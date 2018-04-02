Приключение Wискаря

Специальные акции по меню, горячительные напитки, strip-show.

По традиции: теплая атмосфера, приветливый персонал, качественная музыка на любой вкус, мягкие диваны, бар с приятными ценами и жгучие танцы каждую ночь до утра.

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150Р., девушках вход свободный до 23:00