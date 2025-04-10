Пираты опасного моря: Капитан Клык

Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Аре Остнес, Япрак Моралы, Расмус А.Сивертсен

Жанр: Анимационный, Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 76 минут

Возрастные ограничения: 6+

Лучшие друзья Рейвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки. Это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.