Что бесит детского писателя

Сегодня на условиях анонимности поговорили с детским писателем и записали список его персональных «бесячек». Итак...

1. Литературный агент и любые другие менеджеры от искусства. В большинстве своем, совершенно бесстыжие спекулянты, не желающие работать и жаждущие лишь одного — легкой наживы на творческих людях. Как бы это ни было сложно, всеми маркетинговыми и пиар-вопросами я занимаюсь сам, в крайнем случае, отдаю на аутсорсинг моей лучшей половине, дипломированному специалисту с бухгалтерским образованием.

2. Критика и критики. И всякие диванные эксперты, которые оставляют негативные комменты под рассказами, размещенными на специальных ресурсах для литераторов. Особенно те из них, которые без объяснения ставят рассказу кол, сопровождая оценку комментом «говно!».

3. Когда в разговоре отдельные коллеги выделяют и подчеркивают интонационно эпитет «детский». Да, я детский писатель. Как Чуковский, Линдгрен, Милн и многие другие очень достойные люди.

4. Когда обижают детей в моем присутствии. Даже если ребенок капризничает на ровном месте, это еще не повод применять телесные наказания. Ребенка всегда можно отвлечь и развлечь, инструментарий — от конфеты и «мобильника» до книги и планшета, очень рекомендую всё это мамам!

5. Расчеты с издательством. До сих пор (я — советский человек) не могу приучить себя к тому, что просить заработанное — не стыдно. Чувствую, что этим пользуются, но ничего не могу с собой поделать. Поэтому процесс расчета раздражает — так же, как и все, что с ним связано.

6. Когда пугают мою музу. Человек я не слишком суеверный, но все же. Мой макбук и айпэд запрещено трогать! Даже если ты желаешь поиграть или порисовать. Даже если ты моя младшая горячо любимая дочь. Точка.

7. Когда вещи покидают привычные места. Мне привычные, само собой. Когда я нахожу свою чашку не на своем письменном столе (желательно вместе с кофе!), но стоящей слева, без него либо и вовсе в раковине! И так далее по списку предметов и вещей, окружающих мою творческую единицу.

8. Терпеть не могу суеты и шума. Хотя исключения присутствуют: к примеру, шелест осенних листьев либо шум летнего дождя за окном. Очень люблю слушать как смеются мои дочки своим заливистым детским смехом. Но! Смех должен быть по делу и уместным, а все остальное — шум-гам. И бесит!

9. Когда путают Гоголя с Де Голем, Алексея Толстого — с Львом Николаевичем и тому подобное. Интеллигентный и умный человек промолчит, если не уверен.

10. Книги в мягком переплете. Лично я считаю их оскорблением, никогда не выбирал этот форм-фактор. Книга, по моему скромному мнению, должна быть как праздник — яркая, броская, с цветными иллюстрациями. Иначе какой современный ребенок попросит свою маму почитать ему вслух?

11. Когда я сел за ноут, а сосед принимается за ремонт. Мне порой кажется, что у него в эти минуты загорается специальная лампочка, как у докторов над кабинетами. Только написано на ней — «Начинай шуметь, писатель сел за свой труд!».

12. Вносить правки в готовое произведение. Это ломает авторский замысел, но иногда просто необходимо, чтобы расширить охват аудитории по возрастному признаку. Сюда же отнесем исправление ошибок и пунктуации, которые приходится вносить в авторский текст.

13. Спорить с коллегами, печатниками и т. д. Почему-то они не только думают, что знают, но и просто уверены на все сто: книга будет лучше (выглядеть, продаваться, читаться) если сделать то, что они говорят. Отнимает много времени и сил убеждать их в обратном.

Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность гарантируем.

Присылайте свои истории на наш редакционный ящик [email protected] с пометкой «Что бесит».