  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Титаник. Непотопляемая мечта - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Титаник. Непотопляемая мечта

Титаник. Непотопляемая мечта

Премьера:
10.04.2025
 
Режиссер:
Коди Хартман
  
Актеры:
Фиона Дуриф, Карен Аллен, Джейн Уайзнер, Александрия Уоттс, Коттер Смит, Марк Тьерно, Брендан Гриффин, Терри Кларк, Дайна Гриффит, Рэнди Ковиц
  
Жанр:
Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Сегодня трагедия «Титаника» кажется столь же шокирующей и загадочной, как и в ту роковую ночь. Гибель считавшегося непотопляемым лайнера стала одной из самых обсуждаемых катастроф в истории человечества. И в наши дни мы продолжаем узнавать неизвестные ранее подробности, которые потрясают до глубины души. Фильм рассказывает о новом захватывающем расследовании трагедии и объясняет, почему эта катастрофа продолжает волновать многих вот уже более 100 лет.

0
Касса
Пальма-2
16 марта - 16 апреля
Синема Стар
Где наши деньги?
10 - 16 апреля
Алмаз Синема
Подольские курсанты
12 апреля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Край вдохновения
16 января - 13 апреля
Люксор Тула
Пираты опасного моря: Капитан Клык
10 - 16 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Смерть единорога
2 - 17 апреля
Иллизиум (Новомосковск)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.