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Мельница и горы зерна: как делают муку в Тульской области

Мельница и горы зерна: как делают муку в Тульской области

Мука – продукт, знакомый каждому. Но как ее производят? Чтобы увидеть все самим, мы отправились на небольшое производ­ство органической муки, которое притаилось в деревне Хатманово Алексинского района. 

Производство «Черный хлеб» находится в маленькой деревушке. И честно говоря, мы ни за что бы не догадались, что тут есть предприятие, если бы нас не встретили.

Небольшое офисное здание, мельница, чуть дальше – большие ангары с зерном. Неужели это все? Оказалось, нет. Еще есть огромные поля, потому что все зерно здесь растят сами. 

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Из спорта в агробизнес

Открыть дело решил профессиональный волейболист Павел Абрамов, призер Олимпиады 2004, чемпионата мира (2002), Европы (2001, 2003, 2005, 2007), других крупных соревнований, игрок российских и зарубежных команд. 

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– Мы выращиваем зерно в алексинской деревне Соломасово на полутора тысячах гектаров – пшеницу, рожь, спельту, полбу, ячмень, просо, гречку, горох. Без собственных полей мы бы не смогли называться органической продукцией, это регулирует закон. Сертификат органической продукции означает, что нам нельзя при выращивании применять ядохимикаты, стимуляторы роста и синтетические удобрения. Даже уборку помещений нельзя проводить с хлорсодержащими средствами – только вода и сода.

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Идея создать такое производ­ство родилась 13 лет назад, когда у меня появились дети. Я, как и любой родитель, хотел для них лучшего. Стал интересоваться органической продукцией, а друг Евгений Шифанов подсказал место для полей, у него здесь недалеко живут родственники. Деньги у меня были, во время волейбольной карьеры я хорошо зарабатывал на контрактах, поэтому решил вложиться.

Времена были сложные, но мы не прогадали. Со временем производство расширилось. В 2024 году мы продали 2300 тонн разной продукции. Для нас, производящих органику, это много, а для крупного холдинга – максимум недельная выработка.

Аутентичные мельницы и горы зерна

Магия начинается еще до того, как зерно попадает на производство. Привезенное с поля зерно имеет чистоту около 85%, но чтобы оно хранилось как можно дольше и не плесневело, его пропускают через ворохоочиститель.

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После него чистота достигает уже 90-95%. А вот сушат зерно только при необходимости и в щадящем режиме, поскольку потом оно может быть использовано в качестве семян.

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Горы зерна хранятся в большом ангаре, который остался на территории с советских времен. Зерно здесь лежит без пакетов и коробок, так оно хранится лучше.

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Но как же защищают сырье от грызунов, если химикаты запрещены? Оказывается, для этого по всему периметру здания установили ловушки. Враг не пройдет!

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Из большого хранилища зерно круглый год отправляется на вторичную очистку и сортировку. Вторичная очистка – самый трудоемкий этап. Чтобы зерно стало чистым на 99,9%, его пропускают через специальный фотосепаратор.

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Умная техника определяет лишнее в большой массе зерна лучше человека. Каждый вид сырья – особенный и требует индивидуального подхода. Например, сестра пшеницы – спельта – проходит аж восемь этапов очистки и сортировки! 

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Крупу и муку делают на мельнице. На производстве в Алексине есть крупоцех. В нем делают несколько видов крупы: пшено, гречку – пропаренную и зеленую, перловку и горох.

Кстати, любимая каша Петра I – перловка – получается из очищенного от пленок и шлифованного ячменя. После обработки зерна становятся гладкими и блестящими, за что и получили название от английского слова pearl – жемчужина.

Муку делают на мельницах. Их установлено две: жерновая и вальцовая.

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Жерновая мельница делает цельнозерновую муку. 

Жерновая в Алексинский район приехала из Австрии, она деревянная и выглядит очень аутентично. В ней установлено два жернова: один стоит неподвижно, а второй вращается, перемалывая зерно.  Такая мельница производит цельнозерновую муку. Она сохраняет эндосперм, зерновой зародыш и отруби, то есть всё, что есть в зерне. Из 100 г сырья получается 100 г муки.  Она более полезна, но для воздушной выпечки не годится. 
На жерновой мельнице делают не только пшеничную, но и овсяную, гречневую, гороховую и многие другие виды муки. 

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На вальцовой мельнице создают белую муку, из которой готовят воздушную выпечку.

Вальцовая мельница делает белую муку. Она не перетирает все зерно целиком, оставляет только крахмалистую часть зерна, а оболочку удаляет. Так получается мука высшего, первого сорта, особо тонкого помола и для пиццы. 

Мука должна дышать!

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После помола мука отправляется в упаковку. На производ­стве, где мы побывали, её фасуют вручную. Причем делают не про запас, а уже после конкретного заказа, даже если это пара пачек с маркетплейса.

Кстати, знаете, почему мука всегда продается в бумажных пакетах? Оказывается, она должна дышать, а полиэтилен может убить ее свойства. 

 

На какие еще производства вы хотели бы заглянуть вместе с Myslo? Пишите автору «ВКонтакте» или в WhatsApp по номеру +7 920 782-14-28.

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