно. Такая мельница производит цельнозерновую муку. Она сохраняет эндосперм, зерновой зародыш и отруби, то есть всё, что есть в зерне. Из 100 г сырья получается 100 г муки. Она более полезна, но для воздушной выпечки не годится.

На жерновой мельнице делают не только пшеничную, но и овсяную, гречневую, гороховую и многие другие виды муки.



На вальцовой мельнице создают белую муку, из которой готовят воздушную выпечку.

Вальцовая мельница делает белую муку. Она не перетирает все зерно целиком, оставляет только крахмалистую часть зерна, а оболочку удаляет. Так получается мука высшего, первого сорта, особо тонкого помола и для пиццы.

Мука должна дышать!

После помола мука отправляется в упаковку. На производ­стве, где мы побывали, её фасуют вручную. Причем делают не про запас, а уже после конкретного заказа, даже если это пара пачек с маркетплейса.

Кстати, знаете, почему мука всегда продается в бумажных пакетах? Оказывается, она должна дышать, а полиэтилен может убить ее свойства.

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