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Западня

Западня

Премьера:
10.04.2025
 
Режиссер:
Дэвид Яровески
  
Актеры:
Билл Скарсгорд, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, София Тесема, Майкл Эклунд, Навид Чарки, Эмма Комбе
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уилльям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека, и если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса.

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