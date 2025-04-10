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  5. 10 апреля: чехол для смартфонов с искусственным интеллектом и вдохновение морем - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
10 апреля: чехол для смартфонов с искусственным интеллектом и вдохновение морем

10 апреля: чехол для смартфонов с искусственным интеллектом и вдохновение морем

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле днем снова ожидается небольшой снег, а воздух прогреется до +2 градусов.

В мире, где технологии и социальные взаимодействия переплетаются, Heineken делает шаг вперед, внедряя искусственный интеллект в повседневную жизнь. Известный производитель пива представил уникальный чехол для смартфонов, который реагирует на одно из самых универсальных слов в нашем лексиконе — "cheers". 

Этот инновационный аксессуар не просто защищает ваш телефон, но и помогает создать атмосферу радости и дружбы. Когда кто-то произносит "cheers", встроенный механизм активируется и переворачивает телефон экраном вниз. Это решение, как утверждают разработчики, помогает избежать случайных прерываний во время празднований и встреч с друзьями.

Идея проста, но гениальна: в моменты, когда мы поднимаем бокалы и отмечаем важные события, важно сосредоточиться на общении и эмоциях, а не на экране телефона. Чехол от Heineken позволяет пользователям наслаждаться моментом без отвлечений, добавляя элемент веселья и интерактивности в привычные ритуалы.

Сегодня просыпаемся под Gotye - Somebody That I Used To Know.

Бренд мебели Eburet представил уникальную коллекцию ваз, вдохновленную красотой природы и морскими мотивами. Новые изделия под названиями Venera и Avrora стали настоящей ода женственности, отражая все грани этого тонкого и многослойного понятия.

Каждая ваза в этой коллекции — это не просто предмет интерьера, а символ хрупкости и силы, нежности и уверенности. Дизайнеры Eburet стремились запечатлеть в своих творениях все прекрасное и неуловимое: от светящихся линий до плавных форм, которые напоминают о ракушках, найденных на берегу моря. 

Вазы представлены в двух элегантных вариантах: прозрачном и перламутровом цвете. А цена на эти уникальные изделия составляет 15 000 рублей. 

От смелых альпинистов, покоряющих вершины гор, до серферов, борющихся с мощными волнами — каждая фотография рассказывает свою историю о мужестве, страсти и стремлении к новым высотам. 

Экстремального настроения!

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