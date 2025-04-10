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Микки Монстр

Микки Монстр

Премьера:
10.04.2025
 
Режиссер:
Стивен ЛаМорт
  
Актеры:
Дэвид Говард Торнтон, Тайлер Поузи, Кейли Хайман, Джесси Коув, Брайан Куинн, Чарлз Эдвин Пауэлл, Эми Шумахер, Джо ДеРоса, Джесси Поузи, Ярлат Конрой
  
Жанр:
Комедия, Ужасы
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нем монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки, любящего вкус человеческой крови больше сыра.

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