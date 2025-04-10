Микки Монстр
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Стивен ЛаМорт
Актеры:
Дэвид Говард Торнтон, Тайлер Поузи, Кейли Хайман, Джесси Коув, Брайан Куинн, Чарлз Эдвин Пауэлл, Эми Шумахер, Джо ДеРоса, Джесси Поузи, Ярлат Конрой
Жанр:
Комедия, Ужасы
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
18+
Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нем монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки, любящего вкус человеческой крови больше сыра.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
17 августа - 9 апреля 2023
16 марта - 9 апреля
16 января - 12 апреля
27 февраля - 9 апреля
8 марта - 9 апреля
2 - 9 апреля