Changan UNI-K: уникальный и самобытный

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Китайские производители продолжают покорять мировой автомобильный рынок, стараясь угодить всем, кто привык к премиальным автомобилям и передовым технологиям.

История бренда Changan

История компании берет начало в 1862 году, когда Ли Хунчжан начинает заниматься сначала импортом, а затем производством оружия. Все это выросло в машиностроительный завод, который в 1958 году начал выпускать армейские внедорожники, затем был перепрофилирован в производство оружия на нужды государства, а затем в конце восьмидесятых снова стал производить автомобили, но уже для гражданского населения.

Компания Changan была основана в городе Чунцин, тогда была создана небольшая машиностроительная фабрика. В 1993 году было организовано совместное предприятие с японской фирмой Suzuki. В 1995 году было проведено акционирование. Группа заводов, расположенная в Чунцине, стала называться Changan Automobile Group. В 2001 году было организовано совместное предприятие с Ford Motor, в 2006-м — с Mazda, в 2011-м — с Citroën. В 2006 году с открытия R& D центра в Италии началась международная экспансия, к 2009-му компания становится одним из четырех основных автоконцернов Китая, еще через пять лет — лидером среди китайских брендов на локальном рынке. В 2013 году марка Changan официально дебютировала на российском рынке, но до последнего оставалась в тени мощных европейских брендов.

Ну что, настало твое время, Changan.

Changan UNI-K

Changan UNI-K производится c 2020 года. Продажи в России начались в 2022 году, автомобиль относится к категории среднеразмерных моделей, выпускается в трех комплектациях: Comfort, Luxe и Tech.

Габаритные данные:

длина: 4865 мм,

ширина: 1948 мм,

высота: 1700 мм,

колесная база: 2890 мм.

Модель оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л. с., агрегатированным с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод по выбору покупателя передний (2WD) или полный (4WD).

Массивные боковины, зауженные фары и задние фонари, переменный паттерн решетки радиатора, выдвижные дверные ручки. Двери полностью прикрывают пороги, поэтому в непогоду обувь и одежда будут чистыми. Что немаловажно, при тульской зиме китайцы действительно заморочились, чтобы нам понравился этот автомобиль. Не менее восхитительным выглядит интерьер UNI-K .

Нетипичный руль и огромный экран на приборной панели, минимум кнопок, сенсорный климат-контроль, отделка салона кожей nappa — все это есть в любой комплектации. В максимальной комплектации Tech инсталлирована аудиосистема Sony с четырнадцатью динамиками, в том числе в подголовниках кресел, и сабвуфером.

Среди «китайцев» у него, пожалуй, самая большая панорамная крыша. Передние кресла имеют широкий диапазон регулировок, а вкупе с возможностью настроить руль по высоте и вылету любой водитель может комфортно разместиться за рулем кроссовера.

Заявленный объем багажника составляет 351 литр.

Во всех комплектациях автомобиль оборудован двухлитровым турбодвигателем 226 л. с. и 380 Нм крутящего момента, и все это идет в совокупности с 8-ступенчатым автоматом от фирмы AISIN. Интеллектуальная система полного привода сделает уверенным движение по любому покрытию. Китайцы аккуратно защитили подкапотное пространство, выглядит стильно и практично.

Двигатель с легкостью разгоняет двухтонную машину даже в зеленом режиме ЭКО. При этом во время движения с городскими скоростями в среднем режиме Normal и спортивным SPORT водитель может добиться эффективного замедления, просто сбрасывая газ. UNI-K обладает хорошим уровнем шумоизоляции, звук работы мотора проезжающих мимо автомобилей практически не беспокоит владельцев.

Китайский кроссовер Changan UNI-K — на первый взгляд, собрание цитат из европейского автопрома. Силуэт кузова вызывает ассоциации с Audi и Porsche. Выдвижные дверные ручки — с Range Rover. Салон — с интерьерами Peugeot. Но в этом нет ничего плохого. Учиться ведь можно не только на чужих ошибках, но и на чужих удачах.

Модельная линейка Changan — самая широкая на рынке России. Она насчитывает 14 моделей, включая кроссоверы, седаны и пикапы.

Познакомиться с широким модельным рядом Changan поближе можно в дилерском центре « Чанган Центр Автокласс ». Вы легко возьмёте понравившийся автомобиль на тест-драйв, узнаете в живой беседе преимущества конкретной модели и сможете рассмотреть её к покупке. Дилерский центр со своей стороны предложит наиболее выгодные условия и первоклассный сервис.

«Чанган Центр Автокласс»

г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 27

Сайт tula-changan.ru

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