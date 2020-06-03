6 июня на сцене тульского рок-клуба M2 пройдёт свободный микрофон.

Это творческое пространство, открытое для каждого. Форма выражения любая – стихи, история, песня, сценический перформанс, танцевальная миниатюра, видеоролик.

Выбирайте близкий вам жанр! Станьте участником! А если вы пока не готовы выступить – ждем вас в качестве слушателя и зрителя!



Важно! Допустимое количество людей, находящихся в помещении, до 30 человек.