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  5. 9 апреля: милая звезда Книги рекордов Гиннеса и волки из «Игры престолов» стали реальностью - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
9 апреля: милая звезда Книги рекордов Гиннеса и волки из «Игры престолов» стали реальностью

9 апреля: милая звезда Книги рекордов Гиннеса и волки из «Игры престолов» стали реальностью

Доброе утро! Просыпайтесь, заваривайте крепкий кофе и не забывайте читать хорошие новости. Поехали!

Ожидаются осадки. Сегодня в Туле возможен снегопад, а воздух опустится до -2 градусов.

В мире удивительных рекордов и выдающихся достижений, собачка по имени Джиффа стала настоящей звездой, завоевав сердца миллионов людей. Этот пушистый чемпион пробежал 10 метров на задних лапах всего за 6.56 секунд, установив новый рекорд и оставив свой след в истории.

Джиффа, породы померанский шпиц, не просто домашний питомец — он настоящий атлет! Его невероятные способности стали результатом упорных тренировок и любви его владельца. Каждый день Джиффа демонстрировал свою ловкость и настойчивость, а теперь его достижения признаны на международном уровне.

Этот рекорд стал не только гордостью для владельца Джиффы, но и вдохновением для многих. Собачка доказала, что даже самые маленькие и милые создания могут достигать великих высот. Ее история напоминает нам о том, что преданность, трудолюбие и вера в себя способны привести к невероятным результатам.

Сегодня слушаем Lady Gaga - Bad Romance.

В мире науки и технологий произошел настоящий прорыв: стартап Colossal объявил о создании щенков волков, вдохновленных мифическими существами из популярного сериала «Игра престолов». Эти волки, ставшие прообразом лютоволков, вымерли около 12 000 лет назад, но теперь их ДНК возвращается к жизни благодаря современным методам генной инженерии.

Ученые смогли восстановить 91% генома волка, используя образцы ДНК, найденные в окаменелостях зуба и черепа, возраст которых достигает 72 000 лет. Этот впечатляющий процесс включает в себя извлечение нужной ДНК и внедрение ее в клетки серого волка, чей геном на 99,5% совпадает с геномом вымершего вида. Таким образом, ученые создают уникальную комбинацию, которая позволяет воспроизвести черты и характеристики ужасного волка.

После успешного встраивания ДНК яйцеклетки были выведены в инкубаторах и пересажены суррогатным матерям. Из 45 проведенных процедур только два щенка прижились, что подчеркивает сложность и рискованность таких экспериментов. На данный момент стартап уже представил двух щенков, Ромула и Рема, в то время как третья особь по имени Кхалиси пока остается вне поля зрения общественности.

Погрузитесь в уникальную атмосферу, где легендарные бегемоты из шоколадных яиц Kinder становятся героями популярных русских мемов! Эта фотоподборка сочетает в себе ностальгические образы из детства и яркий юмор, знакомый каждому. 

Забавного настроения!

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Автор:
вчера, в 06:00 0
 

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