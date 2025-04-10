Пираты опасного моря: Капитан Клык
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Аре Остнес, Япрак Моралы, Расмус А.Сивертсен
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
76 минут
Возрастные ограничения:
6+
Лучшие друзья Рейвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки. Это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.
Сегодня
|
09:50
|Алмаз Синема
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
14:20
|Люксор Тула
Завтра
|
09:50
|Алмаз Синема
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
14:20
|Люксор Тула
12 апреля, суббота
|
11:55
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Люксор Тула
13 апреля, воскресенье
|
11:55
|Алмаз Синема
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Люксор Тула
14 апреля, понедельник
|
11:55
|Алмаз Синема
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, вторник
|
11:55
|Алмаз Синема
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, среда
|
11:55
|Алмаз Синема
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
09:50
13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:05
|Люксор Тула
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
09:50
13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:05
|Люксор Тула
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
12 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
11:55
|Люксор Тула
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
13 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:55
|Люксор Тула
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
14 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
15 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
16 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
16 марта - 16 апреля
10 - 16 апреля
12 апреля, суббота 00:00
16 января - 13 апреля
10 - 16 апреля
2 - 17 апреля