Микки Монстр

Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Стивен ЛаМорт

Актеры: Дэвид Говард Торнтон, Тайлер Поузи, Кейли Хайман, Джесси Коув, Брайан Куинн, Чарлз Эдвин Пауэлл, Эми Шумахер, Джо ДеРоса, Джесси Поузи, Ярлат Конрой

Жанр: Комедия, Ужасы

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 18+

Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нем монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки, любящего вкус человеческой крови больше сыра.