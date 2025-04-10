Титаник. Непотопляемая мечта

Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Коди Хартман

Актеры: Фиона Дуриф, Карен Аллен, Джейн Уайзнер, Александрия Уоттс, Коттер Смит, Марк Тьерно, Брендан Гриффин, Терри Кларк, Дайна Гриффит, Рэнди Ковиц

Жанр: Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 18+

Сегодня трагедия «Титаника» кажется столь же шокирующей и загадочной, как и в ту роковую ночь. Гибель считавшегося непотопляемым лайнера стала одной из самых обсуждаемых катастроф в истории человечества. И в наши дни мы продолжаем узнавать неизвестные ранее подробности, которые потрясают до глубины души. Фильм рассказывает о новом захватывающем расследовании трагедии и объясняет, почему эта катастрофа продолжает волновать многих вот уже более 100 лет.