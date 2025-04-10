Западня
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Дэвид Яровески
Актеры:
Билл Скарсгорд, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, София Тесема, Майкл Эклунд, Навид Чарки, Эмма Комбе
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уилльям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека, и если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса.
Сегодня
|
10:30
|Люксор Тула
|
16:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:30
|Синема Стар
|
20:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
|
22:40
|Алмаз Синема
Завтра
|
10:30
|Люксор Тула
|
16:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:30
|Синема Стар
|
20:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
|
22:40
|Алмаз Синема
12 апреля, суббота
|
20:30
|Синема Стар
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
23:10
|Алмаз Синема
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, воскресенье
|
20:30
|Синема Стар
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Люксор Тула
|
23:10
|Алмаз Синема
14 апреля, понедельник
|
20:30
|Синема Стар
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Алмаз Синема
15 апреля, вторник
|
20:30
|Синема Стар
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Алмаз Синема
16 апреля, среда
|
20:30
|Синема Стар
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:05
20:40
|Люксор Тула
|
10:30
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Синема Стар
|
20:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:05
20:40
|Люксор Тула
|
10:30
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Синема Стар
|
20:30
12 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
23:10
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
23:55
|Синема Стар
|
20:30
13 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:10
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Синема Стар
|
20:30
14 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Синема Стар
|
20:30
15 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Синема Стар
|
20:30
16 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Синема Стар
|
20:30
16 марта - 16 апреля
10 - 16 апреля
12 апреля, суббота 00:00
16 января - 13 апреля
10 - 16 апреля
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