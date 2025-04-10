Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Дэвид Яровески

Актеры: Билл Скарсгорд, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, София Тесема, Майкл Эклунд, Навид Чарки, Эмма Комбе

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уилльям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека, и если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса.