Титаник. Непотопляемая мечта
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Коди Хартман
Актеры:
Фиона Дуриф, Карен Аллен, Джейн Уайзнер, Александрия Уоттс, Коттер Смит, Марк Тьерно, Брендан Гриффин, Терри Кларк, Дайна Гриффит, Рэнди Ковиц
Жанр:
Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
18+
Сегодня трагедия «Титаника» кажется столь же шокирующей и загадочной, как и в ту роковую ночь. Гибель считавшегося непотопляемым лайнера стала одной из самых обсуждаемых катастроф в истории человечества. И в наши дни мы продолжаем узнавать неизвестные ранее подробности, которые потрясают до глубины души. Фильм рассказывает о новом захватывающем расследовании трагедии и объясняет, почему эта катастрофа продолжает волновать многих вот уже более 100 лет.
Сегодня
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 апреля, суббота
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, воскресенье
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, понедельник
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, вторник
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, среда
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
12 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
13 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
14 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
15 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
16 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
16 марта - 16 апреля
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