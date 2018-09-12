Московский кавер РОК проект классных опытных рок музыкантов.



Хиты 80-х 90-х и 00-х! Более 2-х часов хитов РУССКОГО РОКА!

Этим вечером вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью. Московская группа Lirika исполнит для вас более двух десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов Русского Рока: Агата Кристи, Ляпис Трубецкой, Жуки, Ленинград, Гроб, Чайф, Кино, Киш , Би 2, Сплин, Мумий Тролль и других любимых исполнителей.

Вход - свободный.

Бронь столов - 525 - 025.