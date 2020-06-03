Свободный микрофон
6 июня на сцене тульского рок-клуба M2 пройдёт свободный микрофон.
Это творческое пространство, открытое для каждого. Форма выражения любая – стихи, история, песня, сценический перформанс, танцевальная миниатюра, видеоролик.
Выбирайте близкий вам жанр! Станьте участником! А если вы пока не готовы выступить – ждем вас в качестве слушателя и зрителя!
Важно! Допустимое количество людей, находящихся в помещении, до 30 человек.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
6 июня 2020, суббота
19:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽