Тульские силовики увезли работников склада Wildberries в военкоматы

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Ряд телеграм-каналов сообщили, что полицейские нагрянули в сортировочный склад с проверкой мигрантов.

Силовики забрали 10 человек со склада Wildberries в Алексинском районе и вручили им повестки в военкомат. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным источника, вчера, 30 ноября, на склад маркетплейса в Алексинском районе приехали силовики на нескольких микроавтобусах. Полиция интересовалась россиянами, недавно получившими паспорт и не вставших на воинский учет, а также срочниками.

По данным собеседников телеграм-канала, забирали и тех, кто стоит на учете для контроля. В итоге после проверки со склада уехало несколько микроавтобусов с работниками маркетплейса.

Сообщается, что на прошлой неделе были аналогичные проверки склада в Электростали.